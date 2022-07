Les modes de fond d’écran iOS 16 font allusion à l’écran toujours allumé de l’iPhone 14

Pourquoi c’est important : les rumeurs selon lesquelles l’iPhone intègre enfin la technologie d’affichage permanent circulent depuis un moment. Les informations récentes de la version bêta d’iOS 16 donnent à ces rumeurs plus de crédibilité que jamais. La dernière preuve provient de quelque chose auquel les gens ne pensent peut-être pas beaucoup : les papiers peints.

Les données 9to5Mac trouvées dans la version bêta d’iOS 16 concernant la façon dont il gère les fonds d’écran corroborent les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 14 Pro inclura un écran toujours allumé. La version bêta fait également référence à la technologie dans d’autres domaines.

Les fonds d’écran préinstallés pour iOS 16 seront multicouches pour avoir deux modes. Un statut « veille » affiche chaque fond d’écran dans un état sombre et décoloré, vraisemblablement pour apparaître lorsqu’un iPhone est en mode veille. Seul un iPhone avec un écran toujours allumé peut utiliser cette fonction.

Le prochain iOS 16 promet de changer radicalement le fonctionnement de l’écran de verrouillage et des widgets, en s’alignant sur une fonctionnalité toujours active. Un écran toujours allumé ne s’éteindrait jamais complètement, affichant certaines informations même lorsqu’un appareil est en mode veille. Cela peut inclure une fréquence, l’état de la batterie ou des informations provenant de widgets. L’écran conserverait la durée de vie de la batterie grâce à un taux de rafraîchissement variable pouvant descendre jusqu’à 1 Hz.

Les montres Apple et autres smartphones ont intégré cette technologie pendant un certain temps. Les rumeurs sur un écran toujours allumé pour l’iPhone ont commencé avec l’iPhone 13 Pro. Au lieu de cela, il est livré avec un écran ProMotion qui ajuste dynamiquement son taux de rafraîchissement entre 120 Hz et 10 Hz. Abaisser le minimum à 1 Hz pourrait être la dernière étape vers un écran toujours allumé, dont les rumeurs disent maintenant que l’iPhone 14 Pro et Pro Max seront présents.

Apple prévoit de lancer ces modèles et d’autres modèles d’iPhone 14 cet automne parallèlement à la disponibilité générale d’iOS 16. Auparavant, les références aux fonctionnalités toujours actives liées au rétroéclairage, à l’écran de verrouillage et à l’écran d’accueil ont émergé de la version bêta publique d’iOS 16, qui a commencé au début Juillet.

D’autres rumeurs sur l’iPhone 14 indiquent qu’il sera livré avec un appareil photo de 48 mégapixels considérablement amélioré et le processeur Apple A16. Utilisant le même processus de 5 nm que l’A15 et l’A14, l’A16 pourrait offrir une amélioration des performances du processeur de 15 % et des performances du processeur graphique de 30 % supérieures. Il peut également passer de LPDDR4 à LPDDR5 RAM pour une meilleure bande passante mémoire.