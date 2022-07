Les bénéfices d’Apple ont chuté au dernier trimestre, mais les revenus de l’iPhone sont restés stables malgré les contraintes d’approvisionnement

Vue d’ensemble : Apple, au cours de son dernier trimestre, a enregistré un chiffre d’affaires de 83 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal se terminant le 25 juin, soit une augmentation de 1,87 % par rapport à la période de l’année précédente. Le bénéfice, cependant, a baissé de 10,59% – de 21,74 milliards de dollars à 19,44 milliards de dollars – en partie en raison des contraintes d’approvisionnement persistantes et des fermetures liées à Covid en Chine ainsi que des taux de change négatifs.

Le bénéfice par action a chuté à 1,20 $ contre 1,31 $ au cours de la même période l’an dernier, mais a tout de même dépassé les estimations de FactSet de 1,16 $ par action. Le conseil d’administration d’Apple a également déclaré un dividende en espèces de 0,23 $ par action payable le 11 août.

Le chiffre d’affaires des ventes d’iPhone a augmenté de 2,77 % en glissement annuel pour atteindre 40,67 milliards de dollars. Sa division des services a connu une croissance encore plus impressionnante de 12,11 %, passant de 17,49 milliards de dollars au troisième trimestre 2021 à 19,6 milliards de dollars au cours des trois derniers mois.

Les revenus de la vente de Mac, d’iPad et d’appareils dans les catégories wearables, maison et accessoires ont diminué ce trimestre par rapport à la même période l’an dernier. Les Mac ont été les plus durement touchés, les revenus ayant chuté de plus de 10 % à 7,38 milliards de dollars au troisième trimestre. Les revenus de la catégorie des appareils portables ont chuté de 7,87% à 8,08 milliards de dollars et les revenus de l’iPad ont chuté de 1,95% à 7,24 milliards de dollars.

La seconde moitié de l’année est généralement la plus forte pour Apple, et cela ne devrait pas changer cette fois-ci. La prochaine génération d’iPhone devrait faire ses débuts à la mi-septembre et être lancée environ une semaine plus tard. Ils n’auront probablement pas d’impact sur les bénéfices du quatrième trimestre fiscal en raison du calendrier, et seront plutôt reflétés dans le prochain rapport sur les bénéfices.

Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré qu’étant donné l’incertitude persistante dans le monde à court terme, ils ne fournissent pas d’indications sur les revenus pour le prochain trimestre. Cela dit, Apple pense que la croissance des revenus d’une année sur l’autre s’accélérera au cours du trimestre de septembre par rapport au trimestre de juin. Et du côté des produits, Maestri a déclaré qu’Apple s’attend à ce que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement soient inférieures à ce qui a été connu au troisième trimestre fiscal.