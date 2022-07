Jackery Explorer 1000 à l’essai : générateur solaire de première classe

Les générateurs solaires existent en petites et grandes tailles, et quelque part la limite de ce qui est portable a été atteinte. La centrale électrique mobile Jackery Explorer 1000 est à peu près compatible avec le jardin ou les voyages. Comparé au plus petit Jackery Explorer 500, il fait également mieux :

Pratique et maniable

Opération la plus simple

2x interfaces USB-C, 1x USB-A QuickCharge 3.0

2 prises CA à onde sinusoïdale pure

Endurant et fiable

Prises USB-C sans mode de charge rapide

Le test avec des consommateurs de plus de 1 000 watts a échoué

Seulement > 500 cycles de charge garantis

Jackety Explorer 1000 : quels sont les avantages ?

Le nombre 1000 dit tout avec le Jackery Explorer 1000 : les deux prises onduleurs peuvent délivrer 1000 watts en continu, la capacité est d’un peu plus de 1000 Wh. Ce qui serait suffisant pour recharger un smartphone standard 100x, faire fonctionner un petit téléviseur pendant 14 heures ou un réfrigérateur de voiture pendant 66 heures. Selon le constructeur, l’appareil offre même une puissance suffisante pour un grill électrique (50 minutes à 900 watts) ou une cocotte-minute (idem).

Veste Explorer 1000 : Tous les essentiels sur le devant

Tout se passe sur la face avant de la borne de recharge mobile. Ici vous trouverez l’affichage et toutes les connexions.

Seule la lampe torche (qui peut aussi envoyer un SOS avec un appui long) est sur le côté. Les fentes d’aération s’y trouvent également :

La lumière intégrée peut également transmettre des SOS

La manipulation est très facile. En appuyant longuement sur le bouton d’affichage, vous allumez la centrale. Si vous y connectez un panneau solaire ou une prise secteur, l’Explorer reconnaît automatiquement la puissance d’entrée. Vous ne devez d’abord appuyer sur le bouton DC ou AC que si vous insérez une fiche dans l’une des prises DC ou AC. Ce n’est peut-être pas infaillible à 100%, mais cela économise l’énergie de l’appareil.

prises CC. Pour charger quoi que ce soit avec USB sur le Jackery Explorer 1000, vous devez d’abord appuyer sur le bouton DC.

Dans tous les cas, le Jackery Explorer 1000 est un coureur de fond. Charger une fois un smartphone ne coûte que 1 % de la puissance de la batterie. Pour chauffer 600 ml d’eau d’une bouilloire de voyage, il faut une capacité de batterie de 6 à 7 % :

Cela rend la centrale si fiable que je n’ai plus eu à me soucier de l’alimentation et j’ai presque oublié qu’elle était là Pas est une prise domestique, mais une source d’énergie portable.

Comparaison rapide de Jackery 1000 vs Jackery 500

Incidemment, la même chose s’applique au Jackery Explorer 1000 comme je l’ai écrit dans le rapport de test du plus petit Jackery Explorer 500 : les deux sont élégamment conçus avec les éléments orange et, en principe, faciles à transporter avec la poignée de transport attachée.

L’équipe Jackery a assemblé : à gauche l’Explorer 1000, à côté le plus petit Explorer 500, en arrière-plan le panneau solaire pliable SolarSaga 100

De plus, ce qui rend l’Explorer 1000 meilleur par rapport au plus petit 500, c’est le silence. Les prises secteur ne bipent pas dans mon test, le refroidisseur démarre moins souvent. Il existe des connexions plus modernes – le Jackery 500, par exemple, n’a pas d’USB-C ou de prise de charge rapide USB-A contrairement au 1 000. La LED de charge d’une luminosité inquiétante dans l’Explorer 500 s’allume beaucoup plus faiblement dans l’Explorer 1000. Et bien sûr, le plus grand des deux est aussi considérablement plus endurant ; après tout, il offre presque deux fois plus de capacité.

Le Jackery Explorer 500, à droite, est nettement plus petit et plus léger.

L’avantage du Jackery 500 reste cependant son poids nettement inférieur ; il est beaucoup plus portable à 6,4 kg contre 10 kg. Bien qu’il ait moins de prises dans l’ensemble, il possède deux prises CC rondes, dont l’Explorer 1000 doit se passer.

Vestey Explorer 1000 : Spécifications

Veste Explorateur 1000 capacité 1002 Wh (46,4 Ah, 21,6 V) lester 10 kg Dimensions (L/P/H) 33,3 x 23,3 x 28,3 cm température de fonctionnement -10 à 40°C cycles de charge 500+ Type de batterie Lion Entrée Tension cc 24V * 7.5A sorties 1x USB-A (jusqu’à 12 watts)

1x USB-A avec Qualcomm QuickCharge 3.0 (jusqu’à 20 watts)

2x USB-C (jusqu’à 18 watts)

1x voiture (12V * 10A)

2x AC (230V, 4.34A, 50 Hz, onde sinusoïdale pure, débit 1000W, crête 2000W) contrôleur de charge MPPT mécanismes de protection Protection contre les sous-tensions et les surtensions, protection contre les surintensités et les courts-circuits, protection contre les surchauffes, protection contre les surtensions temps de chargement 7.5h (prise domestique)

15h (prise voiture)

environ 17h (panneau solaire 100W) prix, env. 1 300 euros

Jackety Explorer 1000 : quels sont les inconvénients ?

Incroyablement persistant, facile à utiliser, beaucoup de connexions, dont certaines sont modernes. Quoi d’autre peut être un inconvénient?

Déjà grand et puissant : le Jackery Explorer 1000

D’une part, il y a le poids déjà mentionné. C’est en partie de la physique pure. Plus de capacité nécessite plus d’électrolyte ; et les générateurs solaires mobiles deviennent plus lourds. Le Jackery Explorer 1000 est également assez volumineux à 10 kg. C’est très bien, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit si vous recherchez un stockage mobile facilement portable.

Les ailettes de refroidissement sur le côté – et une vue cachée du fonctionnement interne.

Lors de mes tests, le refroidisseur enregistre même parfois 50 watts de courant alternatif – avec le routeur de câble et le ventilateur connectés. Les deux, cependant, certains des jours les plus chauds de juillet avec des températures extérieures bien supérieures à 30 degrés.

Que Jackery ait installé Qualcomm QuickCharge 3.0 semble plus avancé qu’il ne l’est. La norme date de 2015 et n’autorise qu’une puissance de charge allant jusqu’à 20 watts. On pourrait dire : quand même. Beaucoup d’autres n’offrent que jusqu’à 12 watts via USB-A. Cependant, les smartphones modernes se chargent parfois avec 30, 50 ou même plus de 100 watts – et donc plus rapidement.

Même les – au moins – deux prises USB-C ne délivrent pas plus de 18 watts – contrairement à l’EcoFlow River Pro, que nous avons également testé, qui délivre jusqu’à 100 watts via USB-C.

Les deux prises AC fournissent l’alimentation domestique avec une onde sinusoïdale pure et du 230 V jusqu’à 1 000 watts.

Si vous visez cela, vous pourriez être surpris que l’Explorer 1000 (contrairement à l’Explorer 500) n’ait pas de sorties CC directes. Mais honnêtement, qui a déjà utilisé des douilles comme celle-ci ? Le fait que Jackery le laisse ici avec des prises USB et une prise de voiture a finalement du sens.

Le Jackery Explorer 1000 n’a PAS de telles prises CC. Cependant, elles sont moins utilisées que les prises USB plus universelles.

Le test de la bouilloire a échoué

Un point faible est probablement les caches en caoutchouc des prises AC, qui sont un peu « bâclés », ne s’adaptent pas très bien sur les prises et se fatiguent au bout d’un moment, puis pendent mollement.

Ma première des deux vraies critiques, cependant, est que le Jackery 1000 échoue à mon test de bouilloire. Si je branche ma bouilloire domestique, qui consomme 2 000 watts, dans l’une des prises secteur, l’Explorer l’éteint simplement :

L’EcoFlow River Pro le fait aussi mieux. Bien qu’il ne puisse produire que jusqu’à 600 watts de courant alternatif, il le fait et régule ensuite la sortie en conséquence. L’eau met alors plus de temps à chauffer, mais cela arrive.

Et last but not least, le nombre de cycles de charge garantis est étonnamment bas : « plus de 500 », précise Jackery. Il y en aura plus au final, mais l’appareil, qui coûte environ 1 300 euros, n’est pas conçu pour un usage courant. Il est destiné à une utilisation occasionnelle en camping ou pendant la saison de jardinage. Ici aussi, EcoFlow dans le River Pro offre plus avec une garantie de 800 cycles de charge.

Un MacBook Air M1 se recharge au Jackery Explorer 1000 avec 16 watts.

Conclusion

Deux vrais reproches : le test de la bouilloire échoue, et le nombre de cycles de charge garanti > 500 est un peu faible pour un générateur solaire à 1 300 euros. 800+ ça aurait dû être calme.

Le reste est une critique de haut niveau. Dans l’ensemble, Jackery a créé une centrale électrique vraiment fiable, bien équipée, facile à utiliser, portable et au design tendance. Le Jackery Explorer 1000 est une recommandation.