Qu’est-il arrivé à Minecraft et aux NFT ?

Il est possible qu’avec le temps, nous nous souvenions des NFT comme d’une mode. Les jetons non fongibles nous ont été vendus comme la solution ultime pour rémunérer les artistes, contrôler les objets de collection et aussi pour révolutionner les jeux vidéo. Cependant, après quelques années au cours desquelles ces actifs sont apparus dans toutes les nouvelles, la vérité est que nous pouvons affirmer que la grande majorité de ce marché a été dominée par les escroqueries. Au départ, de nombreux développeurs de jeux vidéo se sont positionnés en faveur des NFT. Petit à petit, pratiquement tous sont descendus de la voiture. Minecraft s’est positionné sur cette polémique cette semaine. Êtes-vous pour ou contre les NFT ?

Minecraft a déjà statué sur les NFT

Pendant une grande partie de 2021, nous avons vu de nombreuses sociétés de jeux vidéo sauter sur l’engouement NFT. Ubisoft, EA et d’autres grandes entreprises semblaient avoir l’intention d’utiliser la technologie blockchain dans leurs titres. Cependant, les jetons non fongibles ne se sont pas déroulés comme ils nous l’ont montré. Comme c’est souvent le cas dans le monde de la cryptomonnaie, les NFT sont rapidement devenus criblés d’arnaques. Les joueurs n’étaient pas non plus très enthousiastes à l’idée de sauter à travers des cerceaux, car adopter les NFT n’était qu’un moyen d’ajouter de la complexité au monde pervers des microtransactions et des boîtes à butin.

Actuellement, presque tous les grands développeurs et distributeurs ont annulé leurs projets NFT. L’exception est Square Enix, qui a même vendu certaines de ses franchises pour lever des fonds et développer un projet avec cette technologie. À l’opposé de cette position se trouve Minecraft, qui a publié cette semaine une politique spéciale sur les NFT. Désormais, l’utilisation de cette technologie dans votre jeu vidéo sera interdite.

Le jeu de blocs bloque la chaîne de blocs

Minecraft ne s’est pas seulement opposé à la technologie NFT. Mojang vient de publier une politique sur l’utilisation des NFT dans Minecraft. Et sûrement, plus d’un moddeur s’arrache les cheveux en ce moment.

Minecraft est connu pour ses serveurs privés et son énorme catalogue de mods. Il ne serait pas déraisonnable que certains serveurs se spécialisent et ajoutent du contenu à l’aide de NFT. Pour éviter cela, Mojang a décidé d’interdire complètement l’utilisation de la technologie blockchain dans son jeu vidéo.

La société considère que cette mesure est nécessaire pour protéger sa communauté d’utilisateurs. Par ailleurs, ils affirment que les NFT violent directement les directives de base de Minecraft en créant une propriété basée sur l’exclusivité et l’exclusion. Une idée opposée au concept de créativité, de collectivisme et d’inclusion qu’ils nous vendent depuis 2011.

L’interdiction s’applique également en dehors du jeu

Dans la politique, Mojang indique également clairement que sa propriété intellectuelle ne peut pas être utilisée pour créer des NFT Minecraft dans d’autres jeux ou objets de collection autonomes. Ce point est évident, car leur matériel est protégé par le droit d’auteur.

Enfin, ceux de Minecraft assurent qu’ils suivront de près la technologie blockchain au cas où un jour cela pourrait apporter quelque chose d’intéressant à leurs titres. En attendant, ils assurent qu’ils n’ont aucune intention de le mettre en œuvre.