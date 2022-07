Regardez : un robot jouant aux échecs attrape le doigt d’un enfant adversaire et le casse

WTF ? ! Dans ce qui pourrait être le premier avertissement d’un soulèvement de machines, un robot jouant aux échecs a attrapé et cassé le doigt d’un enfant de sept ans lors d’un tournoi en Russie. Il ne s’agissait pas d’un cas où une IA gagnait en sensibilité et faisait une violente crise de colère, mais un accident, du moins c’est ce que prétendent les fabricants du robot.

L’incident a eu lieu le 19 juillet lors de l’Open d’échecs de Moscou qui s’est déroulé dans la capitale du 13 juillet au 21 juillet. L’enfant, dont le nom a été rapporté comme Christopher, était en compétition dans la catégorie des moins de neuf ans et vient d’avoir un de ses versions prises par le robot. Selon Sergey Smagin, vice-président de la Fédération russe des échecs, le garçon a répondu avant que le robot n’ait terminé son mouvement.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le robot, qui avait déjà joué trois matchs ce jour-là, s’est avancé et a attrapé le doigt de Christopher. Il écrase son doigt pendant plusieurs secondes avant qu’une femme ne se précipite à son secours. Trois hommes ont également essayé d’aider, et le garçon est finalement libéré avant d’être emmené par ce qui est vraisemblablement un officiel de l’événement.

Jésus… Un robot a cassé le doigt d’un enfant lors d’un tournoi d’échecs à Moscou @Elon Musk @MagnusCarlsen Il n’y a pas de violence aux échecs, disaient-ils. Viens jouer, disaient-ils. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H — 🆁🆄🆂🆂……… ……🆁……’🆃 (@russian_market) 21 juillet 2022

Smagin semblait rejeter la plus grande partie du blâme sur la victime. « Il y a certaines règles de sécurité et l’enfant, apparemment, les a enfreintes. Quand il a fait son geste, il n’a pas réalisé qu’il devait d’abord attendre », a-t-il déclaré. « C’est un cas extrêmement rare, le premier dont je me souvienne. »

Sergey Lazarev, président de la Fédération des échecs de Moscou, a déclaré: « Le robot a cassé le doigt de l’enfant. C’est bien sûr mauvais », montrant un flair pour l’euphémisme. Lazarev a noté que le robot jouait aux échecs depuis environ 16 ans et avait participé à de nombreuses expositions précédentes sans briser les os des concurrents ni infliger d’autres actes de violence à leur personne.

« Le robot a été loué par nous, il a été exposé dans de nombreux endroits, pendant longtemps, avec des spécialistes. Apparemment, les opérateurs l’ont ignoré. L’enfant a fait un mouvement, et après cela, nous devons laisser le temps au robot de répondre , mais le garçon s’est précipité, le robot l’a attrapé. Nous n’avons rien à voir avec le robot », a ajouté Lazarev.

Christopher, considéré comme l’un des trente meilleurs joueurs d’échecs de Moscou dans la catégorie des moins de neuf ans, s’est fait poser un doigt fracturé et écorché dans un plâtre. Il a montré une quantité remarquable de courage pour quelqu’un agressé par un robot en jouant le lendemain et en terminant le tournoi. Il a également pu assister à la cérémonie de remise des prix et signer des documents.

Les parents de Christopher auraient contacté le bureau du procureur, mais la Fédération des échecs de Moscou a déclaré qu’elle avait des conversations avec le couple et essayait d’aider à régler la situation (c’est-à-dire en les convainquant de ne pas porter plainte). « Ce [the robot] s’est produit à de nombreux vernissages. Apparemment, les enfants doivent être avertis. Ça arrive », a ajouté Smagin.

Ce n’est pas le meilleur week-end pour les intelligences artificielles. Hier, nous avons appris que Blake Lemoine, l’ingénieur de Google qui affirmait que son chatbot LaMDA (modèle de langage pour les applications de dialogue) était sensible, avait été licencié de l’entreprise. Il était en congé payé depuis la publication des transcriptions de ses conversations avec LaMDA, ce que Google a qualifié de violation de ses politiques de confidentialité.