Ortur Laser Master 3: La nouvelle génération de graveur ultra rapide en promotion 🔥

À l’instar de l’essor de l’impression 3D de bureau, les machines de gravure laser connaissent une renaissance similaire en raison de l’augmentation de leur accessibilité et de leurs capacités. La célèbre marque Ortur a été à l’avant-garde de cette avancée technologique, produisant continuellement du matériel nouveau et amélioré qui répond aux besoins des professionnels et aux contraintes budgétaires des consommateurs et des amateurs.

Fort du succès de la machine Laser Master 2, le fabricant a récemment lancé l’Ortur Laser Master 3 revigoré. L’équipe de R & D a réussi à augmenter la vitesse et la précision, tout en affinant la fonctionnalité et en ajoutant des caractéristiques de sécurité, augmentant ainsi l’utilisation générale de la technologie de gravure au laser.

À l’occasion de sa sortie, la Ortur Laser Master 3 est disponible pendant une durée limitée avec 100$ (90€) de réduction avec le code LM3ZB100 (jusqu’au 31 aout). Vous pouvez obtenir ce puissant nouveau graveur laser à un prix réduit, mais vous pouvez également bénéficier de nombreux cadeaux et prix pour cet achat.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce nouveau modèle amélioré Ortur Laser Master 3, poursuivez votre lecture, vous retrouverez les offres spéciales et les réductions à durée limitée en fin d’article.

Ortur & Madethebest

Avant de passer aux atouts de la Laser Master 3, faisons un petit tour d’horizon sur la marque Orthur, ainsi que Madethebest, le site de vente de cette nouvelle machine.

Pour ceux qui ne connaissent pas Ortur, c’est une marque fondée en 2018, qui a sorti la même année sa première imprimante 3D, tandis qu’en 2019 elle a sorti la première carte mère 32 bits au monde spécialisée pour les graveurs. Au fil du temps, la marque a montré sa capacité à s’adapter et à évoluer, pour toujours répondre aux besoins du public dans ce secteur particulier.

De l’histoire du développement d’Ortur, nous savons que cette entreprise a la capacité d’évoluer de manière continue et rapide et que la direction de son évolution continue est la demande croissante des consommateurs.

De son côté, le site Madethebest est une station d’outils professionnels qui comprend des graveurs, des imprimantes et d’autres outils électriques. Ce site marchand a une relation profonde avec Ortur, et ce nouveau Laser Master 3 est lancé étroitement la plateforme. Tous les produits Ortur que vous achetez sur Madethebest seront expédiés depuis l’entrepôt local. Le processus n’entraînera pas de taxes ni de frais d’expédition.

Ortur Laser Master 3: Une machine laser ultra rapide en vente

Les utilisateurs des modèles précédents ont beaucoup contribué au développement de cette Ortur Laser Master 3, ce qui a permis de la rendre plus précise et plus conviviale. Elle dispose d’un port USB, d’un lecteur de carte SD, d’une application mobile, d’un téléchargement par FTP et d’une interface de gravure complète.

Elle dispose d’une carte mère ESP-Pro-v2.4 à la pointe de la technologie , et ils se sont assurés que le niveau de gris d’une photo est correctement maintenu.

Autre nouveauté, un module laser LU2-10A personnalisé, une barre de mise au point pliable et une conception assistée par air intégrée et facile d’accès.

À propos du laser embarqué sur cette Master 3, elle dispose d’un module laser stable et léger de 10 W avec une structure de mouvement optimisée qui vous offre une vitesse ultra-rapide de 20 000 mm/min. Avec un tel laser, vous obtenez des gravures plus rapides en quelques minutes et avec une efficacité accrue de 100 % par rapport aux autres graveurs laser génériques disponibles sur le marché.

Par exemple, il faut environ une demi-heure pour graver une image en noir et blanc d’environ 10x10cm à une vitesse de 600mm/min, l’Ortur Laser Master 3 expédie cette action en 10 minutes environ.

La machine utilise une technologie innovante de point lumineux de compression qui réduit le point lumineux (le point lumineux est d’environ 0,05 à 0,1 mm dans des conditions de laboratoire) et a une profondeur de champ plus longue. De plus, la conception Air Assist intégrée lui confère un meilleur effet de coupe et une meilleure profondeur. Le graveur laser est livré avec une précision de 0,01 mm, ce qui signifie que vous pouvez même créer des cadres extrêmement étroits à l’aide de cette machine.

Gardez à l’esprit que l’énergie laser est automatiquement ajustée pour un contraste plus fin et une transition naturelle entre les couleurs. Toute image que vous souhaitez imprimer sera disponible dans 256 nuances de gris différentes, car l’énergie laser s’ajuste automatiquement pour obtenir les contrastes dont vous avez besoin. Ainsi, si vous prenez une photo avec votre téléphone, vous pouvez utiliser l’application pour l’envoyer à la machine.

La caractéristique principale de l’ORTUR Laser Master 3 est son processus d’installation rapide et facile. Il ne faut que 3 minutes pour assembler l’appareil ensuite, il vous suffit de la connecter à l’application ORTUR et d’obtenir des gravures de qualité professionnelle de vos images et photos préférées.

ORTUR Laser Master 3 est livré avec 7 fonctions de sécurité telles que la protection de la position active, la durée d’exposition, la détection et la limitation, la sécurité de la tension et du courant, le bouton d’arrêt d’urgence, le verrouillage de sécurité, la protection de la température, etc.

ORTUR Laser Master 3 peut être utilisé sur plus de 1000 matériaux, y compris le cuir, la roche, le bois, l’acier, la flanelle, etc.

Pour résumer, parmi les points les plus importants, nous avons :

Vitesse jusqu’à 20 000 mm/min, soit deux fois la vitesse des autres produits de gravure laser.

jusqu’à 20 000 mm/min, soit deux fois la vitesse des autres produits de gravure laser. Module laser 10W stable et léger , avec une alimentation électrique élevée et un bon système de refroidissement.

, avec une alimentation électrique élevée et un bon système de refroidissement. Précision de 0,01 mm, pour des gravures précises.

de 0,01 mm, pour des gravures précises. Coupe puissante : Du bois de 20 mm à l’acrylique de 30 mm, le laser 0,05 mm x 0,10 mm.

: Du bois de 20 mm à l’acrylique de 30 mm, le laser 0,05 mm x 0,10 mm. Très faible bruit : Mise à niveau des puces de pilote (driver) pas à pas qui permettent de travailler en silence.

: Mise à niveau des puces de pilote (driver) pas à pas qui permettent de travailler en silence. Intégration avec le mobile : Nous pouvons imprimer directement à partir de l’application Laser Explorer pour éliminer les opérations logicielles fastidieuses.

Ortur Laser Master 3: Prix et promotion

➡️ L’Ortur Laser Master 3 est désormais disponible au prix de 649.99 $ (640 €) au lieu de 730 € grâce au coupon de réduction LM3ZB100 (90 €).

➡️ Vous pouvez également obtenir la Ortur Laser Master 3 + Ortur YRR2.0 à 699 $ au lieu de 700 $ avec le code de réduction LM3ZB100.

Ces promotions sont valables jusqu’au 31 août et des packs cadeaux sont offerts aux acheteurs.

Voici les packs disponibles :

Les 30 premières commandes reçoivent 2 paires d’écouteurs Bluetooth d’une valeur de 89,99 $

Les 20 prochaines commandes reçoivent un multimètre d’une valeur de 69,99 $

Le reste des commandes reçoit un ensemble d’outils de base de gravure d’une valeur de 25,99 $

Si d’autres machines de gravures d’avantage d’entrée de gamme vous intéressent, les modèles suivants sont également en promotion

➡️ Ortur Laser Master 2 PRO S2 LF à 439 $ avec le code de réduction ZBPLF10

➡️ Ortur Laser Master 2 PRO S2 SF à 439 $ avec le code de réduction ZBPSF10

➡️ Ortur Laser Master 2 S2 à 349 $ avec le code de réduction ZBS210

➡️ L’Extension Kit pour Ortur Laser Master 2 Pro S2 à 139 $ avec le code ZBKIT10