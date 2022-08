Windows 11 (build 25174) Arrive Sur Le Canal Insider Dev

Nous avons commencé le mois d’août au chaud, et pas seulement à cause de la chaleur… Nous avons un nouveau Build dans le canal Dev. Si le canal Beta avait un build, même si c’était avec des corrections, le canal Dev ne pourrait pas être en reste et le Build est maintenant disponible 25174 avec des nouvelles intéressantes.

La build 25174 est maintenant disponible pour #WindowsInsiders dans la chaîne Dev ! Tous les détails peuvent être trouvés dans le dernier article de blog : https://t.co/gQ3ZfT9nil#AreYouFlightingYet pic.twitter.com/KKFDjo7zHV – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 3 août 2022

Quoi de neuf dans la sous-version 25174

Nouveau widget Passe de jeu

PC Game Pass et Windows sont une combinaison fantastique pour les jeux ; Avec PC Game Pass, nous avons accès à des centaines de jeux de haute qualité pour notre PC. Au cours des derniers mois, ils ont travaillé avec leurs amis de l’équipe Xbox pour faire en sorte que Windows et PC Game Pass soient encore meilleurs. Aujourd’hui, quelque chose de nouveau a été annoncé pour les jeux et l’expérience des widgets : le Game Pass Widget Preview.

Ce widget est une fenêtre sur la vaste bibliothèque de Game Pass pour PC : il affichera les derniers ajouts, les jeux à venir et d’autres des catégories en vedette, puis vous amènera à l’application Xbox où vous pourrez les installer, consulter les critiques et opter pour tout.

Ils travaillent toujours sur des fonctionnalités intéressantes qui nous permettront bientôt de nous connecter à notre profil Xbox et de revenir facilement aux jeux auxquels nous avons récemment joué, ainsi que de voir des recommandations personnalisées pour les jeux que nous aimerons.

L’aperçu du widget Game Pass est disponible sur le tableau des widgets avec d’autres widgets qui vous apportent la météo, les sports et d’autres contenus de qualité. Le tableau des widgets s’affiche en cliquant sur le coin gauche de votre barre des tâches ou en appuyant sur Win + W. Pour épingler le widget Game Pass, sélectionnez le bouton « + » dans le coin supérieur droit du tableau des widgets.

Voici comment commencer :

Ouvrez le tableau des widgets.

Cliquez sur l’icône + à côté de votre profil d’utilisateur.

Cliquez sur l’icône + à côté de Game Pass

Fermez la fenêtre des paramètres du widget.

Le widget Game Pass devrait maintenant apparaître dans votre tableau de bord de widget.

Ils sont impatients de recevoir des commentaires sur le widget Game Pass de la part des Windows Insiders qui sont des joueurs sur PC. Dites-leur ce que vous aimeriez voir dans le widget, ou si vous voyez quelque chose d’étrange ou d’inattendu dans le widget lui-même ou dans l’expérience du widget.

Modifications et améliorations de la build 25174

Navigateur de fichiers

Cliquer sur un dossier dans le volet de navigation de l’explorateur de fichiers l’ouvrira dans un nouvel onglet, tout comme cliquer sur un dossier dans le corps de l’explorateur de fichiers. Veuillez noter que cela nécessite un navigateur de fichiers à onglets, qui n’a pas encore été implémenté pour tout le monde dans le canal de développement.

Correctifs de la build 25169

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème qui pouvait faire planter explorer.exe lors de l’ouverture de nouvelles fenêtres de l’explorateur de fichiers.

Correction d’un problème où le lancement de l’explorateur de fichiers de certaines manières lors de l’utilisation du mode sombre (par exemple, à partir de la ligne de commande) affichait le corps de l’explorateur de fichiers de manière inattendue en mode clair.

Correction d’un problème où les flèches gauche/droite du navigateur de fichiers étaient en mode clair lors de l’utilisation du mode sombre, ce qui les empêchait d’avoir suffisamment de contraste pour s’afficher lorsqu’elles étaient activées.

Correction d’un problème où les séparateurs du volet de navigation se chevauchaient ou se rapprochaient trop du texte à certaines occasions.

Correction d’un problème où le glisser-déposer d’un dossier dans le volet de navigation déposait parfois de manière inattendue le dossier au bas de la liste au lieu de l’endroit où il avait été déposé.

Correction d’un problème qui provoquait des problèmes d’interface utilisateur dans l’explorateur de fichiers lors de l’utilisation de la touche F11 pour mettre l’explorateur de fichiers en mode plein écran.

Barre des tâches

Correction d’un problème entraînant la disparition inattendue de divers éléments de la barre d’état système pour certains Insiders dans la version précédente.

Paramètre

Correction d’un plantage qui se produisait sur certains PC lors de l’accès à Système > Stockage > Disques et volumes.

Les autres

Correction d’un problème qui empêchait la saisie de la souris et du clavier de fonctionner correctement dans certains jeux dans les deux dernières mises à jour.

Atténuation d’un problème censé empêcher le démarrage de SQL Server Management Studio pour certains initiés.

Correction d’un problème où l’intégrité de la mémoire dans la sécurité Windows pouvait afficher un avertissement indiquant qu’elle ne pouvait pas être activée en raison de pilotes incompatibles, mais la liste des pilotes incompatibles serait vide.

Correction d’un problème qui empêchait de manière inattendue le démarrage de certaines applications lors des derniers vols lorsque l’isolation du noyau était activée dans la sécurité Windows.

Bogues connus dans la Build 25174

Général

Certains jeux qui utilisent Easy Anti-Cheat peuvent planter ou faire planter votre PC.

NOUVEAU! Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés après la mise à jour vers la dernière version.

Nous travaillons sur un correctif pour un problème qui fait que certains utilisateurs subissent une baisse de FPS lorsqu’ils jouent à certains jeux sur les dernières versions, en raison de l’utilisation de la mauvaise carte graphique.

Les rapports de certaines applications qui ont commencé à planter dans les versions récentes font l’objet d’une enquête.

Navigateur de fichiers

La flèche vers le haut est mal alignée dans les onglets de l’explorateur de fichiers. Cela sera corrigé dans une future mise à jour.

NOUVEAU! Ils travaillent sur la résolution d’un problème qui provoque la duplication inattendue des dossiers de démarrage, de documents, d’images et éventuellement d’autres dossiers dans le volet de navigation de l’explorateur de fichiers ou leur apparition sur le bureau.

Nouveauté! Nous travaillons sur la résolution d’un problème où l’arrière-plan de la zone de recherche dans l’Explorateur de fichiers peut être de la couleur opposée au mode actuel.

NOUVEAU! Nous travaillons sur un correctif pour un problème qui empêche la touche de suppression de fonctionner de manière inattendue sur les fichiers dans l’explorateur de fichiers. Si vous rencontrez cela, vous devriez pouvoir utiliser le menu contextuel pour supprimer.

widget

Le numéro de notification peut apparaître mal aligné dans la barre des tâches.

Dans certains cas, la bannière de notification de certains n’apparaît pas dans le tableau de bord du widget.

Nous travaillons sur un correctif pour un problème qui entraîne la réinitialisation inattendue des préférences des widgets (unités de température et widgets épinglés) aux valeurs par défaut.

Impression