Microsoft a tranquillement commencé à vendre des licences Windows 11

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Lorsque Microsoft a lancé Windows 11, son acquisition impliquait soit une mise à niveau à partir de Windows 10, soit l’achat d’un PC pré-construit. Récemment, des licences Windows 11 sont mystérieusement apparues sur le Microsoft Store, facilitant un peu l’installation du système d’exploitation pour les nouvelles versions personnalisées.

Microsoft a commencé à vendre des licences Windows 11 sur sa boutique au cours des dernières semaines sans en parler à personne. Les versions Windows 11 Home et Pro coûtent le même prix que les licences Windows 10, mais cela peut supprimer une étape pour de nombreux utilisateurs qui cherchent à installer rapidement Windows 11.

PCMag n’a découvert les pages du magasin Windows 11 que récemment, mais on estime que cela s’est produit en mai. Les licences numériques Windows 11 Home et Pro coûtent respectivement 139 $ et 199 $.

Les nouvelles listes de magasins aident principalement les utilisateurs qui construisent des PC, doivent acheter une nouvelle licence et souhaitent installer immédiatement Windows 11. Les principales méthodes d’installation du dernier système d’exploitation de Microsoft consistent soit à effectuer une mise à niveau à partir de Windows 10, soit à acheter un PC qui inclut Windows. 11.

Les constructeurs de bricolage peuvent également créer un lecteur de démarrage ou un disque de démarrage Windows 11, mais son activation impliquait généralement une licence ou une clé Windows plus ancienne jusqu’à présent. Les utilisateurs plus avancés peuvent également télécharger un ISO Windows 11.

Selon la FAQ de Microsoft, Windows 11 est une mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 qui exécutent la version la plus récente du système d’exploitation, et répondre aux caractéristiques matérielles minimales. Cette dernière partie a suscité une tonne de controverses, bien qu’il existe des moyens d’ignorer les exigences du TPM.

Microsoft n’a rien dit sur sa nouvelle option d’installation de Windows 11, et on ne sait pas pourquoi. Il est peut-être préférable pour l’entreprise de vendre Windows 11 dans de nouveaux PC.