EcoFlow Delta Mini à l’essai : Charmant générateur solaire professionnel

Les centrales électriques sont censées être des batteries portables géantes pour les déplacements – et c’est le plus grand défi auquel les fabricants sont confrontés. Parce qu’ils doivent être minces, toujours faciles à transporter et, idéalement, toujours fournir une énergie sans fin. Avec le Delta Mini, EcoFlow répond à presque toutes ces exigences – mais montre également que cela n’est pas possible sans compromis :

EcoFlow Delta Mini en action : outil professionnel

Lorsque je déballe et installe le Delta Mini pour la première fois, je pense que je me trompe. Est-ce vraiment du même fabricant qui a construit le River Pro légèrement plus petit ? Le Delta Mini a un look complètement différent, un design beaucoup plus moderne, professionnel et épuré. En fin de compte, il n’offre pas beaucoup plus que son petit frère. En savoir plus dans notre comparaison ci-dessous.

EcoFlow Delta Mini

En plus du design moderne, vous trouverez des fentes d’aération sur les côtés, qui émettent également de l’air latéralement. Et cela arrive assez souvent. Dans mon test, la glacière signale immédiatement quand je veux faire bouillir de l’eau avec. Mais aussi lorsque je le charge avec le panneau solaire EcoFlow 220W et que le panneau délivre nettement plus de 100 watts d’entrée.

Incidemment, le Delta Mini a passé sans problème le test d’eau bouillante mentionné, contrairement au Jackery Explorer 1000. Le Mini a simplement réglé ma chaudière à eau de 2000 W juste en dessous du maximum possible de 1 400 watts. La cuisson est alors un peu plus longue, mais elle réussit. Au fait, même si je recharge mon smartphone et un MacBook sur la centrale en même temps :

Bouilloire via AC, ordinateur portable et smartphone via DC : la Delta Mini charge tout en même temps.

Changement constant entre les deux côtés

C’est là que ça devient vite un peu délicat. Parce qu’EcoFlow a placé l’écran et les prises USB d’un côté, tandis que les prises de l’onduleur et le connecteur d’entrée DC du panneau solaire connecté sont de l’autre côté :

Pour lire l’affichage et connecter des appareils, vous devez basculer entre l’avant et l’arrière.

Cela indique que je dois continuer à faire tourner la centrale, qui pèse 11 kg, d’avant en arrière. On peut s’y habituer, mais ce n’est pas l’idéal. D’autant plus que le dessus aplati de l’appareil peut être utilisé comme étagère ou mini table, mais sinon il reste en jachère :

Haut de la Delta Mini

Et en parlant des inconvénients mineurs, le Delta Mini a une poignée de transport de chaque côté, donc deux en tout. Ce qui indique également que vous devez les transporter à deux mains sur de plus longues distances. Différent aussi du River Pro, que l’on peut porter d’une seule main grâce à la poignée de transport plus pratique en haut.

La poignée de transport rend difficile de regarder l’écran d’en haut.

De plus, les poignées du Delta Mini dépassent vers l’avant, il faut donc se baisser un peu pour pouvoir lire l’affichage d’en haut. Idem de l’autre côté. Pour connecter un panneau solaire ou un autre câble de charge, vous devez d’abord faire glisser le volet vers le haut, puis vous baisser pour trouver la prise appropriée.

Les prises de charge sont sous un rabat. Vous devez vous pencher loin pour repérer la bonne prise ici.

Utilisation des boutons un peu fastidieuse

Le bouton marche/arrêt à l’avant réagit parfois un peu lentement et seulement après l’avoir maintenu enfoncé pendant longtemps. Le fait qu’il soit à peine plus grand et beaucoup plus éloigné de l’écran que le bouton de réinitialisation de l’IoT, qui est beaucoup plus proéminent, n’est pas non plus idéal :

Vue de l’écran et de l’avant du Delta Mini. Le bouton de réinitialisation de l’IoT est presque plus présent que le bouton d’alimentation.

Il en va de même pour les très petits boutons situés de l’autre côté pour allumer et éteindre la prise du chargeur de voiture ou les prises secteur. Encore une fois, vous pouvez voir cela comme un avantage ; vous n’appuierez pas accidentellement sur les boutons.

Très petits boutons d’allumage pour les prises AC et la prise de charge de la voiture.

Au fait, n’oubliez pas d’éteindre les prises secteur après utilisation. Le fonctionnement de l’onduleur coûte de l’énergie à la centrale et le ventilateur tourne souvent. Quand j’oublie d’éteindre la prise secteur un soir, le niveau de la batterie du matin a chuté d’environ 10 %.

Mais comme vous pouvez le voir, ce sont pour la plupart des critiques mineures.

Quelle est la puissance de la Delta Mini ?

L’EcoFlow Delta Mini est fortement équipé de 882 Wh. Le constructeur ne fournit pas d’informations plus précises, mais cela devrait suffire à recharger un smartphone moyen plus de 50 fois et un notebook 10 à 15 fois. Faire bouillir 500 ml d’eau, comme dans mon test, coûte à la centrale électrique environ 8 % de la batterie.

Fonctionne à 1 350 watts : Le Delta Mini fait fonctionner une machine à expresso italienne.

Au fait, ne sous-estimez pas les performances des appareils électroménagers standards ! Vous devriez également pouvoir connecter un petit gril électrique au générateur solaire. Ou une machine à expresso, comme je l’ai essayé à la suggestion de mon collègue Frank Müller, qui veut également l’essayer sur sa centrale électrique de balcon.

Mais des appareils d’une puissance d’environ 1 000 watts aspirent la centrale électrique en moins d’une heure. Physique pure : 882 Wh sont théoriquement suffisants pour faire fonctionner un appareil de 882 watts pendant 1 heure. En pratique, c’est encore moins en raison de la moindre efficacité. Au fait, vous pouvez utiliser notre calculateur de coût d’électricité pour calculer combien d’argent vous économiserez si vous utilisez des appareils individuels uniquement avec de l’énergie solaire dans une centrale électrique.

Ports USB, dont 1x USB-C avec mode de charge rapide

C’est très bien qu’EcoFlow ait pensé à l’USB-C et même à un mode de charge rapide ici. J’ai même pu charger mon MacBook à une vitesse optimale – avec environ 45 watts. Le Delta Mini offre jusqu’à 100 W via USB-C. Cela convient alors également aux smartphones modernes avec un mode de charge extrêmement rapide. L’une des trois prises USB-A a également été dotée d’un mode de charge rapide avec au moins 18W.

Faites équipe : L’EcoFlow Delta Mini et le panneau solaire semi-transparent de 220W de la même société.

C’est peut-être un sentiment subjectif, car je n’ai pas exactement mesuré le temps. Mais charger la centrale électrique avec le panneau solaire EcoFlow 220W correspondant prend beaucoup plus de temps qu’avec le River Pro – en tenant compte, bien sûr, que ce dernier a une capacité un peu moins importante.

Qu’est-ce qui est inclus avec le Delta Mini ?

EcoFlow comprend un manuel multilingue avec la centrale électrique (l’allemand est également inclus), une prise d’alimentation, un câble CC à CC, un câble MC4 à XT60 (câble solaire) et un câble voiture à XT60.

Contenu de la livraison EcoFlow Delta Mini

Tout est réuni dans une boîte en carton pratique. La qualité est toujours élevée. Les instructions d’utilisation sont rédigées en bon allemand et fournissent des informations et des données utiles. Ce que j’aime dans le câble de recharge solaire, c’est qu’il fait au moins trois mètres et donc très long.

L’application EcoFlow : ombre et lumière

En fait, j’aime l’application EcoFlow – j’ai écrit cela dans l’examen du plus petit générateur solaire River Pro. Il est clair, rapide, vous permet de vérifier et de contrôler le Delta Mini à distance. Et vous pouvez modifier les paramètres très rapidement.

Ensuite, cependant, je dois critiquer le processus de configuration. L’application souhaite configurer son propre WLAN, qu’elle utilise pour se connecter à la centrale électrique. Non seulement cela fonctionne mal, mais cela déroute également complètement l’utilisateur car il n’est jamais tout à fait clair quel WLAN est requis pour quelle étape.

De plus, la tentative de mise à jour du micrologiciel échoue, même si j’ai apparemment réussi à me frayer un chemin à travers le fourré de va-et-vient entre l’application et les paramètres du smartphone. La barre de progression parvient toujours à atteindre 21 % avant qu’un message d’erreur n’apparaisse et que la mise à jour ne s’arrête :

EcoFlow Delta Mini contre River Pro

EcoFlow Delta Mini et River Pro

Bien qu’elles ne se ressemblent que de loin, la comparaison entre les deux centrales EcoFlow dans la même gamme de prix est toujours utile.

Avec NCM, le Delta Mini utilise une technologie de batterie différente de celle du système Li-On du River Pro. Avec ce dernier, tout est plus petit : la capacité totale, la puissance de sortie et, last but not least, le poids et les dimensions. Les deux appareils offrent le même nombre de connexions, le même concept de fonctionnement et un affichage similaire.

Delta Mini et River Pro d’en haut

Le River Pro est en fait beaucoup plus léger, se recharge rapidement et est étonnamment facile à transporter avec la poignée de transport supérieure unique. Dans notre tentative de nous alimenter pendant un week-end de festival, le River Pro était l’appareil parfait.

performance ou mobilité

La Delta Mini n’est pas plus maniable, elle est juste un peu plus puissante. Non seulement en termes de capacité, mais aussi en termes de puissance de sortie maximale. Vous pouvez alimenter des appareils jusqu’à 1 400 watts, même jusqu’à 2 100 watts pendant une courte période.

Vue des prises AC Delta Mini et River Pro

Cependant, les deux appareils sont tout aussi bons pour réduire les performances des appareils connectés si nécessaire, comme dans notre test de bouilloire. Au lieu des 2 000 watts dont le poêle a réellement besoin, le Delta Mini fournit 1 350 watts et le River Pro fournit toujours 600 watts. Les centrales électriques concurrentes jackery explorer 1000 et jackety explorer 500 se sont tout simplement arrêtées au cours du même test.

En bref : les deux centrales EcoFlow nous ont convaincus. Le Delta Mini principalement à cause de ses performances, le River Pro principalement à cause de sa grande mobilité.

Données techniques en comparaison

EcoFlow Delta Mini EcoFlow River Pro Générateur solaire/centrale électrique mobile Générateur solaire/centrale électrique mobile Puissance de 882 Wh (50,4 V) Puissance de 720 Wh (28,8 V) Les sorties: 2x USB-A (jusqu’à 12 V)

1x USB-A (jusqu’à 18 V)

1x USB-C (jusqu’à 100 W)

2x CC/ 5,5 x 2,1 mm (38 W) 2x AC (230 V, 1 400 watts – 2 100 W crête, onde sinusoïdale pure)

Prise chargeur de voiture (126 W) Les sorties: 2x USB-A (jusqu’à 12 V)

1x USB-A (jusqu’à 18 V)

1x USB-C (jusqu’à 100 W)

2x CC/ 5,5 x 2,1 mm (41 W) 2x CA (230 V, 600 watts – 1 400 W crête, onde sinusoïdale pure)

Prise chargeur de voiture (136 W) Contributions: Charge AC (avec X-Stream jusqu’à 900 W)

Chargeur solaire jusqu’à 300 W (10 A)

Chargeur voiture : 12 ou 24 V, 8 A Contributions: Charge AC (avec X-Stream jusqu’à 660 W)

Chargeur solaire jusqu’à 200 W (12 A)

Chargeur de voiture : 12V 8A Chimie Mobile : NCM (Lithium Nickel Cobalt Manganèse) Chimie mobile : lithium-ion Durée de vie : 800 cycles jusqu’à 80 %+ de capacité

Stockage : 1 an après une charge complète Durée de vie : 800 cycles jusqu’à 80 %+ de capacité

Stockage : 1 an après une charge complète Dimensions (LxHxP) : 37 x 18,3 x 23,6 cm Dimensions (LxHxP) : 28,9 x 18 x 23,5 cm Poids : 11 kg Poids : 7,6 kg Prix ​​(environ) : 1 100 euros Prix ​​(environ) : 800 euros

Conclusion

Une lampe puissante professionnelle – c’est probablement la description la plus appropriée pour l’EcoFlow Delta Mini. Un ballon de stockage solaire compact et durable avec une technologie de batterie moderne et de nombreuses connexions modernes et bien pensées. Seuls le ventilateur fréquemment signalé et le concept de fonctionnement non cohérent à 100% réduisent légèrement la note globale.