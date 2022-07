Beamer : HD ou 4K – quelle résolution a du sens ?

Full HD ou 4K ? DLP ou LCD ? L’achat d’un projecteur peut être écrasant pour les débutants. Mais si vous connaissez la bonne résolution pour votre futur projecteur, vous avez déjà franchi le plus gros obstacle. Cependant, « plus il y en a, mieux c’est » est une mauvaise approche. Nous vous expliquons pourquoi et comment trouver le projecteur parfait pour vous :

Résolutions actuellement pertinentes pour les projecteurs

Pendant longtemps, des résolutions telles que SVGA (800 x 600 pixels, format 4:3) et plus tard XGA (1024 x 768 pixels, format 4:3) ont été considérées comme tout à fait suffisantes. En attendant, les projecteurs avec ces spécifications de pixels ne sont que dans la classe d’entrée de gamme absolue et ne conviennent pas vraiment à un affichage agréable et contemporain du contenu.

Vous devriez économiser sur les projecteurs à faible résolution. (Photo : Jürgen Vielmeier)

WXGA (1280×800 pixels, format 16:9) et HD Ready (120×720 pixels, format 16:9) pourraient également être considérés comme obsolètes. Mais : Les appareils avec ces résolutions pourraient convenir aux applications professionnelles telles que les présentations au bureau et aux débutants qui veulent rarement projeter quelque chose sur le mur.

Pour une utilisation plus fréquente et une certaine exigence, vous devez utiliser des projecteurs avec des résolutions plus élevées. Recommandés sont :

résolution zone d’opération Full HD (1920 x 1080 pixels, format 16:9) Home cinéma (streaming Full HD, Blu-ray), consoles de jeux jusqu’à Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch WUXGA (1920 x 1200 pixels, format 16:10) Applications métier professionnelles 4K/UHD (2840 x 2160 pixels, format 16:9) Home cinéma haut de gamme (streaming 4K, lecteur Blu-ray UHD) et consoles actuelles telles que Xbox One Series X, PlayStation 5

Le domaine d’application détermine la résolution du projecteur

Bien sûr, il est tentant de sauter directement dans un projecteur 4K pour avoir le dernier et peut-être le meilleur. Si vous ne regardez votre collection de DVD sur celui-ci qu’à travers votre ancien lecteur DVD, vous risquez de ne pas être satisfait du résultat. Quelque chose de similaire se produit lorsque vous souhaitez mettre vos consoles de jeux rétro des années 1990 sur le mur du salon.

Les consoles rétro, même les remakes les plus modernes, ont généralement une résolution relativement faible. Il n’est pas nécessaire que ce soit un projecteur 4K ici. (Photo : Séga)

Astuce : Faites attention à la résolution maximale de vos sources, c’est-à-dire les appareils que vous souhaitez connecter au projecteur. Idéalement, la résolution appropriée de votre lecteur est la même que la résolution du projecteur.

Quelques exemples pour s’orienter :

la source Résolution habituelle Nintendo SNES Maximum 512 x 480 pixels VHS 320×240 pixels DVD 576i (1024 x 576 pixels) Sony PlayStation 2 576i (1024 x 576 pixels, interpolé) ou 480p (640 x 480 pixels, natif) Microsoft Xbox 360 1080p (1980×1080 pixels) Nintendo Wii U 1080p (1980×1080 pixels) Switch Nintendo 1080p (1980 x 1080 pixels, station d’accueil) Sony Playstation 4 1080p (1980×1080 pixels) lecteur Blu-ray 1080p (1980×1080 pixels) Microsoft Xbox One X 4K (3840 x 2160 pixels) Sony PlayStation 4 Pro 4K (3840 x 2160 pixels) Microsoft Xbox série S 1440p (2560×1440 pixels) Sony Playstation 5 4K (3840 x 2160 pixels) Microsoft Xbox série X 4K (3840 x 2160 pixels) Clé Amazon Fire TV 4K Max 4K (4840 x 2160 pixels) Chromecast avec Google TV 4K (3840 x 2160 pixels) Lecteur Blu-ray UHD 4K (3840 x 2160 pixels)

Si vous souhaitez connecter plusieurs sources à votre nouveau projecteur, choisissez une résolution offerte par la plupart des appareils. Pris en charge par plusieurs lecteurs, dont un également en 4K, celui-ci tourne également en Full HD. « Bas » est généralement un meilleur choix que de connecter des appareils avec de faibles résolutions de sortie à des projecteurs haute résolution.

Mise à l’échelle et décalage de pixels

Les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray UHD d’aujourd’hui ainsi que les lecteurs de streaming, les récepteurs AV et les projecteurs sont capables de mettre à l’échelle une image basse résolution de manière appropriée. Par exemple, les signaux 1080p sont recalculés via l’IA et des algorithmes afin de les augmenter à 4K.

Cela fonctionne souvent assez bien si le saut n’est pas trop haut. Un soi-disant upscaler de 576i à 4K, en revanche, ne peut pas faire de miracles ; après tout, trop de pixels « manquent » pour un résultat satisfaisant. Les baisses de qualité sont presque toujours perceptibles. Une image mise à l’échelle est toujours pire qu’une image native, c’est-à-dire la résolution pour laquelle les lecteurs et les projecteurs sont conçus.

Par exemple, l’Acer V6810 est un projecteur 4K bon marché doté de la technologie de décalage de pixels. (Photo : Acer)

Et puis il y a la technologie de décalage de pixels annoncée par de nombreux fabricants. Avec cela, un projecteur 4K produit une telle résolution, en interne, l’appareil ruse avec des mécanismes intelligents. Au lieu d’apporter une résolution 4K native au mur, ce sont principalement des images 4K générées par plusieurs grilles de pixels Full HD ou 2K et des lunettes mobiles. De cette façon, les fabricants peuvent réduire les coûts des puces 4K très complexes et coûteuses.

Un projecteur 4K à part entière, où 4K entre et sort, pour ainsi dire, se passe de décalage de pixels. Par rapport aux projecteurs Full HD, cependant, le décalage de pixels peut largement éviter la grille de pixels bien connue et offre de meilleurs contrastes. Cela parle à son tour pour cette technologie, en particulier dans le segment de prix moyen.

La distance idéale entre le projecteur et l’écran

Cela pourrait vous surprendre : plus la résolution de votre projecteur est élevée, plus vous pouvez vous asseoir près de l’écran. En gros, les informations suivantes se sont avérées utiles pour calculer l’espacement idéal des sièges :

résolution du projecteur pas de siège Jusqu’à HD Ready (720p) 1,8 à 2 fois la largeur de l’écran Pleine HD (1080p) 1,5 x largeur de toile 4K 1 x largeur de toile

Exemple : Avec un projecteur avec une résolution maximale de 1080p et une largeur d’écran de deux mètres, la distance entre les sièges doit être d’environ 2,5 mètres.

De grandes distances ne sont souvent pas nécessaires, même avec des projecteurs 4K. (Photo : LG)

Il convient de souligner qu’il s’agit de recommandations. Votre impression subjective est décisive. Mais – et c’est élémentaire lors du choix du projecteur et de la bonne résolution – les possibilités spatiales jouent un rôle. Parce que, surtout dans les petites pièces, vous ne pouvez pas vous asseoir à deux, trois ou quatre mètres de l’écran. Un projecteur avec une résolution plus élevée et un écran plus petit peut aider ici.

Taille de la surface de projection

La distance entre les sièges et la surface de projection vont inévitablement de pair. En fonction de l’espace dont vous disposez sur le mur, vous pouvez estimer quelle distance d’assise est logique ou possible.

Avec le Samsung Freestyle, par exemple, vous devez vous asseoir à au moins 2,5 mètres de l’écran si vous voulez un écran de 100 pouces. (Photo : Charles)

Surtout, faites attention aux informations du fabricant sur les surfaces de projection possibles et le rapport de projection du projecteur. Cela vous indique à quelle distance l’écran doit être au moins ou au plus pour obtenir la zone d’image complète. Sinon, dans le pire des cas, les bords de l’image ne peuvent pas être affichés correctement.

La taille de la surface de projection résulte non seulement des possibilités techniques du projecteur mais aussi des conditions spatiales. Vous souhaitez installer un projecteur dans le jardin ou mieux au sous-sol du cinéma ? Les deux sont possibles si vous en tenez compte et connaissez les possibilités du projecteur.

Ce à quoi vous devez faire attention lors du choix d’un vidéoprojecteur

Lors du choix du projecteur, d’autres aspects jouent un rôle. Quand il s’agit de savoir si Full HD ou 4K, vous ne devez pas ignorer :

Luminosité maximale : selon la technologie de projecteur utilisée (LCD, DLP…) vous obtenez des valeurs de lumen élevées ou faibles. Plus il y en a, meilleur est le rendement lumineux. Si vous appréciez un contraste élevé et des couleurs vives, un projecteur Full HD avec LCD pourrait être supérieur à un projecteur 4K avec DLP qui peut être tout aussi cher.

Volume : Un projecteur ne doit pas être plus fort que 30 dB – quelle que soit la résolution maximale dont il dispose.

Coûts d’acquisition et d’exploitation : vérifiez la durée de vie des luminaires installés et si vous avez régulièrement besoin d’accessoires supplémentaires. Par exemple les filtres. Un projecteur qui semble moins cher à première vue peut devenir une affaire coûteuse au fil des ans. Bien que les projecteurs LCD/LED soient parfois beaucoup plus chers à l’achat, ils n’ont besoin d’une nouvelle lampe qu’après environ 20 000 heures. Les projecteurs DLP classiques durent moins de 5000 heures avant de changer la lampe.

Caractéristiques : les fonctions de zoom optique (pour régler la distance correcte entre les sièges), le décalage de l’objectif (régler l’inclinaison si vous ne pouvez pas installer un projecteur au milieu) et la correction trapézoïdale garantissent la flexibilité. Également connue sous le nom de correction trapézoïdale, cette propriété élimine les distorsions indésirables à certains angles d’inclinaison. Le HDR, la faible latence et d’autres normes de home cinéma sont recommandés pour les cinéphiles et les joueurs exigeants.

Connexions : Si vous souhaitez principalement connecter des appareils actuels tels que PC, Xbox, PlayStation, lecteurs Blu-ray et appareils de streaming, vous avez besoin de connexions HDMI et, si nécessaire, DisplayPort. Si nécessaire, ceux-ci transmettent également le son aux récepteurs AV. Les consoles plus anciennes, les caméras vidéo analogiques, les enregistreurs VHS et les sources obsolètes similaires nécessitent des connexions analogiques telles que S-Vidéo, vidéo composite, ports composants ou même VGA. Cependant, ceux-ci ne sont plus standard sur les projecteurs actuels.

Conclusion : Projecteur avec 4K ou Full HD ?

Bien que la 4K soit établie depuis longtemps dans le home cinéma et les consoles de jeux, elle ne doit pas toujours être d’une résolution aussi élevée dans le domaine des projecteurs. La Full HD est recommandée si vous pouvez obtenir une technologie plus puissante (projecteur de lumière LED ou laser avec des valeurs de lumen élevées) avec de faibles coûts de suivi pour le même prix.

Un projecteur avec Full HD ou 4K peut facilement remplacer un téléviseur. (Photo : Acer)

Bien sûr, pour profiter au mieux du contenu 4K, vous avez également besoin d’un projecteur 4K avec une résolution native. Mais cela peut coûter très cher. Un compromis sont des projecteurs Full HD puissants ou des systèmes de décalage de pixels. En définitive, cependant, de nombreux aspects sont décisifs : il faut absolument garder un œil sur la distance entre les sièges, la surface de projection souhaitée et les joueurs à connecter avec leurs résolutions avant d’acheter. Comme déjà mentionné au début : Parfois, la Full HD peut être plus pratique (et moins chère). À savoir lorsque vous n’avez tout simplement pas besoin de plus pour vos besoins.