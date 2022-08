Les expéditions de tablettes et de Chromebook continuent de se normaliser

Point de vue de l’éditeur : Les ventes d’électronique grand public en général ont grimpé en flèche pendant la pandémie alors que les gens cherchaient à se divertir au plus fort des commandes à domicile. Les gens achetaient également des ordinateurs pour des bureaux de fortune à domicile. Ce comportement d’achat sans précédent n’allait pas durer éternellement et maintenant que les choses commencent à revenir à la normale, nous voyons les dépenses – et donc les expéditions – redescendre de la stratosphère.

La croissance des livraisons de tablettes a été stable au deuxième trimestre de 2022, mais la situation est encore pire pour les Chromebooks, car les livraisons ont fortement diminué au cours des trois derniers mois par rapport à la même période il y a un an.

Selon l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, les expéditions mondiales de tablettes ont totalisé 40,5 millions d’unités au cours du deuxième trimestre. Cela représente une croissance d’une année sur l’autre de seulement 0,15% selon les données préliminaires et est le résultat de déploiements plus fluides dans des projets éducatifs ainsi que de multiples ventes promotionnelles comme Amazon Prime Day.

Cela n’en a peut-être pas l’air, mais le marché des tablettes a mieux performé que prévu compte tenu des problèmes géopolitiques, des problèmes d’inflation et des restrictions continues de Covid en Chine.

Anuroopa Nataraj, analyste de recherche principal chez IDC pour la mobilité et les dispositifs de suivi des appareils grand public, a déclaré que plusieurs facteurs militent en faveur des tablettes, notamment la demande continue d’alternatives moins chères aux PC et la prolifération d’appareils détachables à bas prix de la part des nouveaux arrivants dans la région Asie/Pacifique.

Les livraisons de Chromebooks, quant à elles, ont continué de baisser. Les données préliminaires d’IDC révèlent que les expéditions ont chuté de 51,4% à six millions d’unités au deuxième trimestre 2022 par rapport à la même période un an plus tôt. De telles baisses étaient anticipées, car les stocks excédentaires sont toujours en cours d’élimination et la demande des clients de l’éducation a diminué. Pourtant, les volumes d’expédition sont supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie et il existe d’autres opportunités à saisir.

L’adoption de Chrome a augmenté pendant la pandémie, car le besoin d’apprentissage à distance a accéléré les plans des écoles pour atteindre un ratio de 1: 1 PC par élève. « Ce ratio continuera probablement à se maintenir à l’avenir et même si les expéditions de PC diminuent dans d’autres catégories, Chrome continuera à ces niveaux élevés », a déclaré Jitesh Ubrani, responsable de la recherche pour les trackers de mobilité et d’appareils grand public d’IDC.