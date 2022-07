Il fallait que ça arrive : ils créent un mod pour jouer sur Stray avec un chien

Stray est à peine avec nous depuis une semaine et est devenu l’un des jeux de l’année, avec son chat protagoniste, qui, en réalité, ne l’est pas tant puisque tout le poids de l’intrigue repose sur ce robot qui contrôle tout. Mais peu importe, l’un des nombreux Fronts Populaires de Propriétaires de Chiens qui sont disséminés dans le monde a déjà voulu détrôner le minou pour mettre l’un des siens à travers un mod que vous pouvez télécharger et installer dès maintenant.

Adieu chat, bonjour chien !

Comme nous vous le disons, Stray veille à ce que les nouvelles PlayStation Plus Essential et Premium (où vous l’avez gratuitement) et Steam vivent des jours avec des records d’accès grâce à un jeu mettant en vedette un chat. Il s’agit de l’aventure dans une sorte de monde sans humains, mais avec des robots, d’un petit chat qui doit aider à combattre de terribles ennemis qui se sont répandus dans d’innombrables régions de la planète.

Un titre qui plait et qui n’a pour l’instant trouvé qu’un groupe de gamers contre : celui des amoureux des chiens. La blessure causée par BlueTwelve Studio a dû être si profonde qu’ils n’ont pas tardé à réagir pour imaginer, développer et mettre à la disposition de toute la communauté un mod qui transforme le protagoniste du jeu. Et bien que cela lui laisse les mêmes quatre pattes du titre original, il modifie tout le reste pour que l’on voie à l’écran la douce marche d’un chiot attachant.

Le nom de ce mod dit tout, Happy Puppy, qui sera le protagoniste à partir de ce moment d’un changement si radical dans le jeu que nous sommes impatients de l’essayer, car nous ne savons pas très bien si, fidèle à la réalité, le moddeur Chris Rubino a également ajouté au nouveau personnage l’incapacité des chiens à tomber, contrairement aux chats, toujours debout. Ce qui ferait de Stray avec ce mod un titre beaucoup plus compliqué.

Le premier d’une longue série ?

Il est clair qu’une fois la porte ouverte pour jouer avec un chien dans Stray, il est déjà possible de voir n’importe quelle autre créature que vous pouvez imaginer (Garfield ?), donc ce sera une question de temps avant que quelqu’un veuille prendre un quelques titres pour viraliser votre création avec les créatures les plus étranges. Dans le cas de ce Happy Puppy, nous sommes confrontés à un fichier de seulement 2,2 Mo téléchargeable d’ici lui-même et qu’il suffit de cliquer sur l’exécutable pour qu’il fasse tout le reste tout seul.

Bien sûr, gardez à l’esprit que le mod est toujours en cours d’ajustements mineurs car en seulement 24 heures, nous avons eu deux versions différentes, 1.0 et 1.01, qui ont corrigé des bugs mineurs de la précédente. Donc, si vous décidez de continuer le jeu avec le chien au lieu du chat errant d’origine, n’oubliez pas d’améliorer le mod afin qu’une erreur ne détruise pas le jeu lorsque vous atteignez la partie finale.

Dans tous les cas, que vous aimiez les chiens ou les chats, pensez à jeter un œil à Stray car c’est un jeu qui mérite d’être apprécié, au-delà de toute polémique sur l’espèce ou la race du protagoniste.