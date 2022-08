Le gameplay de FIFA 23 cache un bug… ou un easter egg ?

Bien que les jeux FIFA se soient beaucoup améliorés au fil des ans, la vérité est que de temps en temps des bugs sont apparus dont la communauté se souvient avec une affection particulière, donc ça ne fait jamais de mal de les récupérer si, en plus, tout est fait avec l’intention de se parodier et d’envoyer un clin d’œil au grand nombre de fans de la saga vidéoludique à travers la planète.

EA Sports se moque de ses bugs

Le fait est qu’au cours des dernières heures, le passage de l’une des vidéos téléchargées sur la chaîne YouTube d’EA Sports FIFA est devenu viral où vous pouvez à nouveau voir l’une des erreurs les plus récurrentes que la communauté des joueurs ait subies ces derniers temps. Comme vous le savez, parfois un joueur apparaissait sur le terrain pour lequel nous ne savions pas pour quelle équipe il jouait car à première vue il apparaissait avec des parties de son corps couvertes de morceaux des deux kits des équipes qui jouent le match sur le terrain.

Cette erreur était présente dans FIFA assez longtemps pour qu’elle finisse par devenir un véritable mème que, maintenant, EA Sports a décidé d’inclure dans cette vidéo de gameplay dans laquelle elle nous montre toutes les avancées que le moteur graphique et le jeu vont connaître. avec FIFA 2. 3.

Vous ne le voyez pas ?

Il vous suffit d’appuyer sur la lecture de la vidéo que nous vous laissons ci-dessus pour essayer de trouver le moment où ce joueur apparaît, mélangeant les deux équipes. Allez, pour simplifier on vous précise que c’est entre la minute 3h02 et 3h07, à l’heure où un joueur du Borussia Dortmund contrôle le ballon par derrière.

Là, juste à droite, vous verrez un footballeur aux bras tendus, qui s’est désengagé du jeu et qui se couvre le corps avec différentes parties du kit de l’équipe d’Allemagne et du Real Madrid. Donc, tout comme ce bug qui est devenu célèbre dans le jeu, il semble maintenant que nous ne l’obtiendrons plus avec FIFA 23.

Ci-dessus, vous pouvez voir ce moment où l’Easter-egg apparaît dans la vidéo FIFA 23 et que pratiquement toute la communauté qui l’a vu pense qu’il s’agit d’une blague d’EA Sports. Pouvez-vous imaginer si ce n’était pas comme ça et qu’ils se seraient faufilés sans s’en rendre compte parce qu’ils ne l’ont pas encore retiré du jeu final ? Ce serait génial.

Dans tous les cas, rappelez-vous que le dernier des jeux FIFA avec EA Sports à la barre sera mis en vente fin septembre et pour la saison 23/24, nous aurons une nouvelle franchise, EA Sports FC, qui, comme nous l’avons connu cette semaine, sera chargé de nommer les ligues de première et de deuxième division en France.

Et c’est que bien que beaucoup sachent que la FIFA deviendra EA Sports FC, cela ne fait jamais de mal de faire une bonne campagne de marketing où tous vos clients potentiels regardent les matchs de leur équipe préférée chaque week-end. Vous ne pensez pas ?