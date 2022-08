L’Insta360 Link est une webcam 4K alimentée par l’IA pour les créateurs de contenu et les professionnels

De Tom’s Guide le 02 août 2022



90

L’Insta360 Link est la webcam la plus intelligente que nous ayons testée. Malgré son prix élevé, ses nombreuses fonctionnalités, notamment le suivi du sujet, un mode tableau blanc et un mode rétroprojecteur, en valent la peine pour les utilisateurs expérimentés.

Par TrustedReviews le 02 août 2022



80

S’appuyant sur son expertise dans le domaine des caméras d’action, Insta360 a réussi à faire quelque chose de vraiment impressionnant avec Insta360 Link. Certaines de ses fonctionnalités, telles que DeskView et Overhead Mode, doivent encore être aplanies, mais avec des séquences 4K nettes (qui ne trébuchent pas dans les scènes à faible éclairage) et un suivi des mouvements à la pointe de l’industrie, l’Insta360 est sûr d’être un séduit aussi bien les professionnels que les créateurs de contenu.

De The Verge le 02 août 2022



80

Le lien Insta360 n’est certainement pas le premier à offrir une qualité d’image incroyable, mais en plus de cet exploit, la société a mis à profit son expertise en matière de hardware et de logiciels pour libérer une gamme de fonctionnalités difficiles à battre pour 299,99 $.

Par DigitalTrends le 02 août 2022



90

L’Insta360 Link offre une qualité d’image vraiment excellente, ainsi qu’un brillant cardan alimenté par l’IA.

Par ZDNet le 02 août 2022



91

Pour sa première webcam, Insta360 est sorti du parc. J’ai testé une poignée de webcams pendant la pandémie. Aucun d’entre eux ne coche autant de cases que le lien Insta360. De la qualité vidéo professionnelle aux fonctionnalités intelligentes aussi pratiques qu’annoncées, il n’y a pas grand-chose à redire ici.

Par DigitalCameraWorld le 02 août 2022



90

The Link est la première webcam d’Insta360. Il utilise un cardan motorisé à trois axes pour se stabiliser, mais aussi pour vous suivre et vous suivre grâce à l’intelligence artificielle. Il y a un grand capteur d’image d’un demi-pouce pour la vidéo 4K avec HDR, ainsi que des gestes de la main pour rendre le contrôle de l’appareil photo facile et intuitif.

Par WindowsCentral le 02 août 2022



90

Le lien d’Insta360 est conçu pour les créateurs, les professionnels et les créatifs qui ont besoin d’avoir un impact lors de réunions virtuelles. Cette caméra alimentée par l’IA, c’est comme avoir un producteur, un réalisateur et un caméraman à votre disposition, cadrant vos prises de vue comme un pro.

De Tom’s Hardware le 02 août 2022



80

L’Insta360 Link est une webcam 4K impressionnante avec un suivi de l’IA et d’excellentes images, mais c’est exagéré pour la plupart des utilisateurs.

Par LaptopMag le 02 août 2022



90

La webcam Insta360 Link n’est pas bon marché à 299 $, mais la résolution 4K, le grand capteur et le cardan 3 axes intégré lui permettent de fournir des résultats qui font exploser la concurrence hors de l’eau.

De Pocket-Lint le 02 août 2022



Si vous pouvez profiter des caractéristiques uniques de cette webcam, nous ne doutons pas que vous en serez satisfait. Ce n’est pas le bon choix pour tout le monde, et certains seront dissuadés par le prix élevé demandé, mais la qualité est excellente et elle est capable de plus que n’importe quelle webcam que nous avons rencontrée, ce qui la rend facile à recommander.

Par cnet le 02 août 2022



Le lien Insta360 n’est pas la webcam appropriée pour tout le monde, mais c’est le bon choix lorsque la qualité de la présence de votre caméra est importante. Assurez-vous simplement que vous pouvez justifier la dépense auprès de la personne qui s’occupe de votre budget.