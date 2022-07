Le cross-play de FIFA 23 ne sera pas du goût de tout le monde, et ça ?

Jouez contre tout le monde et contre tout

Bien qu’on ait toujours reproché à cette saga de ne pas comporter trop d’innovations d’un volet à l’autre, FIFA 23 semble briser cette malédiction, curieusement, juste au moment où l’accord avec l’instance qui régit le football mondial prend fin, comme pour la saison 23/24 l’Electronic Le jeu Arts sera renommé EA Sports FC.

Bien que nous supposions que vous savez tous ce qu’est le Cross-play, nous allons quand même l’expliquer au cas où. Imaginez que trois amis achètent ce FIFA 23 mais que l’un préfère la version PS5, un autre la version Xbox Series X et le troisième la version PC. Eh bien, si le jeu Electronic Arts est livré avec le Cross-play, les trois pourront s’affronter dans des matchs en ligne même s’ils le font à partir de consoles ou de plates-formes apparemment indépendantes.

Cross-play avec limitations

Le fait est que dans le FIFA 23 récemment annoncé, cette fonction sera implémentée pour la première fois, bien que tout ce qui brille ne soit pas d’or puisqu’il y aura quelques nuances (et ce sont précisément celles qui ont irrité les fans). Et c’est que, pour commencer, il y aura deux types de serveurs: ceux qui connectent PlayStation 5, Xbox Series X, Stadia et PC, et ceux liés à la PlayStation 4 et Xbox One d’ancienne génération, donc si vous voulez jouez avec des amis qui n’ont pas de PS5 comme vous, mais qui ont une PS4, vous ne pourrez pas vous affronter. Une corvée!

De plus, la bonne chose à propos de cette décision EA Sports est qu’elle sera disponible dans de nombreux modes de jeu, parmi lesquels on retrouve : FUT Division Rivals, FUT Champions, FUT Ultimate Online Draft, FUT Online, FUT Play a Friend, Online et Online Saison. Dans chacun d’eux, nous pouvons profiter de ce cross-play tant que nous respectons les limitations dues aux serveurs et qu’il ne s’agit pas de modes coopératifs. Ce dernier détail est ce qui oblige à laisser de côté le mode Pro Clubs, vous ne pourrez donc pas jouer avec votre personnage et vos amis sur différentes plateformes.

Et puisque nous sommes avec FIFA 23 et toutes les nouveautés qu’il apporte, il a également été confirmé que cette fonction sera activée par défaut, bien qu’elle puisse être désactivée manuellement si vous ne voulez pas avoir de problèmes pour voir d’autres PlayStation, Stadia, Xbox ou PC joueurs dans les files d’attente pour jouer des matchs.

Enfin, EA a annoncé un nouveau service appelé EA Social, qui servira d’outil pour faciliter la recherche d’amis d’une console à l’autre. Et cela nous donne que cela sera très utile pour les nouveaux joueurs, non ?

Et à toi? Que pensez-vous des nouveautés que FIFA 23 inclura ? Aimez-vous ce cross-play qu’ils ont conçu?