Le navigateur Edge compresse désormais le cache disque pour améliorer les performances

Téléchargez le dernier navigateur de Microsoft pour une expérience Web rapide, sécurisée et moderne. Naviguez sur le Web n’importe où avec une expérience fluide depuis votre téléphone vers votre ordinateur et d’autres appareils connectés. Microsoft Edge est également un navigateur sécurisé qui vous donne les outils pour protéger votre vie privée et votre sécurité en ligne.

Faire du Web un meilleur endroit pour tous

Nous avons adopté le projet open source Chromium dans le développement de Microsoft Edge pour créer une meilleure compatibilité Web pour nos clients et moins de fragmentation du Web pour tous les développeurs Web.

Investir dans l’open source

Nous avons également commencé à apporter des contributions à Chromium dans des domaines tels que l’accessibilité, le tactile, ARM64 et autres. Notre plan est de continuer à travailler dans Chromium plutôt que de créer un projet parallèle. Nous travaillons directement avec les équipes de Google, et nous sommes impatients de travailler encore plus avec la communauté open source. Pour en savoir plus sur nos contributions, consultez nos « Explicateurs » Microsoft Edge sur GitHub et consultez notre version du code source.

Nous écoutons !

L’équipe Microsoft Edge souhaite avoir de vos nouvelles. En décembre, nous avons demandé aux visiteurs de ce site « si vous pouviez changer une chose sur le Web, quelle serait-elle ? ». Nous avons lu vos réponses et avons quelques réflexions à partager. Rendez-vous sur le forum Microsoft Edge Insider pour voir ce que la communauté dit à ce sujet et sur d’autres sujets.

Quoi de neuf

À partir de Microsoft Edge 102 sur Windows, Microsoft Edge compresse désormais automatiquement les caches de disque pour améliorer les performances et réduire l’encombrement du disque. En savoir plus ici.

Correction de divers bugs et problèmes de performances. Nous recommandons aux utilisateurs d’installer cette mise à jour pour résoudre le problème suivant.

Problème connu

Microsoft Edge sur Windows 10 version 1809 32 bits (x86) peut rencontrer des problèmes de démarrage avec les prochaines mises à jour Windows non liées à la sécurité de juillet (KB5015880 – 17763.3224). Ce problème est résolu avec la dernière version du canal Microsoft Edge Stable, version 103.0.1264.62. Les utilisateurs d’entreprise rencontrant ce problème sur la version 102 du canal Microsoft Edge Extended Stable doivent désactiver la stratégie NewSmartScreenLibraryEnabled.

Version 103 :

Mises à jour des fonctionnalités

Possibilité de contrôler le changement de profil automatique. La stratégie GuidedSwitchEnabled permet à Microsoft Edge d’inviter l’utilisateur à basculer vers le profil approprié lorsque Microsoft Edge détecte qu’un lien est un lien personnel ou professionnel.

Switch de certificat client. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’effacer le certificat mémorisé et de refaire surface le sélecteur de certificat lors de la visite d’un site nécessitant une authentification par certificat http. La commutation peut être effectuée sans quitter manuellement Microsoft Edge.

Défense Web plus fiable. Naviguez sur le Web avec une protection plus fiable grâce à la bibliothèque Microsoft Defender SmartScreen réécrite pour Microsoft Edge sous Windows. La stratégie NewSmartScreenLibraryEnabled permettra aux entreprises clientes de continuer à utiliser la version héritée de la bibliothèque jusqu’à ce qu’elle soit obsolète dans Microsoft Edge version 105.

Bannière de recherche de travail dans la barre d’adresse Microsoft Edge. Cette bannière vous aide à rester dans le flux de votre travail en limitant votre recherche aux résultats professionnels uniquement. Pour voir les résultats axés sur le travail de votre organisation, sélectionnez la bannière au début de votre recherche. Pour être redirigé vers la page de résultats de recherche de lieu de travail de votre organisation, sélectionnez la bannière à tout moment de votre recherche. Utilisez la stratégie AddressBarMicrosoftSearchInBingProviderEnabled pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.

Version 102 :

Les mises à jour de sécurité des canaux stables sont répertoriées ici.

Mises à jour des fonctionnalités

Possibilité de définir le profil par défaut. La stratégie EdgeDefaultProfileEnabled vous permettra de définir un profil par défaut à utiliser lors de l’ouverture du navigateur au lieu du dernier profil utilisé. Cette politique ne sera pas applicable si le paramètre –profile-directory a été spécifié.

Switch de certificat client. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’effacer le certificat mémorisé et de refaire surface le sélecteur de certificat lors de la visite d’un site qui nécessite une authentification par certificat HTTP. Cela peut être fait sans quitter manuellement Microsoft Edge.

Lancez les Progressive Web Apps (PWA) depuis la barre des favoris. Les améliorations apportées à l’expérience de lancement de PWA commenceront à apparaître avec une icône Apps qui peut être ajoutée à la barre d’outils.

Gérez le paramètre « Autoriser les extensions d’autres magasins ». Vous pouvez désormais utiliser la stratégie ControlDefaultStateOfAllowExtensionFromOtherStoresSettingEnabled pour définir l’état par défaut du paramètre « Autoriser les extensions d’autres magasins ».

Améliorations apportées au gestionnaire de listes de sites d’entreprise. Vous pouvez désormais configurer les cookies partagés entre Microsoft Edge et Internet Explorer sur la liste des sites de votre entreprise. Vous pouvez accéder à Enterprise Site List Manager à edge://compat/SiteListManager.

Nouvelles politiques