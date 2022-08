GM sévit contre les véhicules électriques et les voitures de sport avec une nouvelle politique controversée

En bref: les retards de production induits par Covid et les pénuries de composants qui en résultent ont directement contribué à l’énorme gâchis dont l’industrie du hardware de jeux vidéo commence tout juste à se remettre. Il s’avère que l’industrie automobile traverse une crise similaire – une crise que GM pense avoir résolue avec une nouvelle politique controversée.

Dans une lettre récemment envoyée aux concessionnaires américains, le président nord-américain de GM, Steve Carlisle, a décrit les changements ayant une incidence sur trois produits très demandés : le GMC Hummer EV 2023, le Cadillac Escalade-V 2023 et la Chevrolet Corvette Z06 2023.

GM limitera la transférabilité des garanties sur ces modèles si le propriétaire d’origine revend le véhicule dans les 12 premiers mois de possession. Plus précisément avec la Corvette et l’Escalade, les couvertures pare-chocs à pare-chocs, groupe motopropulseur, tôle, pneus et accessoires seront annulées. Sur le Hummer EV, les couvertures pare-chocs à pare-chocs, propulsion de véhicule électrique, tôle, pneus et accessoires sous la garantie de GM seront également nulles et non avenues si elles sont revendues au cours de la première année.

La garantie de la batterie du Hummer EV n’est pas affectée et les modifications n’auront pas d’impact sur les rappels de produits, nous dit-on.

De plus, il sera interdit au vendeur de passer des commandes futures pour certains produits GM très demandés.

« Ces changements sont mis en œuvre pour garantir une expérience client exemplaire, pour garantir que nos marques restent fortes et pour aider à donner la priorité à la propriété par les passionnés de la marque et les clients fidèles », a déclaré Carlisle.

En bref, GM a conçu la politique pour dissuader les gens d’acheter un modèle en demande à un particulier (qui veut un véhicule neuf sans garantie ?) et pour décourager les vendeurs de s’inscrire sur la liste des vilains de GM (qui veut être interdit de réserver un futur véhicule que vous voudrez peut-être vraiment ?).

Nous ne savons pas non plus s’il s’agit d’une solution à court terme à l’environnement actif du marché d’un vendeur, ou si GM prévoit d’en faire un changement permanent. Une fois la production accélérée et les marchés normalisés, une politique comme celle-ci pourrait se retourner contre nous, en particulier parmi les acheteurs fidèles de GM. Il piège essentiellement les acheteurs dans une année minimale de propriété et garantit que les acheteurs tiers n’achèteront pas ces modèles aussi fréquemment auprès de parties privées. La frustration pourrait même inciter les acheteurs potentiels à rechercher différents modèles d’autres constructeurs automobiles en signe de protestation.