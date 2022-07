Quelles sont les différences entre les codecs vidéo H.265 et H.254 ?

Deux codecs pour les gouverner tous

Nous ne disons sûrement rien de nouveau que vous ne sachiez pas si nous affirmons que le codec H.264 est le plus populaire que nous puissions trouver actuellement dans pratiquement tous les contenus que nous convertissons ou créons pour jouer sur un ordinateur, un mobile, une tablette ou peu importe. Quel que soit le programme que vous utilisez, vous exporterez sûrement un fichier .mp4 avec le codec H.264. En effet, il s’agit d’un format très axé sur la haute définition et capable de fonctionner avec tout type de matériel en résolution HD, FullHD (1080p) ou 4K et qu’il ne prend pas trop de bande passante lors de sa diffusion.

Maintenant, il y a pratiquement une décennie, ce qui allait être (et nous supposons qu’il continuera d’être) son successeur, H.265, qui est également connu sous le nom de HEVC ou High Efficiency Video Coding et qui fonctionne non seulement bien dans les résolutions HD, mais FullHD (1080p) et 4K, mais aussi en 8 et 10K, garantissant une capacité de compression pouvant atteindre 50% de H.264 à plusieurs reprises. Par exemple, un film au format DVD de 4,3 Go pourrait le laisser en seulement 650 mégaoctets, contre plus d’un gigaoctet de H.264.

En d’autres termes, avec la norme H.265, nous pourrions reproduire un signal 8K en direct sur un appareil mobile avec une connexion Internet normale, pas nécessairement ultra-rapide, donc, comme vous pouvez l’imaginer, c’est devenu la meilleure alternative pour l’expansion de la vidéo formats dans les temps à venir.

Pourquoi utilisons-nous encore le H.264 ?

Dans tous les cas, quelque chose doit différencier les deux formats pour que le H.264 continue à être utilisé par rapport au H.265 quand avec le second on obtiendra un fichier deux fois moins lourd et à de nombreuses reprises, avec un peu plus de qualité et de fidélité par rapport à de l’original. Et la réponse doit être trouvée dans le matériel nécessaire pour effectuer rapidement la tâche de décompression de cette vidéo, puis de la lire.

Ainsi, il est plus facile pour le matériel (bon marché) d’un appareil de lecture vidéo de pouvoir travailler avec un fichier en H.264 qu’avec un autre en H.265, qui demande beaucoup plus de puissance de traitement pour faire le travail de décompression de la vidéo qui va nous montrer à l’écran. Si vous vous souvenez, quelque chose comme cela nous est arrivé lorsque le format .mkv a été étendu, qu’il n’était pas possible de le lancer sur n’importe quel ordinateur ou appareil mobile. Il nécessitait beaucoup plus de puissance de traitement qu’un .avi ou similaire de la même époque.

Démarrer une vidéo en H.265 nécessite cette puissance supplémentaire que, pour le moment, le marché ne demande pas car avec H.264 nous en avons plus qu’assez : il ne prend pas trop d’espace ou de bande passante, même pour du contenu 4K, Il est gérable par pratiquement 100% des appareils actuels et conserve la qualité par rapport à l’original. Une autre chose sera quand nous devrons faire le saut vers 8K, ou 10K et, alors oui, cet espace plus petit qu’il occupe grâce à sa plus grande compression, ainsi que l’avancement du matériel nécessaire dans tous les domaines (téléphones mobiles, tablettes, ensemble -top box, etc.), faire de l’expansion de ce H.265 une réalité.