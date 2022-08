Des débris spatiaux découverts en Australie proviennent d’un engin SpaceX

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Des morceaux de débris spatiaux trouvés dans les montagnes du sud de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ont été confirmés comme appartenant à un engin SpaceX. On pense que les versions se sont détachées du coffre non pressurisé d’une capsule SpaceX qui a été larguée avant de rentrer dans l’atmosphère terrestre plus tôt cette année.

Jeudi dernier, Mick Miners et Jock Wallace, deux éleveurs de moutons de la ville de Dalgety, ont rapporté avoir trouvé l’objet. Ils ont parlé à Brad Tucker, un astrophysicien de l’Université nationale australienne, qui a noté que leur description correspondait à un engin SpaceX qui est rentré dans l’atmosphère terrestre le 9 juillet, vingt mois après son lancement en novembre 2020.

L’évaluation initiale de Tucker de l’objet, qui mesure environ 3 mètres (9,8 pieds) de haut et pèse environ 20 à 30 kilogrammes (22 à 66 livres), était qu’il « ressemble à un arbre brûlé […] et puis vous y arrivez, c’est presque comme cet obélisque extraterrestre. » Les matériaux résistants à la chaleur, y compris la fibre de carbone tissée, et les signes de brûlure de la rentrée semblaient confirmer les soupçons. Il y avait aussi ce qui semblait être un numéro de version sur le côté.

L’Agence spatiale australienne a maintenant confirmé que les débris provenaient d’un engin SpaceX après que des experts techniques de l’agence ont visité le site samedi. « L’agence a confirmé que les débris provenaient d’une mission SpaceX et continue de dialoguer avec nos homologues aux États-Unis, ainsi qu’avec d’autres parties du Commonwealth et les autorités locales, le cas échéant », a déclaré un porte-parole de l’agence via The Guardian.

Un autre morceau de débris a été trouvé depuis la première annonce, celui-ci plus à l’ouest, et d’autres devraient être découverts au cours « des semaines, des mois, voire des années à venir ».

bonjour @Elon Muskje suis journaliste à @abcnews qui a couvert la découverte de @SpaceX débris en Australie. Je me demande simplement si quelqu’un de votre équipe vient le récupérer ?

Voici une photo d’une des versions pic.twitter.com/NcJeuigQzx — Adriane Reardon (@adrianereardon) 3 août 2022

Des discussions sont en cours pour savoir si SpaceX collectera les déchets. Les actions de la société d’Elon Musk pourraient affecter toute responsabilité potentielle, même si jusqu’à présent, il semble que les versions ont atterri sans causer de blessures, de dommages ou même de cratères.

La semaine a été chargée pour la chute d’objets spatiaux. Lundi a apporté la nouvelle qu’une autre fusée chinoise incontrôlable était tombée sur terre, la troisième fois qu’un tel incident se produisait. Le Long March 5B est rentré dans l’atmosphère samedi au-dessus de l’océan Indien avant de s’écraser quelque part près de l’État malaisien du Sarawak sur l’île de Bornéo. Regardez ces vidéos des versions qui tracent un chemin à travers le ciel nocturne.