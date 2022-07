Corsair s’attend à des pertes trimestrielles de 11 millions de dollars en raison d’une économie chancelante, mais les perspectives sont positives

En un mot : Corsair est la dernière entreprise à avoir confirmé que le ralentissement économique mondial a un impact sur ses résultats. Le géant du PC a annoncé qu’il s’attend à une perte préliminaire non auditée entre 10 et 11 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2022.

Corsair rejoint Seagate, Snap, Twitter et bien d’autres pour blâmer les « vents contraires macroéconomiques » pour ses résultats trimestriels décevants. Andy Paul, PDG de Corsair, a déclaré que le premier semestre avait été une période difficile pour l’entreprise.

L’excellente gamme de produits basés sur PC de Corsair est vaste : modules de mémoire, boîtiers pour PC, SSD, refroidisseurs, périphériques, etc. Paul note que les consommateurs contrôlent leurs dépenses en équipement de jeu alors que les inquiétudes concernant l’économie s’intensifient. Avec la hausse de l’inflation et la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui ne montre aucun signe d’apaisement, de nombreuses personnes réfléchissent à deux fois avant de faire des achats non essentiels. Paul note que cela est particulièrement vrai en Europe.

Le scénario a provoqué une accumulation de stocks dans les entrepôts de Corsair et dans le canal de vente au détail, ce qui a conduit ses partenaires constructeurs de distribution à retarder les commandes pendant qu’ils éliminent l’excédent.

Le rapport n’était pas que de mauvaises nouvelles. Paul a ajouté qu’il y avait eu une récente augmentation de l’activité parmi les passionnés de PC qui cherchaient à construire des PC de jeu, soulignant que la baisse des prix des cartes graphiques était l’une des raisons de cette tendance.

Le PDG a noté que le marché des PC auto-construits devrait s’accélérer au cours du second semestre de l’année après la sortie de la série RTX 4000 de Nvidia, des cartes Radeon RX 7000 d’AMD/processeurs Zen 4 et des processeurs Raptor Lake d’Intel. Cela se traduira par une augmentation des ventes de la gamme de produits Corsair, avec des refroidisseurs haut de gamme, des boîtiers, des blocs d’alimentation et des modules DDR5 qui devraient connaître une demande accrue.

Il semble que les premiers signes de reprise soient apparus lors du récent événement Amazon Prime Day. Corsair a déclaré que les résultats montraient un début prometteur pour le troisième trimestre et le second semestre 2022. Les ventes de ses produits ont connu une croissance robuste par rapport à l’année dernière, les composants utilisés pour construire des PC de jeu ayant augmenté de 35 % en glissement annuel.

L’industrie technologique est toujours confrontée à une gueule de bois post-Covid qui a fait chuter les ventes, qui ont grimpé en flèche pendant les fermetures, à des niveaux normaux. Combiné aux problèmes économiques auxquels le monde est confronté, les entreprises se retrouvent avec une abondance de stocks invendus. La bonne nouvelle pour les clients, bien sûr, est que bon nombre de ces éléments, y compris les GPU autrefois à prix obscène de Nvidia, sont maintenant réduits pour déplacer les unités excédentaires.

Corsair publiera ses résultats du deuxième trimestre 2022 le 4 août.