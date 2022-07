Tout ce que l’on sait sur la préquelle de Hunger Games

L’histoire du livre se déroule des décennies avant l’ère dite Post-Apocalyptique Panem et sera l’occasion de découvrir tout ce qui mène à la narration des livres originaux. L’écrivain, depuis le début, a toujours eu plus le souci de raconter les événements précédents que de poursuivre une suite avec des personnages qui, plus ou moins, étaient déjà parfaitement développés dans la trilogie originale.

Le synopsis officiel du livre se lit comme suit:

C’est le matin de la moisson que débuteront les dixièmes Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare pour une opportunité unique : la gloire en tant que mentor des Jeux. La House of Snow, autrefois influente, connaît des moments difficiles et son destin dépend de Coriolanus déjouant ses pairs en termes d’esprit, de stratégie et de charme en tant que mentor de son hommage. Mais tout est contre lui…

Le film

Pratiquement à partir du moment où l’arrivée d’un nouveau livre a été annoncée en 2019, Lionsgate avait lié les droits de faire un film et la preuve en était les déclarations de Joe Drake, président de la société elle-même lorsqu’il a révélé qu' »en tant que producteur Hunger Games films, nous avons hâte que le prochain livre de Suzanne soit publié. Nous avons communiqué avec elle tout au long du processus d’écriture et nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec elle tout au long du film. »

De plus, depuis la société de production, ils ont décidé de ne pas trop compliquer les choses en appliquant ce vieil adage selon lequel « si quelque chose fonctionne, ne le changez pas ». Évidemment, tout ne peut pas être conservé tel qu’il était avec les quatre premiers versements, mais le nom de la personne qui dirige le navire, Francis Lawrence (dans l’image ci-dessus), qui sera à nouveau le réalisateur après avoir traversé la franchise et le bon travail qui il l’a fait pour The Hunger Games Catching Fire et Mockingjay Part I et II.

La bande est produite par Nina Jacobson et l’écrivain elle-même, Suzanne Collins, tandis que Michael Arndt sera le principal responsable du scénario. Justement, ce dernier avait déjà participé au développement de l’adaptation de The Hunger Games Catching Fire en 2013.

Le casting

Nous savons depuis avril 2020 que le film est en phase de production et de développement, bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle. Ce qui semble confirmé, ce sont les prénoms des acteurs principaux. Ils sont les suivants:

Rachel Zegler

Elle aura le rôle principal de Lucy Gray Baird, l’hommage féminin du district 12 aux 10e Hunger Games. Bien sûr, cette fois, l’actrice principale de West Side Story aura Coriolanus Snow comme mentor dans The Hunger Games Ballad of Songbirds and Serpents. Vous en souvenez-vous des films originaux?

Tom Blyth

Le futur méchant a un visage. Ce personnage est celui que l’on connaît sous le nom de président Coriolanus Snow lors de la trilogie Hunger Games, ce sera donc une bonne occasion de découvrir quels événements ont façonné sa redoutable personnalité.

Laurel Marsen

et, Laurel jouera Mayfair Lipp et est connue pour son passage dans la série Disney + Mme Marvel. Son personnage est la fille du maire Lipp, qui est en charge du district 12 au moment où les dixièmes Hunger Games commencent.

Rivière Josh Andres

Il incarnera Sejanus Plinth, partenaire du futur président de Panem à l’Académie.

Ashley Liao

Ashley va se mettre dans le skin de Clemensia Dovecote, une résidente du Capitole et également étudiante à l’Académie.

Mackenzie Lansing

Mackenzie jouera le rôle de Coral dans le film, l’hommage féminin au District 4 des 10e Hunger Games.

knox gibson

Bobbin est un personnage plus jeune, mais il conviendra parfaitement à Knox, car il jouera le rôle de l’hommage masculin du district 8 lors des 10e Hunger Games.

Aamer Husayn

Il incarnera Félix Ravinstill, ni plus ni moins que le Président de la Nation lors des dixièmes Hunger Games.

Jérôme Lance

Il jouera le rôle de Marcus, l’hommage masculin du district 2 aux 10e Hunger Games.

Clochers de la lune

Luna jouera enfin Dill, l’hommage féminin du District 11 dans les dixièmes Hunger Games.

Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents Bande-annonce

Pour le moment, c’est la seule « bande-annonce » ou avance publiée sur la préquelle de The Hunger Games, mais elle sert d’apéritif pour ce qui nous arrivera l’année prochaine. N’oubliez pas que dès que de nouvelles vidéos apparaîtront, nous les ajouterons à cette même page.

Quand est-il sorti en salles ?

Le producteur du film a annoncé que le nouveau film sortira le 17 novembre 2023, il nous reste donc encore quelques mois avant sa sortie en salles.

Espérons qu’il n’y ait pas de retard sur son chemin vers le tapis rouge. Juste au cas où, assurez-vous de rester à l’écoute ici pour tout savoir.