La "impossible" Le défi Halo 2 à 20 000 $ a été battu

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’époque où jouer à des jeux vidéo toute la journée était considérée comme une perte de temps est révolue depuis longtemps. Même si quelqu’un ne devient pas un pro de l’esport, il peut quand même gagner beaucoup d’argent en étant vraiment très bon dans un jeu en particulier. Demandez simplement au streamer Twitch JerValiN, dont la maîtrise de Halo 2 lui a valu 20 000 $ pour avoir relevé un défi considéré comme impossible.

Plus tôt cette année, le streamer Charlie « Cr1tikal » White a lancé un défi à quelqu’un pour terminer une course sans mort « Legendary All Skulls On » (LASO) Halo 2 Anniversary. Les joueurs occasionnels sauront que terminer le jeu en difficulté Légendaire est un exploit ardu en soi, mais activer tous les modificateurs de crâne sauf un et terminer le jeu sans mourir une seule fois rend cela impossible, du moins le pensait Cr1tikal.

Les crânes secrets trouvés dans la franchise Halo contiennent des modificateurs principalement conçus pour rendre les jeux plus difficiles, tels que la désactivation du radar/tout le HUD, l’augmentation de la difficulté de l’ennemi et la réduction de moitié de la quantité de munitions larguées. Cr1tikal était si confiant que personne ne pourrait faire la course LASO sans mort qu’il a offert 5 000 $ en récompense. Après plusieurs semaines de tentatives infructueuses, il l’a porté à 20 000 $.

Une seule personne avait déjà terminé une version de ce défi, JerValiN, mais il avait utilisé le seul modificateur non autorisé, Envy, qui donne aux joueurs l’invisibilité au lieu d’une lampe de poche.

Sans surprise, c’est JerValiN qui a finalement réussi à relever le défi ultime – devenant la première personne connue à l’avoir fait – en un peu moins de six heures et demie. Comme c’est généralement le cas avec les speedruns, il a dû utiliser de nombreux bugs de jeu pour s’en sortir. Mais ce n’était pas une victoire facile pour le streamer; il a fallu plus d’un mois d’essais et à plusieurs reprises, il a échoué près de la ligne d’arrivée.

Dot Esports note que le nombre de streamers essayant de gagner de l’argent a vu la catégorie Halo 2 sur Twitch exploser à plus de 287 000 heures regardées en juillet.

Maintenant que la course LASO sans mort a été conquise, JerValiN prévoit un défi encore plus difficile, celui dans lequel il ne peut pas tirer avec son arme.