Tous les jeux rétro de The Teenage Mutant Ninja Turtles arrivent sur PS5 et Xbox Series

Au début des années 90, il y a eu des phénomènes que nous appellerions aujourd’hui seriéfilos, et qui ont affecté plusieurs sagas de dessins animés. L’un d’eux était The Simpsons, par exemple, mais un autre des fondamentaux pour comprendre cette époque concernait les bandes dessinées et quatre tortues mutantes transformées en ninjas. Vous vous souvenez sûrement d’eux parce que vous gardez toujours cet esprit « Cowabunga » de l’époque.

Les tortues sont à la mode

Le fait est que la renaissance du jeu vidéo des tortues ninja est en feu depuis quelques mois maintenant. Et la faute à deux sorties : l’une que nous avons déjà appréciée, qui est Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, qui récolte des notes incroyables pour sa reprise du genre beat’em up en le mettant à jour sur de nouvelles consoles, et de l’autre , une compilation de tous les jeux arrivés dans les années 90 inspirés par ces personnages pour les arcades et consoles les plus réussies de l’époque, qui ont été développés par une société mythique (à l’époque) : Konami.

Grâce à Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, nous allons pouvoir profiter de 13 jeux (beat’em up et combat) qui ont atteint les arcades des années 90 ainsi que la NES, Mega Drive, Game Boy et Super Nintendo. Et quand pourrez-vous profiter de cette merveille ? Eh bien, il y a quelques heures, il a été confirmé que ce sera le 30 août lorsqu’il sera possible de prendre les commandes de nos PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch pour se souvenir du bon vieux temps. Avec ou sans amis.

Barrage de classiques à déguster

Tous les jeux de cette collection Cowabunga sont des versions identiques des originaux, ce qui a une valeur nostalgique particulière. L’apparence et le développement ont été laissés tels quels, bien que certains ajouts aient été faits qui sont déjà typiques de ces compilations rétro. L’un d’eux est le rembobinage, pour revenir à un point avant le moment de perdre une vie, ou après une erreur qui compromet l’ensemble du jeu. Nous pouvons également sauvegarder le jeu pratiquement à tout moment, ce qui supprime la possibilité qui existait à ce moment-là de devoir revenir au début du niveau une fois mort. Quelque chose qui, en 2022, n’existe pratiquement dans aucun jeu puisque peu de joueurs l’accepteraient.

Bien sûr, le multijoueur est important et dans certains cas, comme les versions arcade, on peut le faire en ligne pour ne pas avoir à se réunir avec les quatre amis pour distribuer des coups dans les égouts. Comme si cela ne suffisait pas, le jeu disposera également d’une galerie d’art complète qui ravira les plus fans de ces Tortues Ninja.

Ci-dessous vous avez tous les jeux que cette collection Cowabunga contient :