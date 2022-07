AMD en fuite puis supprime l’annonce de la fonction de suppression du bruit de l’IA

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Une vidéo divulguée indique qu’AMD pourrait bientôt publier un outil de suppression du bruit similaire à celui de Nvidia. Cela pourrait suggérer qu’AMD se prépare à intégrer la fonctionnalité AI dans son hardware grand public, mais cela ne suffit pas pour déterminer si l’entreprise a une réponse aux cœurs de tenseur de Nvidia.

Jeudi, AMD a publié une vidéo sur YouTube site de ventes une nouvelle fonctionnalité appelée AMD Noise Suppression. La société a rapidement défini la vidéo sur privée, mais pas avant que quelqu’un ait enregistré une copie basse résolution, la republiant sur le subreddit AMD avant d’être à nouveau supprimée. AMD n’est apparemment pas prêt à parler de la nouvelle fonctionnalité, mais cela ressemble beaucoup à RTX Voice.

Sorti en 2020, RTX Voice de Nvidia annule tous les sons à l’exception de la voix d’un locuteur lors d’un appel ou d’un chat vocal, s’intégrant à de nombreuses applications de jeu et de productivité. La vidéo AMD Noise Suppression – actuellement toujours visible – décrit une fonctionnalité similaire utilisant un algorithme d’apprentissage en profondeur (deep learning) et prenant en charge diverses applications et jeux. AMD utilise l’apprentissage automatique et en profondeur dans ses accélérateurs de serveur Instinct, mais la vidéo Noise Suppression montre quelqu’un travaillant sur un ordinateur portable dans un bureau à domicile, suggérant une utilisation au niveau du consommateur.

L’annonce est la deuxième information récente impliquant des fonctionnalités AMD AI. Fin juin, une mise à jour du référentiel mentionnait des instructions matricielles dans les prochaines cartes graphiques RDNA 3 de la société. Un leaker connu pense que cela indique que RDNA3 utilisera une reconstruction d’image accélérée par l’IA similaire à la façon dont les GPU Nvidia RTX utilisent DLSS.

Cependant, la suppression du bruit assistée par l’IA ne nécessite pas nécessairement de hardware comme les cartes RTX à cœurs tenseurs nécessaires pour DLSS. Les anciens GPU GTX de Nvidia peuvent également utiliser la voix RTX malgré ce que le nom indique.

Selon la vidéo d’AMD, Noise Suppression fera partie du logiciel de driver graphique Adrenalin de la société. Le teaser se termine par les mots « disponible maintenant », indiquant que le lancement de la fonctionnalité pourrait être imminent.