Ce bricoleur a pimpé une poupée Buzz l’Éclair avec des résultats spectaculaires

Qu’y a-t-il derrière la refonte de Buzz l’Éclair ?

L’une des choses qui nous a le plus surpris lorsque nous avons vu les premières images de Lightyear a été la refonte du personnage. Le nouveau Buzz est beaucoup plus expressif et semble beaucoup plus réaliste que l’original.

Évidemment, le studio d’animation a appliqué ces changements à l’astronaute grâce aux avancées technologiques qui l’ont permis, et pour lui donner une touche plus humaine dans son spin-off. Cependant, ils se cacheront toujours derrière le fait que ce que nous avons vu dans Toy Story était simplement un jouet Buzz l’Éclair. Une poupée qui n’est rien d’autre que du merchandising pour un film que le petit Andy a vu au cinéma, et que quelque 25 ans plus tard, nous avons enfin pu voir aussi.

Améliorer le Buzz de Mattel

Mais alors, on pourrait se poser une question. Si Buzz de Toy Story est un jouet et que Lightyear ne l’est pas… Pourquoi Mattel vend-il maintenant un Buzz l’Éclair qui ressemble à celui du nouveau film Pixar ? Le youtubeur Zedabyu Creations n’a pas voulu entrer dans ce débat, mais il s’est porté volontaire pour améliorer le design du nouveau jouet afin qu’il ressemble encore plus à celui que l’on a vu dans le film.

Dans une vidéo intitulée « Fixing the Lightyear of 2022 », Zedabyu Creations a été enregistré en appliquant une série de correctifs au nouveau Buzz l’Éclair de Mattel. L’artiste a une chaîne vraiment intéressante où il se consacre à la sculpture, à la modification et à la peinture de figurines. Il compte environ 65 000 abonnés et certaines de ses vidéos sont devenues assez virales.

Zedabyu Creations a pris comme base le Buzz l’Éclair que Mattel a commencé à vendre après la première de Lightyear cet été. À l’aide de divers outils, l’artiste parvient à éliminer certaines des caractéristiques du modèle original, comme la frange ou les sourcils. Par la suite, il utilise de la résine époxy pour construire de nouveaux volumes et recréer complètement la véritable apparence du personnage du long métrage.

Mais la chose ne s’arrête pas là. Zedabyu Creations ne laisse pas un seul détail dans l’encrier. L’artiste termine le design en mettant à jour la palette de couleurs en peignant toutes sortes de détails sur le costume du guerrier de l’espace. Il supprime également les autocollants d’origine pour d’autres de résolution supérieure et beaucoup plus similaires à ceux du film.

Le résultat est la poupée que Mattel aurait vraiment dû mettre en vente. Un produit bien mieux fini, mais qui coûterait à peine les 18 euros que vaut la poupée d’origine.