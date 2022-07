GTA 6 sera moins acide que d’habitude et aura une femme comme protagoniste

Nous attendons toujours (et soupirons) les premières nouvelles officielles de GTA 6, mais en attendant, nous nous contentons toujours d’éliminer les fuites et les rumeurs qui apparaissent de temps en temps. Et c’est exactement ce que nous avons avec nous aujourd’hui, puisque Bloomberg a souligné une série de nouveaux détails du jeu qui donneront beaucoup à dire.

enfin une femme

Depuis le premier GTA sorti en store en 1997, tous les jeux de la saga ont eu des hommes comme protagonistes principaux, et les femmes sont passées de personnages secondaires ou… d’employées de la vie nocturne. Eh bien, il semble que cela va changer une fois pour toutes, et les dernières informations assurent que l’un des deux personnages principaux de l’intrigue sera une femme, une Latina qui s’associera à une autre personne dans une histoire fortement influencée par cela. des célèbres braqueurs de banque Bonnie and Clyde.

L’idée semble assez frappante, alors Rockstar va sûrement nous surprendre à nouveau avec son récit classique si plein de surprises et de rebondissements inattendus. Cependant… ne vous attendez pas au ton acide et paresseux des dernières éditions.

Un GTA plus respectueux

Si la saga GTA se caractérise par quelque chose, c’est en proposant un gameplay très adulte et une interaction avec les personnages, qui frôle (et touche à faux) et qui à plus d’une reprise a mis l’entreprise en difficulté. Tout cela semble changer dans le nouvel épisode, car de Bloomberg, ils assurent qu’ils ont reçu des informations sur une perspective plus moulée et qu’ils essaient de ne pas chercher le mal et la moquerie dans les groupes marginalisés.

Tout cela est dû à un mouvement interne que l’entreprise mène depuis quelques mois, et qui tente de maintenir une bonne ambiance parmi les travailleurs et la bonne image de l’entreprise auprès du public. Et c’est qu’il n’y a pas si longtemps, Rockstar a été contraint d’annuler le lancement d’un nouveau mode de jeu pour GTA Online appelé Cops n’ Crooks, qui a créé deux camps, la police et les rebelles, avec lesquels distribuer le remorquage de gauche à droite.

La idea tenía todas las papeletas de ser un éxito, sin embargo, su lanzamiento iba a coincidir con los trágicos acontecimientos de George Floyd (brutalmente asesinado por un policía), por lo que obviamente no era el momento de ofrecer una modalidad de juego de ese Type.

Bonnie et Clyde?

Cela a été l’un des détails les plus éclairants de tous ceux qui ont retenti ces derniers mois, car cela nous aiderait à avoir une idée de la façon dont le récit du jeu se déroulera. Et c’est que Bonnie Parker et Clyde Barrow étaient deux fugitifs des États-Unis qui ont accumulé un grand nombre de vols à travers le pays. L’amour du couple les a maintenus ensemble jusqu’au jour de leur mort, car une embuscade en 1934 a mis fin à leurs plans de continuer à piller le pays, mourant dans les coups de feu qui les ont surpris avant qu’ils ne puissent s’échapper.

Verrons-nous une histoire d’amour semblable à celle-ci? L’idée semble plutôt bonne, mais la chose la plus intéressante est que GTA Online a déjà introduit une mise à jour pour la Saint-Valentin dans laquelle ils ont introduit des modes de jeu par paires qui rappelaient les exploits de Bonnie et Clyde, afin que certains utilisateurs puissent se sentir vraiment déjavu dans le Jeu