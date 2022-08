Les ventes de Nintendo Switch chutent en raison d’une pénurie de puces, mais les prévisions pour l’ensemble de l’année restent inchangées

En bref : Plus tôt cette année, Nintendo avait prédit que les ventes de sa console portable Switch en 2022 pourraient être affectées par la pénurie actuelle de semi-conducteurs. Jusqu’à présent, cela s’est avéré exact. Au cours de la période de trois mois se terminant le 30 juin 2022 (premier trimestre fiscal), Nintendo a vendu 3,43 millions d’ordinateurs de poche Switch. C’est une baisse de près de 23% par rapport aux 4,45 millions d’unités vendues au cours de la même période en 2021.

En décomposant davantage, Nintendo a vendu 1,32 million de consoles Switch standard au cours du dernier trimestre, contre 3,31 millions au cours du trimestre de l’année précédente. Le nouveau modèle Switch OLED a comblé une partie du déficit avec 1,52 million d’unités vendues (le modèle OLED n’était pas disponible au cours du trimestre de l’année précédente). Les ventes du Switch Lite ont chuté de plus de 48%, passant de 1,14 million d’unités l’an dernier à 0,59 million d’unités.

Les ventes de Lifetime Switch se situent désormais au nord de 111 millions d’unités, ce qui est assez bon pour le cinquième des ventes de systèmes de jeu de tous les temps derrière la PlayStation 2, la Nintendo DS, la Game Boy / Game Boy Color et la PS4.

Les ventes de logiciels ont également pris un coup au cours du trimestre, plongeant de 8,6% en glissement annuel à environ 41,4 millions d’unités. Nintendo Switch Sports a été le jeu le plus vendu du trimestre avec 4,84 millions d’unités vendues, suivi de Mario Strikers: Battle League, Kirby and the Forgotten Land et Mario Kart 8 Deluxe à 1,91 million d’unités, 1,88 million d’unités et 1,48 million d’unités vendues, respectivement. . La performance soutenue du titre à feuilles persistantes de Mario Kart – maintenant âgé de plus de cinq ans – continue d’impressionner.

Nintendo a déclaré que la production de hardware avait été affectée par la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a entraîné une baisse des livraisons et une baisse subséquente des ventes globales. Cela dit, le géant japonais du jeu s’attend à ce que l’approvisionnement en composants s’améliore progressivement de la fin de l’été à l’automne.

Pour l’avenir, Nintendo a une poignée de jeux attendus qui devraient bientôt sortir, notamment Splatoon 3 en septembre, Bayonetta 3 en octobre et Pokémon Scarlet et Pokémon Violet en novembre. Les prévisions de la société de 21 millions de consoles vendues au cours de l’exercice en cours restent inchangées.