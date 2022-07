Microsoft prévoit de bloquer à nouveau les macros Office par défaut

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft a prévu de bloquer les macros dans les fichiers Office téléchargés comme mesure de sécurité pendant des mois, mais a continué à se heurter à des obstacles dans le processus. Cette semaine, la société a réitéré ses plans, en expliquant mieux ce qu’elle fait et ce que les utilisateurs devraient faire en réponse.

À partir de la semaine prochaine, Microsoft Office bloquera par défaut les macros dans les fichiers téléchargés sur Internet, « inversant une inversion » que Microsoft avait faite un peu plus tôt ce mois-ci. La nouvelle politique sera appliquée à partir du 27 juillet par mesure de sécurité, mais la société s’efforce davantage d’expliquer sa décision cette semaine.

Les macros sont utiles car elles peuvent automatiser certains processus dans les applications Office. Cependant, les macros dans les fichiers en ligne peuvent être des vecteurs de malwares et de ransomwares. Microsoft a commencé à les bloquer dans des fichiers non fiables en février, mais les a débloqués début juin sans avertissement.

Un porte-parole a déclaré que l’inversion était due à des commentaires, ce qui a conduit certains à supposer que Microsoft avait cédé aux utilisateurs qui se plaignaient, ne sachant pas pourquoi leurs macros avaient cessé de fonctionner. Cette semaine, la société a publié une documentation annonçant le rétablissement du blocage par défaut et expliquant en détail pourquoi.

En plus d’une explication détaillée de qui sera affecté (toute personne utilisant Word, Access, Excel, PowerPoint et Visio sous Windows), Microsoft inclut des instructions pour se préparer au changement et pour activer les macros uniquement dans les fichiers de confiance.

Les utilisateurs peuvent déjà activer cette mesure de sécurité en activant une stratégie pour bloquer les macros. Les utilisateurs et les entreprises peuvent déverrouiller les macros de différentes manières, par exemple en modifiant les propriétés d’un fichier, en désignant des emplacements réseau comme fiables, en utilisant PowerShell ou en supprimant la « marque du Web » d’un fichier. Microsoft explique comment procéder pour les fichiers provenant d’Internet, les fichiers OneDrive, les fichiers SharePoint et les fichiers sur les réseaux locaux.