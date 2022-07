L’une des dernières versions arrive avant que l’équipe Windows Insider ne prenne des vacances bien méritées. La Build 25169 arrive et nous avons également des Builds dans le canal Beta que nous détaillerons plus tard. Voyons les nouveautés et corrections de ce Build.

hé #WindowsInsiders – Nous avons de nouveaux #Windows11 prévisualiser les vols en file d’attente pour les canaux Dev et Beta. Découvrez tous les détails ci-dessous. 😊 Développeur : 25169 https://t.co/qPlV6GwjDw

Bêta : 22621.440/22622.440 https://t.co/8bVaOA7Lyj ^ AL pic.twitter.com/6w1iFwIgXY – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 28 juillet 2022

Quoi de neuf dans la sous-version 25169

Mode kiosque multi-applications

Le mode kiosque multi-applications est une fonctionnalité de Windows 11 qui permet à l’administrateur informatique de sélectionner un ensemble d’applications autorisées à s’exécuter sur l’appareil, tandis que toutes les autres fonctionnalités sont bloquées. Cela vous permet de créer plusieurs applications différentes et d’accéder aux paramètres pour différents types d’utilisateurs, le tout sur un seul appareil. Certaines personnalisations de verrouillage incluent :

Limiter l’accès aux paramètres, sauf pour les pages sélectionnées (par exemple, Wi-Fi et luminosité de l’écran)

Verrouillez le menu Démarrer et affichez uniquement les applications autorisées.

Bloquez les notifications et les pop-ups indésirables.

Ce mode est idéal pour les cas où plusieurs utilisateurs doivent utiliser le même appareil. Cela inclut les travailleurs de première ligne, les appareils en magasin, la formation et les tests.

Le mode kiosque peut actuellement être activé avec PowerShell et WMI Bridge, avec la prise en charge d’Intune/MDM et la configuration du package d’approvisionnement à venir.

Pour configurer via WMI, suivez ces instructions. L’utilisation de l’exemple XML de Windows 10 activera la fonctionnalité, mais entraînera un menu Démarrer vide. Pour remplir le menu Démarrer avec vos applications, suivez ces instructions pour générer la liste des applications épinglées, puis ajoutez-la à votre fichier XML après avoir fermé la section StartLayout, comme suit :

< ![CDATA[ <em>Tu JSON aquí </em>]]>

Modifications et améliorations de la build 25169

Général

Les modifications notées ici dans ce billet de blog précédent concernant les changements apportés à la façon dont les administrateurs informatiques inscrivent les appareils dans l’option des paramètres du processeur de données de diagnostic Windows sont désormais incluses dans cette version (Build 25169 et versions ultérieures). Un rappel que si les modifications documentées ne sont pas acceptables, il est recommandé de suspendre la mise à jour.

Pleins feux sur Windows

Il est désormais possible d’activer Windows Spotlight sur le bureau via un nouveau thème Windows Spotlight désormais inclus dans les dernières versions de Dev Channel sous Paramètres > Personnalisation et Paramètres > Personnalisation > Thèmes. De plus, nous pouvons également créer nos propres thèmes personnalisés avec des images Windows Spotlight.

Entrée

Mise à jour du modèle d’écriture manuscrite en anglais américain (EN-US) pour être plus rapide et plus précis. Utilisez le panneau d’écriture manuscrite mis à jour pour la conversion encre-texte et dites-nous ce que vous en pensez.

Réglages

Les paramètres vous permettent désormais de gérer des applications qui ne pouvaient auparavant être gérées qu’à partir du panneau de configuration. Cela inclut la désinstallation des applications qui ont des interdépendances (par exemple, les applications Steam et les jeux exécutés sur Steam), la réparation et la modification des applications Win32.

sécurité des fenêtres

La version de l’application de sécurité Windows est maintenant affichée dans les paramètres de sécurité Windows sous À propos.

Correctifs de la build 25169

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème qui provoquait l’apparition inattendue de l’entrée de menu contextuel Azure Information Protection avec le nom Microsoft.Azip.RightClick après une mise à jour.

Barre des tâches

Correction d’un plantage d’Explorer.exe qui empêchait parfois le chargement de la barre des tâches lors du lancement des réunions Microsoft Teams.

Correction de quelques plantages d’Explorer.exe rencontrés par certains initiés liés au débordement de la barre des tâches.

Début

Correction d’un problème qui supprimait le bouton « Plus » dans la section Recommandé de la page d’accueil.

Paramètre

Correction d’un problème où, après avoir utilisé le bouton de révélation du mot de passe dans la section Wi-Fi des paramètres rapides, le champ de texte pouvait perdre le focus de manière inattendue.

Entrée

Un petit ajustement a été apporté pour améliorer le taux de répétition des touches pour la disposition du clavier tactile traditionnel, ainsi que la disposition du clavier tactile par défaut, afin qu’il soit plus réactif. A maintenant une vitesse de 20 touches par seconde (par exemple, lorsque la touche de suppression est maintenue enfoncée).

Les autres

Correction d’un problème considéré comme la principale cause de vérifications de bogues par certains initiés lors de l’ouverture et de la copie récentes de fichiers à partir d’emplacements réseau.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner une désynchronisation du son lors de l’enregistrement d’un jeu à l’aide de la Xbox Game Bar.

Correction d’un problème qui provoquait le code d’erreur 0x80004005 lors de l’utilisation de l’outil de dépannage du réseau.

Quelques ajustements ont été apportés pour résoudre un problème où la barre de défilement à certains endroits (comme l’explorateur de fichiers) était étonnamment large lors de l’utilisation d’une mise à l’échelle DPI élevée.

Atténuation d’un problème considéré comme la cause première de la sécurité Windows indiquant que la sécurité matérielle standard n’est pas prise en charge sur les appareils où elle est prise en charge, ainsi que l’affichage d’un avertissement dans la barre des tâches, mais ne montrant aucun problème au démarrage de la sécurité Windows. Veuillez noter qu’en raison de la synchronisation de la charge utile, ces problèmes peuvent réapparaître après la prochaine mise à jour de sécurité Windows. Ils disparaîtront à nouveau après une future mise à jour de sécurité Windows.

Bogues connus de la Build 25169

Général

Ils enquêtent sur des rapports indiquant que SQL Server Management Studio ne parvient pas à démarrer pour certains utilisateurs connectés.

Certains jeux qui utilisent Easy Anti-Cheat peuvent planter ou faire planter votre PC.

Navigateur de fichiers

La flèche vers le haut est mal alignée dans les onglets de l’Explorateur de fichiers. Cela sera corrigé dans une future mise à jour.

Nous travaillons sur un correctif pour résoudre les rapports indiquant que le lancement de l’explorateur de fichiers de certaines manières lors de l’utilisation du mode sombre (par exemple, à partir de la ligne de commande) affiche le corps de l’explorateur de fichiers de manière inattendue en mode clair.

widget