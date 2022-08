Vont-ils fermer Google Stadia ? Le géant de la tech réagit

En novembre 2019, Stadia est sortie, la plate-forme de jeu en nuage de Google qui promettait de nous emmener directement dans le futur et de nous permettre de profiter de n’importe quelle version partout dans le monde. La seule exigence était d’avoir un appareil avec un écran, une manette de jeu ou un panneau tactile et une connexion Internet. Mais à partir de ce même jour, beaucoup ont déjà abandonné la jambe de jeu du géant technologique. Ce moment est-il venu maintenant ?

Une route cahoteuse

Il est vrai qu’au cours de ces près de deux ans et huit mois, le parcours de Stadia a été pour le moins assez cahoteux. Et cela est dû à deux problèmes essentiels que ceux de Mountain View n’ont pas su gérer correctement : d’une part, le catalogue de jeux, qui n’a pas augmenté comme prévu au rythme des nombreuses nouveautés arrivées sur le marché ; et d’autre part, le changement de stratégie quelques mois plus tard, où il semblait que le bâtiment mis en service fin 2019 était en train d’être démoli.

Au second appartiennent les fermetures des studios acquis dans les instants précédant le lancement de la plateforme, le refus de continuer à collaborer avec des développeurs qui se concentraient sur Stadia et qui ont fini par lancer leurs créations sur d’autres plateformes (comme The Quarry ou la prochain projet Stadia). Hideo Kojima) et le départ de certaines stars de l’industrie qui avaient signé pour diriger la division, comme Jade Raymond, l’un des créateurs de la franchise Assassin’s Creed.

Stadia ne ferme pas. Soyez assuré que nous nous efforçons en permanence d’apporter de nouveaux jeux de qualité sur la plate-forme et sur Stadia Pro. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions. — Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) 29 juillet 2022

Le fait est que ce buzz continue d’être entendu dans toute l’industrie et la preuve en est le tweet d’un utilisateur qui a demandé à Google sur Twitter s’il allait fermer Stadia. La réponse a été immédiate et du service de cloud gaming, ils ont déclaré catégoriquement que «Stadia ne ferme pas. Soyez rassurés, nous nous efforçons en permanence d’apporter de nouveaux jeux de qualité sur la plate-forme et sur Stadia Pro. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions. »

Stadia n’est pas encore fermé ?

Bien que la réponse puisse nous laisser seuls, la vérité est que nous ne pouvons pas en attendre une autre de Google puisque la seule alternative à ce refus catégorique aurait été le silence. Ce qui sonne depuis des mois, c’est que ceux de Mountain View ne vont pas gâcher tous les efforts déployés et pensent qu’ils ont une lacune importante dans l’avenir des jeux vidéo en streaming.

De loin, Stadia est, de tous les systèmes existants, celui qui fonctionne le mieux, non seulement en termes de latence et de réponse, mais également en termes de qualité d’image et de son. Tant dans le cas de Sony avec son jeu à distance que de Microsoft avec Xbox Cloud Gaming, quelle que soit leur qualité, ils n’atteignent pas ce que propose Google avec cette diffusion 4K de l’abonnement Pro. au rythme dont les utilisateurs ont besoin… quel avenir vous attend ?

Stadia recherche des entreprises qui ne peuvent pas investir des millions dans le cloud gaming pour voir un moyen de sortir de sa technologie, pas seulement pour proposer des jeux spécifiques, mais plutôt des tarifs forfaitaires qui incluent toutes ses versions. Ubisoft le fait déjà et Electronic Arts aussi, il ne faut donc pas exclure que dans un avenir proche de plus en plus d’alternatives de ce type continueront d’apparaître.

Stadia ne ferme pas pour le moment mais il est également vrai que Google devrait partager avec ses nombreux utilisateurs et fans les plans qu’il a pour l’avenir car, tant qu’il ne le fera pas, l’ombre de la fermeture continuera de planer. sa tête (et plus avec des alternatives comme Amazon Moon).