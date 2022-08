Google dément les rumeurs de fermeture de Stadia

Dans le contexte : Dans ce qui est une preuve supplémentaire qu’il ne faut pas croire les rumeurs anonymes en ligne, Google a confirmé qu’il ne prévoyait pas de fermer son service de streaming de jeux Stadia cet été. Le géant de la technologie dit qu’il travaille à apporter plus de « grands jeux » sur la plate-forme, bien qu’il soit compréhensible que les rapports sur la mort de Stadia aient été si convaincants.

La rumeur provient de quelques publications du même utilisateur sur un groupe de fans de Stadia sur Facebook. Ils ont été réimprimés par Cody Ogden à partir du compte Twitter de Killed by Google, qui fait partie du site Web, également appelé Killed by Google, qui répertorie les 267 applications, services et éléments matériels que la société a fermés au fil des ans.

Les messages prétendent qu’un vieil ami de l’affiche qui est maintenant directeur régional de Google a été informé de la disparition prochaine de Stadia lors d’un séminaire en Californie ce week-end. « Ils n’avaient pas de date exacte à laquelle la fin du service se produirait, mais ils ont dit d’ici la fin de l’été. Il a également mentionné qu’ils ne transféreraient pas leurs services ou serveurs à une autre concurrence en soi, et ce sera beaucoup comme ils l’ont fait avec Google Play Music, même approche et stratégie de sortie », ont-ils lu.

Les messages allèguent également que les membres de Stadia seraient informés de la fermeture du service 30 à 60 jours avant sa fermeture, et que le dernier mois d’utilisation serait remboursé, tout comme les mois restants.

Google a rapidement répondu à une question sur la rumeur de fermeture de Stadia par : « Stadia ne ferme pas. Soyez assurés que nous travaillons toujours à apporter plus de grands jeux sur la plate-forme et Stadia Pro. Faites-nous savoir si vous avez d’autres questions. »

Stadia ne ferme pas. Soyez assuré que nous nous efforçons en permanence d’apporter de nouveaux jeux de qualité sur la plate-forme et sur Stadia Pro. Faites-nous savoir si vous avez d’autres questions. — Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) 29 juillet 2022

Android Police rapporte que le modérateur du groupe Facebook à l’origine des messages a tweeté que l’utilisateur qui les a écrits, qui utilise le nom de Donny Jepp, avait « fait des messages sarcastiques sur Stadia pendant des mois » et a été banni.

Google a utilisé l’attention à son avantage, en promouvant un week-end de jeu gratuit pour le jeu de plateforme d’aventure Wavetale en répétant la même phrase « mon ancien collègue ».

Juste un avertissement Mon ancien collègue est maintenant l’un des gestionnaires sociaux de Google. Ils ont organisé un séminaire assez important en Californie le week-end dernier, et pour faire court, vous pouvez désormais jouer à Wavetale sans frais supplémentaires sur Stadia Pro jusqu’au 1er août : https://t.co/2O6P0Kd8Kd pic.twitter.com/Hjo0pvARKx — Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) 29 juillet 2022

Certains utilisateurs de Twitter n’achètent pas les affirmations de Google selon lesquelles aucune des rumeurs n’est vraie, et vous pouvez voir pourquoi. Lorsque Stadia a été annoncé en 2019, Google pensait qu’il pourrait remodeler l’industrie du jeu et même remplacer complètement les consoles et les PC de jeu, malgré le fait que de nombreux services de jeu basés sur le cloud n’aient pas eu un impact énorme ou aient finalement disparu.

Dès le premier jour, les développeurs ont fait part de leurs craintes que Google puisse annuler Stadia. Les testeurs initiales étaient moins qu’élogieuses, il manquait des fonctionnalités et des problèmes de performances, et certains développeurs pensaient que Google avait tout simplement trop promis. Mais le signe le plus inquiétant est survenu en février de l’année dernière lorsque Google a fermé son studio de jeux Stadia et que le chef de produit John Justice est parti quelques mois plus tard.

Ce n’est pas la première fois que Google doit assurer aux gens que Stadia est bel et bien vivant. Alors que les entreprises technologiques se débattent face à l’incertitude économique et à la baisse de la demande de jeux et de produits, il faut se demander combien de temps le service durera.