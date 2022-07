En Chine, ils utilisent cette application de fond d’écran pour regarder du porno

La censure en Chine est une question qui est à l’ordre du jour, tant pour les habitants du pays que pour les voyageurs de passage. Et c’est que des actions aussi simples que d’entrer dans Gmail, visiter Twitter, télécharger certaines applications ou regarder Netflix sont totalement interdites dans le pays. Et oui, regardez du porno aussi. Mais vous savez que cela a fait la loi, fait le piège, alors oui, ils ont trouvé des moyens de contourner cela.

Sur le store Steam, il existe une application de fond d’écran appelée Wallpaper Engine qui est largement utilisée par les fans de modding et de configurations flashy. Cette application vous permet d’utiliser des fonds d’écran animés qui donnent vie à l’écran du PC d’une manière très frappante, obtenant des effets vraiment surprenants en fonction de l’arrière-plan et de la décoration globale que vous avez sur la table de l’ordinateur. Le fond du soleil est les montagnes roses vectorisées est particulièrement célèbre, puisqu’il apparaît dans de nombreuses configurations publiées sur Instagram et d’autres réseaux sociaux.

Mais Wallpaper Engine est bien plus que de simples fonds d’écran animés. Il y a aussi la pornographie, et la faute en incombe aux millions d’utilisateurs chinois qui utilisent l’application comme un sauf-conduit pour pouvoir stocker et visionner du matériel pour adultes, évitant ainsi la censure dans leur pays. L’application cumule près d’un demi-million d’avis, dont la plupart sont extrêmement positifs, et c’est dans les commentaires que le gâteau est révélé : les utilisateurs signalent que l’application regorge de photos et de vidéos hentai suggestives.

Un problème pour Steam ?

Cette porte dérobée a peut-être amené un grand nombre d’utilisateurs chinois sur Steam, mais d’un autre côté, la société a été obligée de surveiller de près l’application pour la marquer comme une application pour adultes. Une autre chose est le type de contenu qui y est stocké, mais ce n’est pas le problème de Valve, mais celui de Wallpaper Engine Team, qui est celui qui doit surveiller si les conditions de son service sont violées (comme l’hébergement de films avec droits d’auteur ou autres type de contenu).

Pendant ce temps, il semble que les fonds d’écran animés mignons reçoivent un contenu torride en grand nombre, et la communauté ne semble pas trop dérangée par cela. L’échange culturel, comme on dit.

Où télécharger Wallpaper Engine ?

Si cette chose à propos des fonds d’écran animés a attiré votre attention (clin d’œil, clin d’œil), nous vous laissons le lien vers l’application sur Steam, où vous pouvez l’acheter pour 3,99 euros. et, il est payant et il n’est disponible que pour Windows, donc si vous avez macOS ou Linux, vous devrez rechercher une autre alternative disponible.

Avec Wallpaper Engine, vous pourrez utiliser des vidéos, des pages Web, des animations 2D et 3D et pratiquement tout ce que vous pouvez considérer comme fond d’écran, ainsi votre bureau ne sera plus ennuyeux et vous pourrez changer votre arrière-plan par défaut une fois et pour tout Windows. Faites-vous partie de ceux qui suivent avec Bliss en fond d’écran ? Tu es vraiment un romantique et non le chinois de la sauvegarde hentai.