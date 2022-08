Test de l’Intel Arc A380 : GPU de première génération. Que se passe-t-il?

Après beaucoup d’anticipation, nous avons enfin notre premier aperçu du GPU dédié de première génération d’Intel, l’Arc 3 A380. Ce sera l’offre la plus d’entrée de gamme d’Intel dans la gamme Alchemist, qui devrait coûter entre 120 $ et 130 $, ce qui en fera la nouvelle carte graphique la plus abordable sur le marché aujourd’hui.

Maintenant, il s’agit toujours d’un test non officiel dans le sens où Intel n’a pas encore commencé son programme d’test pour les nouveaux GPU Arc nommés « Alchemist », ni même les a sortis en dehors de la Chine. Nous avons acheté cette carte graphique pour beaucoup, beaucoup trop d’un vendeur eBay en Chine, mais malgré cela, nous apprécions de pouvoir mettre la main sur une tôt.

Comme tous ceux qui ont réussi à mettre la main sur une carte graphique A380, le nôtre est le modèle Gunnir Photon, qui semble plutôt bien ficelé, mais comme vous pouvez l’imaginer, nous nous concentrerons aujourd’hui sur le GPU A380 avant tout.

Basé sur le processus N6 de TSMC, le die DG2-128 contient 7,2 milliards de transistors dans un die de 157 mm2. La configuration principale se compose de 1024 cœurs cadencés jusqu’à 2 GHz, 64 TMU et 32 ​​ROP. Pour la mémoire, il embarque 6 Go de mémoire DDR6 à 15,5 Gbit/s sur un bus mémoire de 96 bits pour une bande passante de 186 Go/s, comparable à celle de la GeForce GTX 1650 d’entrée de gamme sortie en 2019.

En termes de fonctionnalités, tous les GPU Intel Alchemist prennent en charge l’encodage hardware à fonction fixe AV1, DisplayPort 2.0, DirectX 12 Ultimate, le traçage de rayons hardware et XeSS – la version Intel du suréchantillonnage basée sur des réseaux de neurones – similaire au DLSS de Nvidia. Donc, au moins en termes de fonctionnalités, ces nouveaux GPU Arc rivaliseront avec les versions AMD et Nvidia de la génération actuelle. Pour les performances, c’est une toute autre histoire.

Au cours de la semaine dernière, d’autres médias ont également mis la main sur l’A380, donc si vous avez lu une partie de cela, vous saurez qu’Intel a encore beaucoup de travail à faire sur le front des drivers, et il y a un quelques bizarreries telles que la nécessité de prendre en charge la barre redimensionnable afin de fournir des performances acceptables.

Dans cet esprit, notre plan est de couvrir d’abord l’A380 avec notre format d’test standard, puis de suivre dans les jours et les semaines à venir avec plus de tests pour établir les performances de base sur une gamme plus large de jeux. Nous soupçonnons, et espérons bien sûr, qu’Intel continuera à travailler sur l’optimisation des drivers et à apporter des améliorations au cours des prochains mois, donc en obtenant toutes ces données maintenant, nous pouvons suivre ces progrès au fur et à mesure.

Passons maintenant à la phase de benchmark. Pour les tests, nous utilisons notre système de test GPU Ryzen 9 5950X. Nous savons que personne n’associera une carte graphique économique à ce processeur, mais ce n’est pas la question. Afin de tester les performances du GPU, nous souhaitons éviter d’introduire un bottleneck (goulot d’étranglement) CPU qui fausserait les données.

Pour nos tests GPU bas de gamme à d’entrée de gamme, nous utilisons généralement des paramètres de qualité moyenne ou des paramètres qui ont du sens pour un titre donné. L’Intel A380 a été testé avec et sans Resizable BAR alors que tous les autres GPU ont été testés avec ReBAR désactivé, mais c’est quelque chose que nous mettrons à jour à l’avenir.

Les jeux ont été testés à des résolutions de 1080p et 1440p, bien qu’il soit plus logique de se concentrer sur les résultats 1080p les plus pertinents, comme vous le verrez dans une seconde. Allons-y.

Repères

En commençant par Assassin’s Creed Valhalla, nous constatons que l’A380 d’Intel n’est pas le plus rapide des GPU, 48 ips à 1080p en utilisant le préréglage de qualité moyenne, ce qui est meilleur que l’ancienne GeForce GTX 1050 Ti, mais 11 % plus lent que la Radeon RX 6400 quand cette partie est dotée d’une interface PCIe 4.0. Probablement plus décevant, c’est qu’il est 9% plus lent que le RX 570, une carte graphique maintenant âgée de 5 ans qui a commencé sa vie à seulement 170 $.

Pourtant, le jeu était jouable, donc on suppose qu’il y a ça. Il convient de noter que vous devez absolument activer ReBAR, comme le recommande Intel, sinon vous serez limité à seulement 36 ips en moyenne avec des bas de 1% plus faibles et franchement injouables à 23 ips.

Ensuite, nous avons Shadow of the Tomb Raider avec des performances carrément horribles à 42 ips en moyenne à 1080p, et bien que nous utilisions les paramètres de qualité les plus élevés, l’ancienne Radeon RX 570 était bonne pour 54 ips et la Radeon RX 6400 53 ips.

Si on limite le RX 6400 à la bande passante PCIe 3.0, il est comparable au A380. Encore une fois, vous voudrez vous assurer que ReBAR peut être activé, car sans lui, le jeu n’est pas jouable dans ces conditions.

Passant à Watch Dogs: Legion, les résultats sont plus prometteurs, bien que nous ne regardions toujours que les performances de Radeon RX 570 ou RX 6400. Mais 59 ips en moyenne avec le préréglage de qualité moyenne est très jouable et c’est certainement compétitif avec la Radeon RX 6400. Sans ReBAR, l’A380 ralentit et devient rapidement un GPU de type GTX 1050 Ti.

Dans Rainbow Six Siege, les performances sont raisonnables par rapport à la concurrence. En fait, c’est un peu mieux que ça, correspondant à la Radeon RX 6500 XT… et les bas de 1 % étaient un peu mieux en fait.

Ce n’est toujours pas tout à fait à la hauteur pour rivaliser avec la GTX 1650 ou la RX 570, mais 114 ips en moyenne en utilisant des paramètres de qualité ultra est un bon résultat, et bien meilleur que la Radeon RX 6400. Comme indiqué ci-dessus, sans ReBAR, les performances chutent autant que 26 %.

Avec F1 2021, l’Arc A380 est de retour pour offrir des performances de type RX 6400, qui, compte tenu du prix attendu, sont décentes et des performances globalement très jouables avec des paramètres de haute qualité. Bien sûr, encore une fois, ReBAR est obligatoire et sans lui, ce jeu était injouable avec des minimums de 1% à seulement 22 ips.

Dans Horizon Zero Dawn, nous examinons les performances de type Radeon RX 570 et RX 6400, à environ 50 ips en moyenne. Pas horrible, et comme nous l’avons constaté à maintes reprises, ReBAR sera nécessaire car sans lui, l’A380 est plus lent que même la GTX 1050 Ti.

Les performances de Far Cry 6 sont médiocres, à seulement 52 ips en moyenne, ce qui est inférieur à celui de la GeForce GTX 1650 et à égalité avec la Radeon RX 6400 lorsqu’elle est limitée à PCIe 3.0, mais 22% plus lente que la 6400 utilisant PCIe 4.0, et 22 % plus lent que l’ancien RX 570, donc ce n’est pas bon.

Passant à autre chose, les performances de Doom Eternal étaient raisonnables, 56 ips à 1080p en utilisant le préréglage de qualité ultra qui est une augmentation de 8% par rapport à la Radeon RX 6400 et 10% plus lente que la RX 570. Le jeu est cependant jouable, donc c’est un point positif pour l’A380, et sur où nous plaçons la barre à ce stade.

Les fréquences d’images dans Resident Evil Village étaient également raisonnables, 68 ips en moyenne signifiaient que l’A380 était légèrement plus rapide que la GTX 1650, mais encore une fois plus lente que la RX 570 beaucoup plus ancienne.

Avec ReBAR désactivé, la fréquence d’images moyenne semble toujours raisonnable, normalement 58 ips serait très jouable, mais les bas de 1% étaient horribles, conduisant à une expérience de jeu saccadée.

Les résultats de Death Stranding sont plus préoccupants car l’A380 est 13% plus lent que le Radeon RX 6400 et 15% plus lent que le RX 570, tout en correspondant à la GTX 1650 déjà décevante.

Hitman 3 est un autre titre approximatif pour l’Arc A380 qui ne voit que des performances de type GTX 1650, ce qui le rend plus lent que les Radeon RX 570 et RX 6400.

Bien sûr, 58 ips en moyenne avec des bas de 1 % à 53 ips sont jouables, donc il y a ça, mais sans ReBAR, les bas de 1 % sont tombés à 26 ips.

Nous avons été choqués de voir l’A380 bien fonctionner dans Cyberpunk par rapport à des versions telles que la Radeon 6400 et la RX 570, qui sont toutes deux battues par une marge de 16 % (lorsque ReBAR est activé). Malheureusement, 44 ips en moyenne à 1080p en utilisant le préréglage de qualité moyenne est au mieux une expérience de jeu sous-optimale, mais par rapport à d’autres cartes graphiques à petit budget, c’est une réussite.

Consommation d’énergie

L’Intel Arc A380 est raisonnablement léger sur la consommation d’énergie, mais ce n’est pas tout à fait là où il doit être. L’utilisation totale du système a été poussée jusqu’à 233 watts, soit légèrement plus que la GTX 1650 Super, un GPU qui était en moyenne un peu plus de 40 % plus rapide lors de nos tests.

Idéalement, l’A380 se situerait sous le RX 6400, mais en réalité, pour la plupart des joueurs, la différence n’aura pas d’importance car la carte graphique Arc fonctionnera très bien avec des alimentations à petit budget.

Refroidissement

Pour examiner les performances de refroidissement, nous avons enregistré le gameplay avec l’affichage à l’écran à l’aide du centre de commande graphique Intel, de sorte que l’A380 a été utilisé pour l’encodage vidéo. Certes, nous n’avons pas encore joué correctement avec cela, mais nous n’avons pas pu enregistrer le gameplay sans lecture saccadée, le jeu lui-même s’est déroulé beaucoup plus facilement que l’enregistrement.

Mais dans le but d’enregistrer des statistiques d’exploitation, cela a fonctionné, nous allons donc l’utiliser. Lorsque vous jouez, le Gunnir Photon A380 a culminé à seulement 60 ° C avec une vitesse de ventilateur ne dépassant pas 1600 tr / min, ce qui en fait une carte graphique très cool et silencieuse, et c’est un point positif.

Le GPU cadencé généralement à 2,4 GHz et la mémoire fonctionnait au 15,5 Gbps annoncé. Globalement une carte graphique de bonne qualité.

Moyenne de 12 matchs

En regardant la répartition complète des performances, comme prévu, les résultats ne sont pas excellents. L’Intel Arc A380 est au mieux capable d’égaler la Radeon RX 6400 et l’ancienne GTX 1650, ce qui la rend en moyenne 11 % plus lente que l’ancienne RX 570 et bien plus lente que la 5500 XT, qui partage une matrice de taille similaire.

Nous avons détesté les performances que nous avons reçues de la Radeon RX 6400, nous ne pouvons donc pas dire que nous sommes impressionnés par l’Arc A380.

Avantages et inconvénients

L’architecture Alchemist d’Intel n’en est qu’à ses débuts, et l’Arc A380 d’entrée de gamme est techniquement inédit, mais dire que la situation d’Intel est préoccupante en ce moment serait un énorme euphémisme.

Nous pourrions toujours supposer que l’optimisation des drivers serait le talon d’Achille de toute entreprise de GPU dédié Intel à l’arrivée, et c’est peut-être tout ce que nous examinons ici, un manque de développement de drivers qui pourrait s’améliorer au cours des mois et des années à venir. Franchement, c’est probablement le meilleur scénario, car plus récemment, il a été suggéré qu’Intel avait retardé la sortie de sa série Arc en raison de problèmes matériels fondamentaux qui ne peuvent pas être résolus uniquement par les drivers. Bien sûr, à ce stade, ce n’est qu’une rumeur, mais le début difficile attendu n’a été que cela.

De plus, le moulin à rumeurs tourne à plein régime concernant Intel Arc ces derniers temps, beaucoup suggérant que le géant des puces envisage sérieusement d’annuler l’ensemble du projet, le considérant prétendument trop cher sans voie claire vers la rentabilité.

Franchement, ce serait extrêmement décevant si Intel n’avançait pas. La première génération de GPU dédiés d’Intel n’allait jamais être rentable, l’exécution n’allait jamais être parfaite ou même fluide, et il faudrait toujours 3 ou 4 générations avant qu’ils ne commencent à se mettre sur pied. Nous avions supposé qu’Intel le savait et avait prévu un budget pour cela, mais nous verrons bientôt si cela se passe dans un sens ou dans l’autre.

Rumeurs mises à part, l’Arc A380 est décevant comme première incursion, mais nous ne pensons pas que ce soit une cause perdue en supposant que le développement de drivers supplémentaires puisse améliorer un peu l’image. Certes, c’est un gâchis complet sans la barre redimensionnable, ce qui montre en quelque sorte que les conducteurs sont immatures, mais pour l’instant, nous aimerions considérer Arc comme un investissement avant-gardiste.

Intel a dit que le prise en charge des jeux plus anciens ne serait pas géniale. L’accent est mis sur les nouveaux titres utilisant des API modernes comme DX12 et Vulkan. De toute évidence, ils se concentrent également sur le hardware informatique plus récent. L’A380 serait un couplage horrible pour un PC plus ancien qui ne prend pas en charge ReBAR, qui est actuellement un incontournable pour ce GPU Arc.

Dans son état actuel, nous ne vous recommandons pas d’acheter un GPU Intel Arc, mais la question de savoir si vous devriez en acheter un lorsqu’il sera finalement publié ne peut pas encore être définitivement résolue.

Il y a aussi la question du prix. En supposant que les rumeurs sont toutes fausses et que nous oublions tout ce que nous venons de dire, ce qui indique qu’Intel est engagé à 100% envers Arc… si l’A380 devait arriver sur les étagères pour environ 120 $, soit environ 50 $ de moins que celui de la Radeon RX 6400, devrait vous l’achetez?

Si la seule alternative était le RX 6400, je pourrais en quelque sorte me voir jouer sur l’A380, principalement parce que je ne me soucie plus de jouer à des jeux plus anciens, vous obtenez également un encodage hardware, bien que cela puisse faire avec un développement logiciel, vous obtenez plus de 2 sorties d’affichage et décodage AV1. De plus, les 2 Go supplémentaires de VRAM sont pratiques et l’interface PCIe x16 devrait aider à éviter les problèmes liés aux performances lors de la maximisation de la mémoire tampon VRAM.

Mais pour les joueurs au budget serré, ni l’A380 ni le RX 6400 ne feraient ma recommandation de toute façon. Au lieu de cela, nous vous suggérons de vérifier votre marché d’occasion local. Par exemple, les Radeon RX 570 se vendent régulièrement sur eBay pour environ 100 $, tandis que les GTX 1650 Super coûtent environ 150 $ et les deux sont plus rapides que le RX 6400 ou l’A380.

Intel a beaucoup de travail devant eux et nous espérons sincèrement qu’ils pourront éventuellement se positionner comme un troisième concurrent légitime sur le marché des GPU dédiés, mais pour l’instant cela ne semble pas particulièrement prometteur.