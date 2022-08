Livall, Le Meilleur Casque Pour La Trottinette électrique ?

un casque intelligent

Ce casque de protection particulier pour vélos et scooters électriques est franchement très frappant. Et c’est parce qu’il comprend une série de lumières qui nous permettent de donner des informations à ceux qui nous entourent sur les manœuvres possibles. Ainsi, si nous allons tourner à droite, nous pouvons allumer le clignotant droit pour avertir ceux qui nous suivent, de la même manière qu’un clignotant sur une voiture.

Pour exécuter ces actions lumineuses, nous utiliserons une télécommande qui peut être placée sur le guidon de manière très simple, évitant ainsi d’avoir à signaler avec nos bras et réduisant le danger de déstabilisation typique des scooters électriques.

feu stop automatique

Un détail très intéressant est qu’à l’aide d’un accéléromètre, le casque est capable de détecter quand nous ralentissons pour activer le feu stop situé à l’arrière. De cette façon, nous informerons du freinage, et nous émettrons une lumière plus puissante et visible que celle intégrée du scooter. Ce feu stop sera activé pendant un total de 8 secondes, il sera donc plus que suffisant pour couvrir le freinage.

Ce feu stop, avec les clignotants, couvre un angle de vue de 270 degrés, vous resterez donc visible à un angle de vue assez généreux.

Couvert en cas d’accident

Et, enfin, le casque a une fonction intelligente assez frappante qui détecte les éventuelles chutes et accidents, de sorte que si vous tombez, le système se connecte à votre téléphone portable après 90 secondes d’inactivité, et procède à un appel d’urgence en envoyant l’emplacement exact par GPS.

De plus, ces informations GPS peuvent également être utilisées dans son application officielle, en pouvant partager l’emplacement avec des contacts ou parcourir un itinéraire cyclable en groupe et garder tous les membres localisés à tout moment.

Également avec haut-parleurs intégrés

Si vous préférez circuler en écoutant de la musique mais que vous êtes conscient que porter des écouteurs est une course folle, le modèle BH51M NEO intègre des haut-parleurs dotés de la technologie JBL qui vous permettront d’écouter de la musique sans bloquer le son de l’extérieur. Comme si cela ne suffisait pas, un microphone intégré vous permettra également de recevoir et d’envoyer des appels téléphoniques, de sorte que vous ne manquerez pas d’appels au cas où vous conduisez.

Combien coûtent-ils ?

Les modèles sont disponibles en deux tailles différentes (M et L) et leurs prix sont de 129 euros et 179 euros pour les modèles EVO21 et BH51M NEO, respectivement, dont les principales différences sont essentiellement l’incorporation de haut-parleurs dans le dernier modèle. Les deux peuvent être achetés sur le site officiel du fabricant.