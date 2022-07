Une semaine de plus, nous vous montrons les nouvelles qui arrivent sur le canal Dev d’Edge. Cette fois, des améliorations sont ajoutées à certaines anciennes fonctions. De plus, la fiabilité a été améliorée et le comportement de plus de choses a changé.

Salutations, Insiders ! La mise à jour du canal de développement vers 105.0.1329.1 est en ligne aujourd’hui ! Nous avons ajouté un indicateur de sourdine si Edge est mis en sourdine dans le mélangeur audio et « toujours appliqué » à la sécurité renforcée. Vous pouvez en savoir plus sur ces sujets et bien plus encore sur nos forums Insider : https://t.co/u7ArMf0HLT pic.twitter.com/2nGTFMfLVW —Développeur Microsoft Edge (@MSEdgeDev) 27 juillet 2022

Microsoft Edge Dev est mis à jour vers la version 105.0.1329.1

Fonctionnalités ajoutées dans Edge

Un bouton a été ajouté à la barre d’outils PDF pour partager des documents.

Ajout d’un indicateur de sourdine sur les onglets lorsque le navigateur est en sourdine sur le mélangeur de volume. Maintenant, le volume Edge est intégré au volume système.

Amélioration des performances

Mise à jour de la longueur maximale de l’URL dans le panneau latéral pour la recherche visuelle

Ajout d’une liste « Toujours appliquer » au mode de sécurité renforcée

Avis de commentaires iOS amélioré pour avertir lorsque la connexion bloque la possibilité de publier des commentaires

Améliorations apportées au comportement