C’est la chose la plus proche d’un contrôleur PlayStation officiel pour iPhone

le téléphone playstation

Beaucoup auront oublié le projet peu réussi du PlayStation Phone, le Sony Xperia Play qui, avec des commandes intégrées, vous permettait de jouer à des jeux Android avec un certain confort et qui promettait d’apporter l’expérience PSP dans votre poche. Cela n’a pas très bien fonctionné et de nombreuses unités ont fini par avoir des problèmes avec un câble flexible interne qui a fini par se détériorer.

Malheureusement, le téléphone PlayStation est mort là-bas, car, bien qu’il y ait eu un Xperia Play 2, il n’a jamais atteint la production et a été commercialisé, mais l’idée a marqué la voie de ce que nous connaissons maintenant sous le nom de manettes de jeu mobiles qui sont si demandées ces derniers temps sur le marché. courant.

La manette PlayStation officielle pour iPhone

Mais les temps changent et cette idée de console portable est toujours présente, bien que d’une manière très différente. Maintenant, il existe des plates-formes de jeux en streaming, et le téléphone mobile en est la clé. Sony a donc fait le pas, et avec l’aide d’un fabricant expérimenté, a décidé de faire le premier pas.

Il s’agit de Backbone, un fabricant de périphériques qui proposait déjà une manette de jeu mobile sur le marché et qui vient de conclure un accord avec Sony pour apposer le logo PlayStation sur son célèbre Backbone One. C’est facile.

Conçu pour la lecture à distance

L’intention de Sony n’est autre que de permettre aux joueurs PS5 et PS4 de pouvoir suivre leurs parties depuis leur mobile grâce à la fonction Remote Play. Ainsi, ils pourront utiliser une manette confortable, avec les icônes PlayStation officielles (esthétique pure) et une palette de couleurs rappelant la DualSense.

La lecture à distance est la fonction qui vous permet de prendre le contrôle à distance d’une PS5 ou d’une PS4 via Internet, afin que vous puissiez continuer à jouer à votre jeu préféré où que vous soyez (vous devez avoir la console allumée et une connexion Internet stable).

Ce Backbone One : PlayStation Edition peut être acheté sur le site officiel du constructeur pour 119,99 euros, incluant 3 mois de Discord Nitro et 1 mois d’accès à Apple Arcade.

Et pour Androïd ?

Pour le moment le constructeur n’a lancé que la version PlayStation avec le connecteur Lightning pour iPhone, donc si vous voulez un modèle compatible avec un port USB C, vous devriez opter pour le modèle noir, dont le prix est le même. Il est important de mentionner que les modèles iPhone et Android sont parfaitement compatibles avec les jeux qui acceptent les manettes de jeu tels que Call of Duty ou Fortnite, ainsi qu’avec le service de jeu en nuage Xbox Cloud Gaming, donc l’édition PlayStation est essentiellement un modèle avec un couleur spéciale et rien d’autre.