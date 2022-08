Multiversus : tout sur la PlayStation et la Xbox Super Smash Bros

Ce mouvement de Warner Bros Games est donc complexe mais ils espèrent que cela fonctionnera, basé avant tout sur plusieurs piliers : le fondamental, l’énorme liste de personnages que les joueurs pourraient aimer, qui ne comprend pas seulement les héros et les méchants de DC, comme à tous les séries modernes et classiques de l’usine américaine, de Looney Tunes et Scooby Doo à Tom et Jerry ou les franchises nées ces dernières décennies grâce à Cartoon Network, comme Adventure Time, Rick et Morty, etc.

Warner Bros Games est une entreprise qui, ces dernières années, a centré toute sa stratégie de lancement sur des franchises très réussies telles que LEGO, quelque chose de Harry Potter, des personnages de bandes dessinées DC et quelques bizarreries telles que Left 4 Dead. Presque toujours avec des titres payants, mais le pas franchi par les Nord-Américains a été de ceux qui surprennent car ils sont entrés dans un genre qui, par le passé, a provoqué de petits échecs. Comme Sony, par exemple, qui a sorti PlayStation All Stars Battle Royale fin 2012 sur PS3 et PS Vita et une décennie plus tard, aucune trace sur PS4 ou PS5.

L’objectif du jeu est, par ailleurs, de s’étoffer au fil des mois avec l’arrivée de nouveaux personnages qui viendront périodiquement ajouter du poids au roster de combattants car, ne le nions pas, une grande partie du succès de Multiversus dans un futur proche va dépendent de la réceptivité de la communauté lorsqu’il s’agit d’acheter des objets dans le jeu, ce qui fait de ces projets des sources de revenus inépuisables.

Pour quels systèmes arrivera Multiversus ?

Le titre Warner Bros Games sera multiplateforme de telle sorte que tous les utilisateurs de :

PC Windows 10 et 11 (via Steam)

Playstation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox série X/S

Ne vous attendez pas à ce qu’il arrive bientôt sur Nintendo Switch, car Warner Bros voudra d’abord qu’il prenne pied sur les systèmes où il n’y a pas de concurrent clair. Une autre chose est que, après son lancement, s’il devient un phénomène mondial, les Américains sont encouragés à franchir le pas d’atterrir sur la console japonaise, où Super Smash Bros Ultimate règne assez sereinement.

Est-ce que Multiversus sera crossplay ?

Nous avons de bonnes nouvelles car, en effet, Multiversus aura le Cross-play entre toutes les plateformes de telle sorte que peu importe la console que vous ou vos amis avez tant qu’elle est l’une de celles prises en charge. De cette façon, le jeu a plus d’options pour devenir un succès grâce au fait que les barrières traditionnelles liées au nombre d’utilisateurs présents sur chaque plateforme ne sont plus d’actualité.

Ce cross-play affecte également tous les achats que nous effectuons, donc si nous progressons pendant des mois sur PS4 et faisons le saut, par exemple, vers une Xbox Series X, nous ne perdrons aucun cosmétique, geste, combattant ou scénario que nous avons acheté . Ainsi que les ressources générées.

Date de sortie et prix

Quant au moment où Multiversus arrivera dans les stores, il faut dire qu’il n’y a pas de date confirmée, seulement un vague 2022 qui devait initialement être placé au mois de juillet. Pour le moment, il semble que ces plans ne seront pas entièrement réalisés, nous devons donc attendre les nouvelles officielles lorsque Warner Bros Games décide de les rendre publics.

En ce qui concerne le prix, il s’agit d’un jeu gratuit que nous pouvons télécharger depuis le PlayStation Store, Microsoft Store et Steam, bien que plus tard nous aurons des packs disponibles avec de nombreux éléments différents regroupés. Voici les trois actuellement disponibles :

Le pack de fondateur ordinaire est le moins cher et n’offre que 15 billets à échanger contre des personnages (il y a 18 entrées), plus une bannière et des ressources en jeu. Si vous regardez les deux autres (Deluxe et Premium Founder’s Pack), le nombre de combattants, le nombre de bannières qui incluent des types rares et épiques, des passes de combat, un effet, un skin et Gleamium à échanger dans Multiversus augmentent.

Leurs prix sont :

Multivers : gratuit.

Pack Fondateur Multiversus : 39,99 euros.

Pack Fondateur Multiversus Deluxe : 59,99 euros.

Pack Fondateur Multiversus Premium : 99,99 euros.

Si vous voulez connaître ceux qui arriveront dans un premier temps, vous avez ci-dessous la liste complète.

Comment jouer?

Nous pourrions expliquer comment fonctionne Multiversus simplement en faisant référence à Super Smash Bros, mais si vous en avez envie, nous n’allons pas le faire pour ne pas avoir l’impression que c’est une copie exacte. En réalité ce n’est pas le cas, bien qu’apparemment cela puisse nous transmettre certaines coïncidences.

Le plus important est que nous pourrons jouer dans des combats dans un scénario entre des équipes de deux combattants chacune ou dans un mode versus plus traditionnel contre un autre adversaire. Nous décidons si nous voulons profiter seul ou accompagné pendant que nous essayons de chasser notre ennemi de la carte. Évidemment, nous pourrons le faire en utilisant les compétences de chacun des combattants, qui auront des statistiques spécifiques, en plus de leurs propres coups et compétences que nous modifierons au fur et à mesure que nous gagnerons de l’expérience et des pièces. Il est envisagé, par exemple, que chacun des personnages évolue selon une progression relativement personnalisable.

Para mantener igualado el meta para todos los jugadores, Warner Bros ha decidido que cada uno de esos luchadores tenga unas estadísticas básicas que no podrán modificarse para que tenga más importancia la habilidad del jugador que el tamaño de su cartera y las ganas de gastarse más o moins d’argent. Même ainsi, il y aura de petits objets que nous pourrons installer sur les armes pour gagner un peu plus de puissance d’attaque ou de défense. Mais puisque tous les joueurs pourront progresser de la même manière, l’égalité reste tout à fait intacte et sans déséquilibres.

Que pouvons-nous acheter ?

Afin de ne pas rompre l’équilibre au combat, Warner Bros Games a précisé que les joueurs pourront obtenir des objets qu’ils pourront équiper. Certains seront le résultat de récompenses pour des heures de jeu ou des défis accomplis, mais d’autres ne seront pas accessibles si nous ne dépensons pas d’argent, à la fois réel et or et Gleamium. Alors notez tout ce que vous pouvez acheter :

Combattants : Au fil du temps, Multiversus ajoutera à sa liste de combattants, que nous pouvons acheter par thèmes, franchises ou packs spéciaux.

Scénarios : de la même manière, de nouveaux lieux peuvent également être appréciés pour accompagner les franchises présentes avec des lieux bien connus et très reconnaissables par les fans.

Apparitions : Chaque combattant pourra afficher différentes tenues que vous aurez prêtes à acheter dans la boutique numérique Multivers.

Gestes : Comme c’est déjà le cas dans Fortnite, les poses de notre personnage seront également commercialisées, ainsi après un match serré vous verrez comment les combattants se moquent du perdant… sans scrupules.

Les accessoires : casquettes, lunettes, flotteurs et autres éléments qui modifient (partiellement) l’apparence de notre combattant ne peuvent pas manquer.

Bannières : elles apportent certains extras au personnage lors des combats.

Gold et Gleamium, qui sont les deux ressources qui nous permettent d’acquérir du contenu dans Multiversus.

tous les modes de jeu

Bien que nous puissions imaginer les modes que Multiversus aura, les officiels annoncés par la société sont :

Tutoriels de combat.

Combats d’équipe 2 vs. 2 (coopératif en ligne et local).

Combats 1 contre 1.

Batailles pour 4 joueurs, tous contre tous.

Combats d’équipe de 2 vs. IA.

Salles personnelles en ligne.

Mode d’entraînement (appelé The Lab).

Quels personnages peut-on contrôler ?

Multiversus a encore du chemin à parcourir mais il est certain que son « être ou ne pas être » est en jeu sur le roster. Et la vérité est que la version gratuite que nous pouvons télécharger entièrement gratuitement nous permet de choisir entre 18 combattants disponibles : 17 appartiennent à des franchises bien connues de Warner Bros et un seul est original à ce titre.

Et sont les suivants :

La franchise Nom du personnage Temps de l’aventure Finlandais Jacques Bandes dessinées DC Homme chauve-souris Superman Wonder Woman Harley Quinn Game of Thrones arya stark Le géant de fer Géant de fer Looney Tunes lapin de bugs Taz rick and morty Meule Morty Space Jam James Lebron Steven Univers Steven Univers grenat Tom et Jerry À M jerry multivers Perreno

Pouvez-vous y jouer maintenant ?

Depuis le 26 juillet, Multiversus est en phase de bêta ouverte, vous pouvez donc participer et commencer à tester à quoi ressembleront ses combats. Pour y jouer, il suffit d’avoir une plateforme compatible parmi celle indiquée ci-dessus et d’accéder à la boutique numérique de la console. Vous y trouverez le client pour le télécharger entièrement gratuitement et commencer à jouer avec.

Warner Bros Games rapporte que tous les progrès de cette bêta ouverte resteront actifs lorsqu’une date de sortie sera officiellement fixée, il semble donc que le processus ouvert du 26 juillet soit devenu un accès anticipé secret. N’ayez donc pas peur d’acheter quelque chose ou d’y mettre des heures pour obtenir des récompenses, car elles seront maintenues pour la sortie finale du jeu dans les semaines à venir.

Bien que si vous souhaitez acquérir l’un des trois packs du fondateur, vous commencerez avec pas mal de gains, et pas seulement un ticket pour obtenir l’un des personnages. vous pouvez accéder d’ici à la page de sélection de ces éditions.