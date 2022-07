Oclean X10: La brosse à dents électrique ultra efficace qui vous fait passer un bon moment

L’une des brosses à dents électriques les plus intéressantes du marché est la Oclean X10. C’est un appareil qui possède des caractéristiques techniques et des fonctionnalités vraiment intéressantes, à commencer par l’utilisation d’un écran couleur intelligent qui affiche instantanément le résultat du brossage pour ne louper aucune partie à nettoyer. De manière générale, elle se distingue par son extrême simplicité d’utilisation, son efficacité. Sa convivialité et son interactivité rendent la fastidieuse étape du brossage, un moment rythmé et agréable. Découvrons tous les détails de sa fiche technique, ses points forts ainsi que l’offre intéressante à laquelle elle est vendue actuellement.

Oclean est une entreprise qui se consacre à l’amélioration de la santé bucco-dentaire grâce à la technologie et à l’innovation, et présente des produits de qualité, intelligents et élégants, allant des brosses à dents électriques soniques, de l’irrigateur oral sans fil professionnel au stérilisateur de brosse à dents pour défendre l’idée d’une routine de soins bucco-dentaires plus complète et plus efficace.

Oclean X10: La brosse à dent électrique intelligente qui vous fait passer un bon moment

D’emblée cette brosse à dent se distingue par son design coloré et moderne. Elle est à ce propos disponible en 3 couleurs, bleu gris et rose.

Sa forme ergonomique permet d’assurer une bonne prise en main quel que soit la taille de celle-ci. Oui même les petites mains seront à l’aise avec cette brosse à dent et accèderont aux boutons en présent sur le haut de l’appareil sans problème.

Ce qui distingue cette brosse à dent de la concurrence est son écran couleur OLED. Celui-ci est captivant et, grâce à ses deux touches d’interaction au centre, il est possible d’accéder à 25 façons différentes de se nettoyer les dents. 5 modes de brossage distinctifs au choix (Sensible, Polir, Nettoyer, Blanc, Massage), et chaque mode a 5 niveaux d’intensité pour tous les besoins de brossage possibles.

La durée d’un brossage classique est de 2 minutes et la brosse à dents Oclean X10 vous alertera d’un changement de zone toutes les 30 secondes pour optimiser votre brossage. Si comme moi, vous appuyez trop fort sur votre émail, vous recevrez un signal car ce modèle est capable d’analyser la pression et les mouvements grâce à son gyroscope sur 6 axes.

Cet écran de grande affiche des commentaires sous forme d’emojis interactifs après le brossage. Si votre brossage est impeccable ou imparfait, un smiley et un nombre d’étoile vous encouragera ou félicitera. Une fonction qui devrait faire aimer le brossage aux bambins.

L’écran affiche également le rapport de brossage après le nettoyage. Et si vous manquez de brosser des zones, il affichera un plan de brossage supplémentaire auto-généré et vous donnera 10 secondes supplémentaires pour brosser à nouveau la zone manquante.

Côté moteur la marque promet d’éliminer 20 fois plus de plaque dentaire grâce au 40 000 tours/minute du Maglev de Sonic Tech.

Comme sur les précédents modèles de la marque, la tête de brossage est fabriquée en filaments Dupont et se présente en W. Ce procédé permet d’assurer un brossage parfait des interstices dentaires. Les têtes de brossage se trouvent très facilement sur le site officiel Oclean ou sur des sites de e-commerce comme Amazon.

Vous est-il déjà arrivé de vous sentir agressé par le bruit de votre brosse à dent tôt le matin ? Ou alors déranger votre entourage ? C’est un point qui a été travailler sur l’Oclean X10, son bruit de fonctionnement étant sous les 45db

Point important, son étanchéité est certifiée IPX7, vous pourrez donc sans problème la passer sous l’eau pour la rincer, il faudra toutefois ne pas immerger totalement la base sous l’eau.

Dans la boite de la brosse à dent vous retrouverez en plus de l’Oclean X10 les éléments suivants :

Sticker mural avec adhésif

Câble USB Type-C pour le chargement

Tête à monter sur la brosse à dents

Livret d’instruction et d’utilisation

Le support magnétique mural est ultra pratique et permet de laisser votre lavabo libre et propre, en fixant la brosse à dent en hauteur.

Enfin, en termes d’autonomie, la batterie que cette brosse à dents intègre permet plus de 60 jours d’autonomie avec une charge rapide de seulement 3,5 heures.

En résumer, voici les principales caractéristiques techniques de la Oclean X10 :

Écran intelligent avec affichage instantané du résultat du brossage

Mode de brossage supplémentaire et appréciation par Emoji

Moteur Maglev avec 40 000 mouvements/min

5 modes de brossage

Personnalisation possible du plan de brossage

Poils de brosse en forme de W de Dupont

Jusqu’à 60 jours d’autonomie de la batterie

Étanchéité IPX7

Oclean X10: Prix et promotions

Si cette brosse à dent électrique intelligente, sympa et bardée de toutes ces technologies vous intéresse, elle est actuellement en promotion limitée dans ses 3 couleurs différentes :

➡️ L’Oclean X10 est disponible à 89,91€ au lieu de 99,90 € grâce au code OCLEAN10