Warcraft: The Origin, ce qui aurait pu être et n’a pas été

Pourquoi Warcraft : Origin a-t-il échoué ?

Le premier film Warcraft a été produit par Legendary Pictures, Atlas Entertainment et Blizzard lui-même. Il a coûté 160 millions de dollars et, malgré le fait que sur Internet on dit que c’était un échec, la vérité est qu’il a levé 439 millions de dollars au total. Warcraft : The Origin était la production la plus rentable d’un jeu vidéo au cinéma en 2016. Il a même dépassé Prince of Persia : Les sables du temps. Cependant, à la fin du post, vous comprendrez pourquoi cela a été considéré comme un échec, et pourquoi maintenant il semble que le projet va reprendre. Mais n’anticipons pas les événements.

Bien que les chiffres aient fonctionné à long terme, le film ne s’est pas très bien déroulé. Un film de ce type a la difficile mission de réunir deux publics très différents : ceux qui sont des fans absolus du jeu vidéo et ceux qui ne connaissent rien à la saga. Malheureusement, Warcraft : The Origin n’a satisfait aucune de ces deux parties, notamment le public américain, qui est celui qui est généralement pris en compte pour mesurer le succès d’une franchise. Le film a eu des critiques généralement défavorables. Sur des sites tels que Rotten Tomatoes ou Metacritic, le long métrage n’a pas atteint l’approbation des critiques spécialisés. Cependant, sur IMDb, le film a un 6,7 sur 10, ce qui nous invite à penser que le film n’est pas aussi mauvais que beaucoup de gens le prétendent.

Selon certains critiques, le défaut de cette production réside vraiment dans le scénario lui-même, qui était l’œuvre de Charles Leavitt et du réalisateur Duncan Jones lui-même. Comme on dit, ils ont péché en faisant une adaptation trop fidèle au jeu vidéo. Ce phénomène vient produire l’effet inverse de celui recherché, certaines personnes considérant que l’œuvre a l’air ridicule.

Cependant, les critiques sur IMDb donnent des informations assez pertinentes. Il y a de fortes chances que la sortie de Warcraft : Origin ait été complètement dominée par les attentes. Beaucoup s’attendaient à voir une œuvre de la stature du Seigneur des anneaux au cinéma et, de toute évidence, le film Warcraft était bien en deçà de ces normes. Que ce soit ou non la raison de son échec, la vérité est que les critiques professionnels du monde entier ont détruit le film d’un coup.

Quels films allaient composer la trilogie

Ce sont les films dans l’ordre qui allaient faire partie du projet.

Warcraft 2

Bien qu’il n’ait jamais eu de titre, Duncan Jones lui-même a toujours fait référence à cet hypothétique film avec ce nom. Warcraft 2 aurait pu être le deuxième volet et son histoire tournerait, selon les mots du réalisateur, autour de Go’el. Il s’agit d’un jeune esclave orc pris au piège dans un camp de gladiateurs de Blackmoore.

Cette deuxième partie met en contraste l’histoire de ce personnage, sa libération et son voyage à la recherche des siens. Une aventure à la recherche d’une vie différente, bien qu’avec de nombreuses interruptions dans son objectif. Pour de nombreux fans de Warcraft, cet arc, également connu sous le nom de Thrall, aurait enthousiasmé les fans du jeu vidéo, car il s’agit de l’une des histoires les plus brillantes de toute la saga.

troisièmement, le rassemblement de l’armée de la horde et la libération des orcs autour du royaume de l’Est avant un dangereux voyage à travers la mer jusqu’à Kalimdor, et la fondation de la 1ère ville azérothienne d’Orgrimmar. Fondamentalement, la trilogie était l’accomplissement de la promesse de Durotan de donner à son peuple une nouvelle maison. —Duncan Jones (@ManMadeMoon) 21 juin 2020

warcraft 3

Duncan Jones était tellement sûr que son projet serait un succès qu’il a laissé tomber beaucoup de détails sur sa suite. Pour cette raison, nous connaissons ces détails sur ce deuxième film qui n’a jamais été produit.

Le troisième volet mettrait fin à la trilogie, et aurait relaté la libération des orcs. Cette histoire raconterait l’exode de cette civilisation à travers l’océan vers Kalimdor, où ils fonderaient la ville d’Orgrimmar. La trilogie aurait donc raconté l’histoire complète de la façon dont les orcs perdent leur maison natale et tout le processus qu’ils subissent jusqu’à ce qu’ils puissent inaugurer une nouvelle maison, en toute sécurité et sans la menace de nouveaux envahisseurs.

Warcraft reviendra-t-il dans les salles à un moment donné ?

Pendant des années, tout semblait perdu. Duncan Jones a été désigné comme le méchant du film et la cause d’un flop retentissant. Et c’est qu’à l’origine, Warcraft : The Origin lui-même était un échec. Aux États-Unis, le film n’a rapporté que 48 millions de dollars, une somme dérisoire qui a été compensée lors de la sortie du film dans les salles du monde entier.

À partir de 2019, l’industrie cinématographique a commencé à voir le potentiel de la Chine lorsqu’il s’agit de rentabiliser ses productions. Toute production rapporte déjà plus d’argent chez le géant asiatique que dans son pays natal. Cette raison est plus que suffisante pour que Legendary Pictures ait donné son feu vert pour reprendre le projet.

Pour l’instant, nous ne savons rien de ce nouveau film, bien que la nouvelle soit tombée au début de l’année 2021. Duncan Jones lui-même a proposé de réaliser ce nouvel opus, et il est possible qu’à ce stade, il travaille sur la production .

Warcraft: The Origin ne raconte pas seulement le conflit entre deux civilisations orcs. Il raconte aussi la confrontation entre critiques et spectateurs. Alors que les professionnels estiment que le long métrage est incroyable, les données de Netflix révèlent que le film est bien accueilli par le grand public. Dès lors, si vous n’avez pas encore vu ce film, nous vous invitons à y jeter un œil et à tirer vos propres conclusions, car ici, personne ne s’accorde sur le fait de savoir si l’on est face à un bon ou un mauvais film.