Les lunettes virtuelles de Xiaomi ne sont pas aussi spectaculaires que nous l’imaginions

Il est évident que la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) attirent l’attention des principales entreprises, qui y voient la meilleure passerelle possible vers ce que certains ont appelé le Metaverse. Et comme ils pensent que ce sera un outil utile pour ce monde connecté dans lequel ils veulent que nous vivions, même Xiaomi a été encouragé à développer le leur. Et le résultat est… eh bien, vous pouvez voir par vous-même.

Les gadgets arrivent

Xiaomi ne plaisante pas et si Apple a son propre appareil de lunettes de réalité augmentée ou virtuelle, avec lequel il va révolutionner le marché (ou du moins il semble), alors eux aussi grâce à l’un des nombreux projets de financement participatif qu’ils téléchargent sur leur Plate-forme youpin. Le résultat est la caméra Xiaomi Mijia Glasses qui a la forme de lunettes conventionnelles sur lesquelles des capteurs et des appareils ont été placés partout.

Plus précisément deux caméras, l’une avec une résolution de 50MP et un zoom 15x (nous ne savons pas sans optique ou numérique) et l’autre un peu plus discrète avec 8MP mais avec une fonction périscope. De plus, pour tout contrôler, il apportera un écran Sony Micro OLED qui nous éblouira grâce à ses 3 000 nits de luminosité maximale dont nous pouvons profiter à quelques millimètres de notre œil.

Ces lunettes sont, par essence, un smartphone compressé dans un espace très réduit et qui ne pèsera pas trop lourd, environ 100 grammes. Il utilisera un SoC Qualcomm Snapdragon à huit cœurs accompagné de 3 Go de RAM et de stockage 32. Il pourra se connecter via Wi-Fi aux réseaux sans fil, il proposera le Bluetooth 5.0 et il reste à voir si nous pourrons les faire tomber. la rue uniquement avec une connexion de données 4G ou 5G.

Ce design de l’écran et les informations qu’il affichera rappellent l’ancien projet Google Glass (qui faisait déjà polémique, vraiment), qui rêvait d’un écosystème mobile connecté où l’on pourrait mélanger l’image réelle du monde que l’on traverse avec un couche pleine d’informations ajoutées par l’appareil. Cela sera possible grâce à sa technologie AR, qui offrira des génies utiles comme un traducteur en temps réel de l’anglais vers le chinois, et vice versa, et toute autre application que vous pouvez imaginer : indications de direction pour aller à un certain endroit ou informations météorologiques en temps réel, réel… par exemple.

assez laid, vraiment

Bien que bon nombre des fonctions annoncées seront particulièrement utiles lorsqu’il s’agit d’oublier l’utilisation du mobile, la vérité est que le design ne semble pas être le point fort de ces Xiaomi Mijia Glasses Camera, qui sont assez encombrantes : il n’y a pas de place pour une certaine finesse ou intention de se souvenir de sa conception. Au contraire, cela donne l’impression que les Chinois ont placé ce qu’ils voulaient mettre d’une manière qui n’était pas cachée et le résultat est ce que vous pouvez voir dans les images ci-jointes. Une horreur?

Si vous êtes très intéressé et pouvez accéder sur le portail de financement participatif Xiaomi, ces lunettes seront disponibles à partir du 3 août pour un prix d’échange d’environ 380 euros (2 499 yuans) et, comme cela se produit habituellement dans ces cas, il n’est pas confirmé qu’elles finiront par atteindre le reste du monde . Bien qu’avec l’agitation qu’Apple Glass cause depuis des années, les Chinois sont encouragés à être ceux qui posent la première pierre de ce futur VR et AR basé sur des lunettes à porter dans la rue.