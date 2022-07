SpaceX signe un accord pluriannuel avec Mattel pour fabriquer des jouets et des objets de collection

En un mot : Mattel a signé un accord pluriannuel avec SpaceX pour créer une gamme de jouets et d’objets de collection inspirés de l’astronomie qui fera ses débuts en 2023. Les jouets sur le thème de SpaceX seront produits et commercialisés sous la marque Matchbox. Mattel lancera également des objets de collection via sa collaboration et sa plateforme directe au consommateur, Mattel Creations. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été rendues publiques.

Le vice-président de SpaceX, Brian Bjelde, a déclaré qu’il était impatient de travailler avec Mattel pour aider à inspirer la prochaine génération d’explorateurs et de passionnés de l’espace.

Les détails sont rares, mais il est probablement prudent de supposer que la ligne Matchbox représentera les différentes fusées de SpaceX. On peut même voir des créations plus exotiques comme des satellites Starlink ou des capsules d’équipage.

Hot Wheels, l’une des autres marques de jouets de Mattel, a déjà produit une réplique du Tesla Roadster que SpaceX a lancé dans l’espace en 2018. Le moulage sous pression comprend un mannequin dans une combinaison spatiale sur le siège du driver, que SpaceX a nommé Starman, tout comme la chose réelle. Hot Wheels a également produit une version miniature du Mars Perseverance Rover qui a atterri sur la planète rouge en 2021.

La ligne de collection se composera vraisemblablement de produits plus détaillés avec une étiquette de prix premium. Une figurine Elon Musk pourrait-elle être en préparation ?

SpaceX vend déjà une variété de produits de marque sur son site Web, mais la plupart sont des produits vestimentaires.

La collaboration a été annoncée le 20 juillet, qui marquait le 53e anniversaire de l’atterrissage d’Apollo 11 sur la Lune.