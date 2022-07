Intel Raptor Lake pourrait être lancé le 17 octobre avec la même architecture qu’Alder Lake

Moulin à rumeurs : De nouvelles informations provenant de quelques fuites connues ont renforcé les rumeurs existantes sur la composition et les dates de sortie des prochains processeurs Raptor Lake d’Intel. Les premiers modèles commenceront probablement à être expédiés cet automne, et ils sont une évolution d’Alder Lake plutôt qu’une révolution.

Cette semaine, un leaker établi a affirmé que les premiers processeurs Intel de 13e génération sortiront le 17 octobre. De plus, cette semaine, un autre leaker a publié des documents internes d’Intel confirmant que les processeurs à venir utilisent la même microarchitecture qu’Alder Lake, qui a été lancé l’année dernière.

La date de sortie vient de Enthusiastic Citizen (ESCM_Official), qui a récemment partagé les références du Core i5-13600K de Raptor Lake. Ils affirment qu’Intel dévoilera ses processeurs de nouvelle génération lors de son événement Innovation en septembre, avant un lancement le 17 octobre. Des rumeurs antérieures fixaient la date en octobre.

Ce lancement initial comprend les i9-13900K, i7-13700K et i5-13600K, ainsi que les cartes mères du chipset Z790. Intel dévoilera les non-K Raptor Lakes au CES 2023 le 5 janvier avant de les publier avec les chipsets H760 et B760 dans la seconde moitié de janvier.

Pendant ce temps, InstLatX64 – qui en 2020 a révélé les tests Geekbench pour les processeurs Intel Lakefield – a publié cette semaine une documentation Intel répertoriant Raptor Lake et Alder Lake sous le même groupe d’architecture. La feuille de calcul d’analyse descendante de la microarchitecture de la société (liée dans le tweet intégré) regroupe les processeurs remontant à plusieurs générations par microarchitecture avec « ADL/RPL » (Alder Lake/Raptor Lake) en premier.

Cette analyse coïncide avec ce que nous savons déjà sur les similitudes et les compatibilités entre les processeurs Intel de 12e et 13e génération. Un exemplaire récent du 13900K montre que ses gains de performances reposent sur une consommation d’énergie accrue car il utilise le même nœud semi-driver Intel 7 que la génération précédente. De plus, les cartes mères Intel série 600 qui prennent en charge Alder Lake prendront en charge Raptor Lake via les mises à jour du BIOS. Les prochains processeurs Intel continueront également à prendre en charge la RAM DDR4 avec la dernière RAM DDR5.

Les puces Intel Meteor Lake de 14e génération, éventuellement basées sur le prochain nœud Intel 4, devraient offrir une différence de performances plus spectaculaire à leur arrivée fin 2023.