Ubisoft annule quatre jeux dont Ghost Recon Frontline et une version VR de Splinter Cell

Conclusion : Ubisoft a annulé le développement de Splinter Cell VR, Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline et deux autres jeux non annoncés. D’après les commentaires des joueurs, il est peu probable que de nombreuses larmes soient versées à la suite de la perte du titre Ghost Recon.

Un jeu de réalité virtuelle basé sur Splinter Cell a été annoncé lors d’un événement Facebook Connect en septembre 2020. Le jeu était dirigé par le studio Red Storm Entertainment d’Ubisoft et devait être une exclusivité Oculus VR.

Ghost Recon Frontline a été annoncé en octobre dernier comme un jeu de tir Battle Royale en ligne massivement multijoueur gratuit dans la même veine que Call of Duty: Warzone. Ubisoft avait l’intention de lancer le titre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et sur les services de streaming Amazon Luna et Google Stadia.

Une bande-annonce du jeu aurait suscité une tonne d’aversions, mais depuis que Google a commencé à cacher le nombre d’aversions publiques peu de temps après ses débuts, nous n’avons aucun moyen de savoir combien de dégoûts il a reçus à ce jour. La section des commentaires est toujours active, cependant, et il ne faut pas longtemps pour jauger la salle et se rendre compte que peu attendaient réellement ce jeu avec impatience.

Le directeur financier d’Ubisoft, Frederick Duguet, a annoncé les annulations lors du récent appel aux résultats de la société avec les investisseurs, ajoutant qu’ils prévoyaient de stabiliser les effectifs d’ici la fin de l’exercice 2023 pour correspondre aux niveaux de la fin de l’exercice 2022. Ubisoft se concentrera également encore plus sur son plus grand opportunités de développement, d’où les annulations.

Ubisoft a également déclaré Avatar: Frontiers of Pandora sortira désormais en 2023-24, tout comme un autre titre non annoncé. Le nouveau jeu Avatar a été annoncé pour la première fois en 2017 et devait ensuite sortir en 2022.

Le prochain jeu de la franchise Assassin’s Creed, quant à lui, sera dévoilé en septembre.