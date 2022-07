Nightdive Studios tease plus de remasters FPS rétro

Quelque chose à espérer: Nightdive Studios a acquis la réputation de remasteriser les jeux de tir à la première personne classiques et n’a pas l’intention de s’arrêter bientôt. Nous avons maintenant une idée un peu meilleure des jeux que la société pourrait rafraîchir ensuite grâce à un tweet viral.

Cette semaine, le responsable de Nightdive Studios a répondu à un tweet populaire d’une manière qui fait allusion aux remasters rétro que la société pourrait actuellement avoir en développement. Les événements récents de l’industrie du jeu rendent certaines des suggestions du tweet original plus probables que d’autres.

Après que quelqu’un ait tweeté une grille de FPS de la vieille école demandant aux répondants d’en choisir un dans chaque rangée, le PDG de Nightdive, Stephen Kick, les a cités, en soulignant quatre que le studio a déjà remasterisés, puis en disant que d’autres sont en route. La liste des jeux que Nightdive pourrait encore revisiter est longue, mais le tweet de Kick ouvre la voie à des spéculations alléchantes.

Nous en avons remasterisé 4… avec quelques autres en route… https://t.co/GHhyXs5Z8B — Stephen *Blade Kicker* Coup de pied (@pripyatbeast) 28 juillet 2022

À partir de la grille, Nightdive a porté les versions originales de Quake, Powerslave, Blood et Doom 64 sur des plates-formes modernes avec de multiples améliorations. Toujours à partir du tweet original, Duke Nukem 3D et Shadow Warrior ont des remasters (bien que ce dernier ne soit pas disponible sur les consoles), tandis que Rise of the Triad a reçu un remake. Des versions open source améliorées des jeux Marathon sont disponibles gratuitement, et Chasm : The Rift arrivera sur Steam en octobre.

Du reste, les deux candidats les plus probables pour le traitement Nightdive sont Heretic et Hexen. L’achat d’Activision Blizzard par Microsoft inclut la propriété de ces jeux, et les fans espèrent déjà que la société les rééditera. Le chef de la Xbox, Phil Spencer, a mentionné Hexen lorsqu’il a parlé de l’achat en janvier. Microsoft a commencé à proposer les deux titres gratuitement sur PC via Xbox Insider plus tôt ce mois-ci.

Cependant, les ports Xbox Insider sont des essais publics relativement basiques. Nightdive pourrait faire quelque chose avec Heretic et Hexen similaire à la façon dont il a amélioré Quake après l’achat de Bethesda par Microsoft. Une autre possibilité de la grille est que le studio pourrait suivre Quake avec Quake II et Quake III Arena. Même Wolfenstein 3D n’est pas hors de question.

Un autre jeu bien-aimé mentionné ici est Star Wars: Dark Forces. Donner un coup exprimé intérêt pour le jeu en 2019, bien qu’il ne soit pas clair si Disney laisserait Nightdive le remasteriser. Si cela ne se produit jamais, les utilisateurs de PC peuvent toujours recevoir un moyen de lire le titre avec des améliorations modernes, car un port source approche de la version 1.0.

GoldenEye apparaît également dans le tweet original, et des fuites de janvier ont indiqué une réédition imminente. Microsoft essaie de remasteriser le classique de la Nintendo 64 depuis des années, mais des rumeurs suggèrent que des problèmes de licence ont constamment entravé le projet. Des rapports récents indiquent que la guerre en Ukraine a compromis le dernier effort.

Alien Trilogy, Unreal, Unreal Tournament et Redneck Rampage sont d’autres possibilités. Aucun n’a obtenu de rééditions depuis leurs lancements originaux. Parmi eux, Unreal serait certainement le plus populaire.

La réédition la plus récente de Nightdive était Blade Runner du mois dernier. Actuellement, la société prépare un remake du System Shock original.