Quand sort FIFA 23 ?

Les droits d’utilisation de la marque FIFA ont suscité de nombreux débats ces derniers mois. La Fédération internationale de football association a considérablement augmenté le prix de sa licence, et Electronic Arts était mécontent, ne voulant pas sauter à travers les cerceaux. Il y a eu des spéculations pendant des mois sur le fait que le studio de jeux vidéo pourrait changer de nom dans le titre d’ici 2023. Cependant, EA a repoussé cette décision à l’année prochaine. FIFA 23 sera le dernier jeu de la série à conserver la marque FIFA en son nom, à moins que quelque chose d’inattendu ne se produise dans les mois à venir. Quelles nouvelles apportera ce nouveau FIFA 23 et quand sortira-t-il ?

FIFA 23 sera le dernier FIFA

Le titre à succès d’EA Sports dira adieu à la licence FIFA dans cette édition. Cependant, il le fera avec style:

Deux coupes du monde et beaucoup de football féminin

Cette édition intégrera un mode de jeu qui inclura la Coupe du Monde de la FIFA qui se tiendra au Qatar à la fin de cette 2022. De plus, elle inclura également la Coupe du Monde de Football Féminin 2023, qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande pendant l’été l’année prochaine.

Le football féminin est l’un des paris forts de FIFA 23. Pour la première fois, le jeu comprendra deux ligues féminines : Barclays Women’s Super League et Division 1 Arkema.

Améliorations techniques avec HyperMotion2

Avant de devenir EA Sports FC, il semblerait qu’Electronic Arts veuille montrer toutes ses capacités afin de rester serein pour la suite. HyperMotion 2 révolutionnera complètement le système physique du jeu, rendant l’expérience encore plus immersive.

Selon EA, nous aurons des tirs au but plus fluides, des dribbles plus réalistes et un contrôle des joueurs plus exhaustif. De plus, de nouvelles animations verront le jour profitant de l’arrivée des ligues féminines.

La FIFA avec le plus de contenu de l’histoire

Le titre comprendra un total de 30 ligues, plus de 100 stades et quelque 19 000 joueurs. Nous aurons également le retour des modes Volta, Carrière et Ultimate Team, bien qu’EA n’ait pas encore publié les nouvelles que nous aurons à ces moments-là. Cependant, nous sommes tout à fait sûrs que ces modes seront renouvelés, car EA prend le titre très au sérieux.

Selon certains de ses administrateurs, FIFA 23 est conçu pour satisfaire chacun des joueurs qui ont déjà expérimenté la franchise, tout en étant un bon point de départ pour tous ceux qui débutent avec. Au niveau du jeu en ligne, FIFA 23 n’aura aucune limitation et proposera le Cross-play dès le « day one ».

Date de sortie et systèmes pris en charge

Ce nouveau titre sera disponible à partir du 30 septembre prochain. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox Series, PC et Stadia. Cependant, certains utilisateurs pourront accéder au jeu un peu plus tôt. Les propriétaires d’EA Play et d’EA Play Pro, ainsi que ceux qui achètent FIFA 23 : Ultimate Edition, auront accès au titre le 27 septembre. Concernant la couverture, elle mettra à nouveau en vedette Kylian Mbappé, bien qu’il soit accompagné du joueur australien Sam Kerr.