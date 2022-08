Vivaldi est un navigateur Chromium hautement personnalisable

Vivaldi est un navigateur rapide et ultra personnalisable qui donne la priorité à votre vie privée (pas notre propre profit). Un navigateur Internet qui s’adapte à vous, et non l’inverse. Le navigateur Vivaldi est doté de fonctionnalités intelligentes. D’une expérience ciblée et minimaliste à la création d’un centre de commande pour la vie en ligne, nous avons ce qu’il vous faut.

Fonctionnalités

Fonctionnalité d’onglet nouvelle et améliorée, mode lecteur et intégration de l’éclairage de la maison intelligente. Avec chaque mise à jour, nous poursuivons notre mission de façonner le meilleur navigateur centré sur l’utilisateur au monde.

Commandes rapides

Êtes-vous une personne de clavier? Alors vous avez de la chance. Les commandes rapides vous permettent de rechercher rapidement parmi divers paramètres, l’historique, les onglets ouverts, les signets et bien plus encore avec un seul raccourci clavier. Notre objectif est de rendre le menu Commande rapide hautement personnalisable, vous permettant de créer vos propres commandes et de les exécuter rapidement.

Remarques

Prenez des notes pendant la navigation et ajoutez des captures d’écran directement dans le panneau Notes pratique. Les notes se souviendront automatiquement du site sur lequel vous étiez en train de naviguer et vous permettront d’ajouter des balises, de les organiser facilement et de les retrouver plus tard.

Numéros abrégés

Tous vos sites favoris facilement accessibles à partir d’un seul endroit. Vous pouvez également créer plusieurs groupes de numéros abrégés. Organisez vos sites en fonction d’intérêts tels que le sport, l’actualité et la technologie, ou selon un contexte différent tel que le travail, l’école, etc. Il est également possible d’ajouter un dossier en tant qu’entrée de numérotation rapide. C’est une fonctionnalité assez puissante.

Piles d’onglets

Trop d’onglets non organisés peuvent devenir un peu désordonnés, ce qui rend difficile la recherche rapide de l’onglet que vous recherchez. Organisez vos onglets à l’aide de piles d’onglets ! Il vous permet de regrouper plusieurs onglets sous un seul onglet. Faites simplement glisser un onglet sur un autre pour faciliter le regroupement.

Construit sur la technologie Web

Vivaldi dispose d’un ensemble de fonctionnalités puissantes, mais ce n’est pas tout. L’une des choses qui rend Vivaldi unique est qu’il est construit sur des technologies Web modernes. Nous utilisons JavaScript et React pour créer l’interface utilisateur — avec l’aide de Node.js, Browserify et une longue liste de modules NPM. Vivaldi est le web construit avec le web.

Quoi de neuf

La nouvelle version de Vivaldi vous donne un contrôle total sur la disposition de vos barres d’outils avec les barres d’outils modifiables, une nouvelle option pour réinitialiser facilement les paramètres de navigateur par défaut et un moteur de recherche synchronisable sur tous les appareils. Téléchargez Vivaldi 5.3 maintenant sur votre ordinateur de bureau et vos ordinateurs portables.

L’une de nos convictions fondamentales chez Vivaldi est que les utilisateurs veulent personnaliser. Et pour vous offrir une interface utilisateur entièrement personnalisable, nous vous avons ouvert encore plus de possibilités pour créer un navigateur qui vous est propre.

Les barres d’outils modifiables sont ici – vous donnant un contrôle total sur la disposition de vos barres d’outils.

Notre nouvelle version, Vivaldi 5.3, est une preuve supplémentaire de la façon dont nous mettons notre philosophie en pratique pour créer de nouvelles fonctionnalités pour vous.

Comme presque tout dans Vivaldi est une option, nous avons ajouté un bouton de réinitialisation par défaut dans chaque section des paramètres Vivaldi. Cela vous permet de revenir rapidement et facilement aux paramètres d’origine de votre navigateur.

En plus des améliorations à tous les niveaux, nous avons également des moteurs de recherche synchronisables sur les ordinateurs de bureau, les téléphones et tablettes Android et les voitures.

Vivaldi 5.3 est prêt à être téléchargé sur Windows, Linux et macOS.

De plus, notre nouvelle version sur Android, également lancée aujourd’hui, comprend une multitude de fonctionnalités, notamment la possibilité de renommer nos piles d’onglets à deux niveaux uniques, des moteurs de recherche synchronisables et bien plus encore.