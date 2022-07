Windows 11 vous permettra de partager des fichiers locaux avec OneDrive

Cette semaine, Microsoft a publié la Build 25163 de Windows 11 avec le canal Insiders of the Dev. La principale nouveauté de cette build est la possibilité de partager des fichiers locaux avec OneDrive, en pouvant sélectionner cette possibilité dans la boîte de dialogue Partager qui inclut le système d’exploitation.

Avec cette mise à jour, Windows 11 bénéficie de l’une des fonctionnalités les plus utilisées par les utilisateurs iOS et Android. Désormais, avec la version de bureau de OneDrive, nous pouvons directement télécharger des fichiers sur le cloud Microsoft. Par conséquent, nous n’aurons pas à ouvrir le site Web OneDrive et à faire glisser les fichiers ou à synchroniser les fichiers avec le client.

Windows 11 offrira plus d’options lors du partage grâce à OneDrive

Le partage de fichiers via OneDrive offre à l’utilisateur plusieurs avantages (à condition qu’il dispose d’un espace de stockage dans le cloud). Parmi eux, la granularité lors de l’octroi des autorisations d’accès se démarque, la possibilité de partager le fichier avec un utilisateur spécifique ou d’utiliser un lien, d’établir une date d’expiration ou un mot de passe d’accès ou même d’empêcher le destinataire de modifier le fichier.

Cette fonctionnalité utilise la boîte de dialogue Partager incluse dans Windows 11, nous pouvons donc la lancer directement depuis les applications qui la prennent en charge : Explorateur de fichiers, Photos, Recadrer et annoter, Xbox…

Les améliorations apportées à la fonctionnalité de partage à proximité dans la Build 25163 sont également notables. Cette fonctionnalité exploite la connexion Bluetooth pour découvrir les appareils à proximité, puis exploite le réseau Wi-Fi pour envoyer des fichiers entre appareils.

La nouveauté vient avec l’utilisation du protocole UDP au lieu de TCP. En utilisant UDP, la fonctionnalité gagne en vitesse car elle ne nécessite pas une connexion constante entre les appareils et élimine la vérification des erreurs pendant le transport. Cette tâche est simplifiée puisqu’elle incombe à l’application de transfert, qui se chargera désormais de vérifier que tout se passe bien lors de la connexion.