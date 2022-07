Elon Musk dément les informations faisant état d’une liaison avec l’épouse du co-fondateur de Google, Sergey Brin

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk a démenti les informations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec l’épouse du co-fondateur de Google, Sergey Brin, mettant fin aux amitiés du couple et conduisant au divorce de Brin avec Nicole Shanahan. Le PDG de Tesla dit qu’il est toujours ami avec son collègue milliardaire et que le rapport est basé sur des « ouï-dire aléatoires de tiers ».

Le Wall Street Journal, citant des sources non identifiées, a rapporté que Musk avait eu une liaison avec la femme de Brin l’automne dernier. L’incident se serait produit à Miami lors de l’événement Art Basel fin décembre, peu après la rupture de Musk avec sa petite amie de l’époque, Claire Boucher, mieux connue sous son nom de scène, Grimes.

Les sources affirment que Brin et Shanahan étaient séparés au moment de l’affaire mais vivaient toujours ensemble, à la suite de problèmes conjugaux causés par les blocages de Covid-19 et de problèmes liés à leur fille de trois ans. Brin a cité le 15 décembre 2021 comme date de séparation du couple dans les demandes de divorce.

Le rapport affirme également que Musk s’est mis à genoux devant Brin lors d’une fête plus tôt cette année et s’est excusé pour l’affaire, implorant pardon. Bien que Brin ait reconnu ses excuses, il ne parle toujours pas régulièrement à Musk.

Musk et Brin sont amis depuis des années. L’homme le plus riche du monde s’est régulièrement écrasé au domicile de son collègue milliardaire dans la Silicon Valley, et Brin a aidé Tesla dans ses luttes pendant la crise financière de 2008 en remettant environ 500 000 $ à Musk.

Brin aurait vendu ses investissements personnels dans les sociétés de Musk au cours des derniers mois, bien que cela n’ait pas été confirmé.

C’est bs total. Sergey et moi sommes amis et étions à une fête ensemble hier soir ! Je n’ai vu Nicole que deux fois en trois ans, les deux fois avec beaucoup d’autres personnes autour. Rien de romantique. – Elon Musk (@elonmusk) 25 juillet 2022

Musk a tweeté une réponse au rapport hier. « C’est complètement nul. Sergey et moi sommes amis et étions à une fête ensemble hier soir ! Je n’ai vu Nicole que deux fois en trois ans, les deux fois avec beaucoup d’autres personnes autour. Rien de romantique. » Répondant à un autre tweet, Musk a écrit : « Je n’ai même pas eu de relations sexuelles depuis des lustres (soupir). »

Le musc fait rarement la une des journaux ces jours-ci. Il fait actuellement face à une action en justice lancée par Twitter pour avoir renoncé à l’acquisition de la plateforme. Sa vie personnelle est également souvent sous les projecteurs, y compris la révélation qu’il a secrètement engendré des jumeaux avec un haut dirigeant de Neuralink l’année dernière, portant son nombre total d’enfants à neuf. Il a longtemps mis en garde contre la baisse des taux de natalité aux États-Unis et leur effet potentiellement dévastateur sur la civilisation. « Je veux dire, je fais ma part haha », a-t-il récemment tweeté.