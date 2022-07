La proposition du Sénat américain interdit les plafonds de données des services Internet les appelant "prédateur"

Point de vue de l’éditeur : les fournisseurs de services Internet sont réputés pour comprimer leurs clients. La publicité de vitesses plus élevées que celles qu’ils fournissent généralement dans la pratique, de nombreux frais cachés non divulgués avant l’inscription et les plafonds de données suffisent pour que les consommateurs s’arrachent les cheveux de frustration. Le Congrès veut résoudre au moins un de ces problèmes, mais cela pourrait finir par augmenter les prix globaux pour tout le monde.

Le Sénat américain a proposé un projet de loi appelé « Uncap America Act », qui vise à interdire les plafonds de données des fournisseurs de haut débit qui semblent prédateurs. Cependant, la loi autoriserait des limites pour « la gestion raisonnable du réseau ou la gestion de la congestion du réseau ».

Les sénateurs démocrates Ben Ray Luján du Nouveau-Mexique et Cory Booker du New Jersey ont présenté la proposition la semaine dernière. Les législateurs affirment que les fournisseurs de services Internet ne devraient pas imposer aux familles des frais de dépassement inutilement élevés pour l’accès haut débit à large bande.

« Alors que l’utilisation d’Internet continue d’être une nécessité pour le travail, l’éducation et les soins de santé, aucune famille ne devrait avoir à s’inquiéter de frais et de coûts supplémentaires en raison de limites inutiles sur ses données », a déclaré Luján dans un communiqué de presse conjoint.

Bonne histoire dans @arstechnica @jbrodkin sur le nouveau Uncap America Act de @SenatorLujan @SenatorBooker. INCOPAS est fier de se joindre à cet effort avec les principaux défenseurs des consommateurshttps://t.co/3vsTLMxgwz — INCOMPAS (@INCOMPAS) 22 juillet 2022

« L’accès à Internet est une nécessité fondamentale et a été de plus en plus important tout au long de la pandémie de coronavirus », a ajouté le sénateur Booker. « Malheureusement, de nombreux fournisseurs d’accès Internet ont imposé des plafonds de données prédateurs, ce qui rend difficile l’accès à Internet haut débit pour de nombreuses familles vulnérables. »

Le projet de loi ne définit pas explicitement les « plafonds de données prédatrices », mais laisse cela à la Federal Communications Commission (FCC). La FCC élaborera des réglementations et déterminera exactement ce qui constitue des pratiques prédatrices. Cependant, la couleur de la facture indique les frais associés au dépassement d’une limite de données donnée considérée uniquement à des fins lucratives.

Les fournisseurs de services à large bande auront sans aucun doute des lobbyistes qui feront des heures supplémentaires pour bloquer l’adoption du projet de loi. Cependant, cela pourrait ne pas être nécessaire car des propositions comme celle-ci ont tendance à se débattre au Congrès pendant les années électorales. Cependant, avec la récession actuelle, les législateurs pourraient être plus ouverts à l’adoption de tout ce qui pourrait alléger la pression économique sur leurs électeurs.

Plusieurs groupes de surveillance ont exprimé leur support au projet de loi, notamment Consumer Reports, Public Knowledge et Incompas.

Jenna Leventoff, conseillère principale en matière de politiques, chez Public Knowledge, déclare que les fournisseurs utilisent souvent les plafonds de données comme une porte dérobée pour augmenter les prix d’accès et s’attaquent de manière disproportionnée aux familles à faible revenu.

« CR soutient fermement l’Uncap America Act rédigé et introduit par @SenatorLujan [and Senator @CoryBooker]. Les Américains ont besoin de connexions Internet rapides, fiables et abordables, exemptes du fardeau des plafonds de données », a déclaré CR. @jonschwantes https://t.co/yDpUi9tNPa – Plaidoyer des rapports des consommateurs (@CRAdvocacy) 21 juillet 2022

« La pandémie a prouvé que les plafonds de données sont rarement nécessaires sur le plan économique, fonctionnant souvent comme un moyen détourné pour les fournisseurs d’augmenter les prix », a déclaré Leventoff. « Ces plafonds de données ont un impact disproportionné sur les personnes à faible revenu qui ne peuvent pas se permettre de payer en premier lieu. »

Un porte-parole d’Incompas affirme qu’il soutient la mesure parce que les frais de dépassement menacent « un écosystème Internet ouvert, robuste et innovant » et créent une « rareté artificielle » pour justifier une augmentation des prix.

Consumer Reports est d’accord, qualifiant la plupart des plafonds de données de frais « frivoles » qui « refroidissent l’utilisation d’Internet ». Cependant, il prend en charge des limites significatives lorsqu’il s’agit de raisons essentielles au réseau telles que la maintenance.

« Ce projet de loi garantira que les FAI ne sont pas autorisés à inclure des plafonds de données frivoles aux dépens des consommateurs », a déclaré Jonathan Schwantes, conseiller principal en politique de Consumer Reports. « Nous encourageons le Congrès à voter oui sur ce projet de loi afin que les Américains puissent installer de nouvelles mises à jour de sécurité, mener un entretien d’embauche ou laisser leurs enfants faire leurs devoirs en ligne sans craindre d’être pénalisés pour avoir dépassé les plafonds de données. Là où les plafonds sont légitimes et justifié, qu’il en soit ainsi. Mais nous ne pouvons pas permettre aux FAI de maximiser leurs profits aux dépens des consommateurs.

Malheureusement, nous avons vu trop de fois comment les fournisseurs de haut débit contournent la pression réglementaire comme ce projet de loi. Sans protection supplémentaire, rien n’empêche un FAI de lever les plafonds de données, mais de gonfler les prix à tous les niveaux – une situation perdant-perdant pour tout le monde.