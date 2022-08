Windows 11 (build 22621.450 et 22622.450) arrive sur le canal Insider Beta

Une nouvelle semaine, nous avons des builds dans le canal bêta du programme Windows Insider. Il semble que Microsoft veuille donner plus de pertinence à cette chaîne et nous constatons une fréquence plus élevée pour ces mises à jour. L’objectif est qu’ils puissent atteindre la chaîne stable dans un délai raisonnable et que tout le monde profite de ces nouvelles. Voyons ce que nous offrent les Build 22621.450 et 226222.450

Modifications incluses dans les builds 22621.450 et 22622.450

Nouveauté. Ils ont amélioré la capacité de Microsoft Defender pour Endpoint à identifier et à intercepter les ransomwares et les attaques avancées.

Nouveau! Un fichier est compressé quelle que soit sa taille si vous avez configuré la compression SMB (Server Message Block).

Nouveau! Réplication de stockage améliorée qui se produit sur des réseaux étendus (WAN) à faible bande passante ou encombrés.

Correction d’un problème qui faisait que Windows affichait les fonctionnalités du mode tablette sur certains appareils qui n’avaient pas d’écran tactile.

Correction d’un problème qui faisait que certaines fenêtres d’application avaient des sections vides dans l’aperçu de la vue des tâches.

Correction d’un problème qui survenait pour certains initiés lors de la copie de fichiers à partir de lecteurs réseau. Le code d’erreur est 0x80070026.

Correction d’un problème de fuite de jeton dans LsapGetClientInfoEx

Atténuation d’un problème qui, dans certains cas, oblige sihost.exe à utiliser une grande quantité de CPU.

Correction d’un problème qui empêchait Microsoft Edge de répondre lors de l’utilisation du mode IE. Ce problème vous empêche également d’interagir avec une boîte de dialogue.

Problèmes connus

Général

Il y a un problème dans les récentes mises à jour de la chaîne bêta qui fait planter l’application Photos, et il sera bientôt résolu par une mise à jour de l’application Photos via le Store.

Nous enquêtons sur des rapports indiquant que SQL Server Management Studio ne parvient pas à se lancer pour certains initiés.

Nous enquêtons sur des rapports indiquant que l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés après la mise à jour vers la version 22622.440.

